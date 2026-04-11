IPL News LIVE 11 April : PBK vs SRH दोन्ही संघाची संभाव्य playing 11

IPL 2026 News LIVE Updates in Marathi 11 April PBK vs SRH and CSK vs DC Match: आज आयपीएल 2026 मध्ये दोन सामने रंगणार आहेत. पहिला सामना पंजाब किंग्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद दुपारी 3.30 ला सुरू होणार आहे. हा सामना दोन स्फोटक फलंदाजी असलेल्या संघांमधील लढत आहे. सनरायझर्सचा संघ त्यांच्या आक्रमक सुरुवातीसाठी ओळखला जातो, तर पंजाबला त्यांच्या अष्टपैलू खेळाडूंकडून मोठ्या कामगिरीची अपेक्षा असेल. घरच्या मैदानावर पंजाबचा संघ वरचढ ठरतो की हैदराबादची 'पॉवर हिटिंग' चालते, हे पाहणे रंजक ठरेल. तर दुसरा सामना हा 7.30 वाजता सुरु होणार आहे. हा सामना 'अनुभव विरुद्ध जोम' असा असू शकतो. चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स सामन्यासाठी सगळेच उत्सुक आहेत. चेन्नईचा संघ त्यांच्या घरच्या मैदानावर (चेपॉक) फिरकी गोलंदाजीच्या जोरावर प्रतिस्पर्ध्यांना अडचणीत आणण्यात माहीर आहे. दुसरीकडे, दिल्लीच्या फलंदाजांसमोर चेन्नईच्या या 'स्पिन ट्रॅप'ला भेदण्याचे मोठे आव्हान असेल. याचे सगळे अपडेट्स एका क्लिकवर तुम्ही मिळवू शकता. नवीन अपडेट्स मिळवण्यासाठी पेज रिफ्रेश करा...
11 Apr 2026, 12:51 वाजता
IPL 2026 News LIVE Updates: संभाव्य सनरायझर्स हैदराबाद संघ
ट्रॅव्हिस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक/कर्णधार), हेनरिक क्लासेन, लियाम लिव्हिंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, जयदेव उनाडकट, इशान मलिंगा, सलील अरोरा, पेय ज़ेमीन, शिवामीन, डेव्हिड कुमारी, ॲना कुमारी. मेंडिस, ब्रायडन कारसे, स्मृती रविचंद्रन, साकिब हुसेन, प्रफुल हिंगे, क्रेन फुलेत्रा, ओंकार तरमळे, अमित कुमार.
11 Apr 2026, 11:56 वाजता
IPL 2026 News LIVE Updates: संभाव्य पंजाब किंग्ज संघ
प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), कूपर कोनोली, नेहल वढेरा, शशांक सिंग, मार्कस स्टॉइनिस, मार्को जॅनसेन, झेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशाक, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल, हरप्रीत ब्रार, बेन द्वारशुईस, लॉकी फर्ग्युसन, यश ठाकूर, अजमतुल्ला उमरझाई, मिचेल ओवेन, हरनूर सिंग, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद.
11 Apr 2026, 11:54 वाजता
IPL 2026 News LIVE Updates: दुपारी रंगणार १७ वा सामना
आजचा हा पंजाब किंग्स विरुद्व सनरायझर्स हैदराबाद हा सामना या सिजनमधील १७ वा सामना आहे. पंजाब किंग्स (PBKS) सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये असून त्यांनी आतापर्यंत त्यांचे दोन्ही सामने जिंकले आहेत, तर सनरायझर्स हैदराबादला (SRH) विजयासाठी झगडावे लागत आहे.
11 Apr 2026, 11:53 वाजता
IPL 2026 News LIVE Updates: सामन्याचे तर तपशील
वेळ: दुपारी3.30 वाजता (नाणेफेक 3.00 वाजता)
ठिकाण: नवीन पीसीए स्टेडियम, मुल्लानपूर, न्यू चंदीगड.
थेट प्रक्षेपण: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि जिओ हॉटस्टार (JioHotstar) ॲपवर. 026 चा सामना चंदीगडमधील महाराजा यादविंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (मुल्लानपूर) येथे खेळवला जाणार आहे.
11 Apr 2026, 11:51 वाजता
IPL 2026 News LIVE Updates: किती वाजता रंगणार PBKs vs SRH सामना?
आज पंजाब किंग्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद हा सामना दुपारी ३:३० वाजता रंगणार आहे.
11 Apr 2026, 11:51 वाजता
IPL 2026 News LIVE Updates: कुठे रंगणार PBKs vs SRH सामना?
आजचा PBKS विरुद्ध SRH हा IPL 2026 चा सामना चंदीगडमधील महाराजा यादविंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (मुल्लानपूर) येथे खेळवला जाणार आहे.
11 Apr 2026, 11:50 वाजता
IPL 2026 News LIVE Updates: पहिला सामना कोणामध्ये रंगणार?
आज आयपीएल २०२६ मध्ये पहिला सामना पंजाब किंग्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात रंगणार आहे.
11 Apr 2026, 11:48 वाजता
IPL 2026 News LIVE Updates: आज रंगणार दोन सामने
आज आयपीएल २०२६ मध्ये दोन सामने रंगणार आहेत.
11 Apr 2026, 11:47 वाजता
