IPL 2026 LIVE News 27 March: अवघ्या काही तासात सुरु होणार आयपीएलचा थरार!

IPL 2026 News 27 March LIVE Updates : इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आयपीएल या जगप्रसिद्ध आणि सगळ्यात श्रीमंत टी20 लीग सुरु होण्यासाठी अवघे काही तास उरले आहेत. ही क्रिकेट चाहत्यांसाठी पर्वणी असते. सगळेच याची आतुरतेने वाट बघत असतात. यंदा आयपीएलचे 19 वा सीजन आहे. 28 मार्च ते 24 मे दरम्यान आयपीएलचे एकूण 50 सामने खेळवले जाणार आहेत. भारतातील विविध 12 शहरांमधील स्टेडियमवर हे सामने खेळवले जाणार आहे. प्रत्येक सामना, प्रत्येक खेळाडूंचे, त्या संदर्भातील सगळे अपडेट्स तुम्ही यया लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून एका क्लिकवर मिळवू शकता.
27 Mar 2026, 15:20 वाजता
IPL 2026 Live Streaming: आयपीएल 2026 चे सामने कोणत्या Tv चॅनेल आणि मोबाईलवर लाईव्ह पाहता येणार? जाणून घ्या एका क्लिकवर
IPL 2026 Live Streaming: अवघ्या काही तासात IPL 2026 चा थरार सुरु होणार आहे. त्याआधी तुमची आयत्यावेळी गैरसोय होऊ नये म्हणून टीव्ही आणि मोबाईलवर सामने कुठे लाईव्ह पाहता येणार? याबद्दल अधिक माहिती जाणून घ्या.
27 Mar 2026, 15:11 वाजता
IPL 2026: गतविजेत्यांना मोठा दिलासा?
जोश हेझलवूड संघात सामील झाल्याने आयपीएल २०२६ च्या आधी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तथापि, हा वेगवान गोलंदाज अजूनही हॅमस्ट्रिंग आणि अकिलीसच्या दुखापतीतून सावरत असून, तो लगेचच संघात खेळण्याची शक्यता कमी आहे. असे असले तरी, आरसीबीच्या विजेतेपदाच्या मोहिमेतील त्याच्या सामना-विजयी भूमिकेमुळे त्याचे संघात असणे महत्त्वपूर्ण आहे, जिथे त्याने १२ सामन्यांमध्ये २२ बळी घेतले होते.
27 Mar 2026, 14:57 वाजता
आरसीबी बंगळूरुमध्ये केवळ पाच सामने खेळणार! कारण..
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु (आरसीबी) आयपीएल २०२६ हंगामादरम्यान आपल्या सात घरच्या सामन्यांपैकी केवळ पाच सामने बंगळूरुमध्ये खेळणार आहे. गतविजेता संघ, जो पारंपरिकरित्या आपले सर्व घरचे सामने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवत असे, तो यावर्षी आपले सामने विभागून खेळणार आहे.गेल्या वर्षी झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११ जणांचा बळी गेल्यानंतर बंगळूरुमधील या प्रतिष्ठित मैदानावर क्रिकेट सामने आयोजित करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. तथापि, आयपीएल २०२६ च्या आधी, कर्नाटक सरकारने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर सामने पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे.
27 Mar 2026, 14:57 वाजता
एक नियम ज्यामुळे IPL मध्ये आला मोठा ट्विस्ट
Impact Player Rule : आयपीएलमधील एका नियमावरून खेळाडूंमध्ये काही मतमतांत्तर आहेत. इम्पॅक्ट प्लेअर हा नियम काही वर्षांपूर्वी आयपीएलमध्ये लागू करण्यात आला. मात्र यावरून काही संघांचे कर्णधार आणि दिग्गज खेळाडू हे नाराज असले तरी बीसीसीआयने स्पष्ट केलं आहे की सध्या ते हा नियम बदलणार नाही.
27 Mar 2026, 14:28 वाजता
IPL 2026: उद्घाटन सोहळा रद्द
आरसीबीच्या विजयोत्सवादरम्यान गेल्या वर्षी झालेल्या चेंगराचेंगरीतील पीडितांप्रति आदर व्यक्त करण्यासाठी बीसीसीआयने आयपीएल २०२६ चा उद्घाटन सोहळा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, अंतिम सामन्याच्या दिवशी एका भव्य समारोप सोहळ्याचे आयोजन करण्याची मंडळाची योजना आहे.
27 Mar 2026, 14:22 वाजता
IPL पूर्वी क्रिकेट सामन्यांच्या तिकिटांचा घोटाळा उघडकीस, मुंबईतून माजी क्रिकेटरला अटक
Ticket Black Marketing : आयपीएलला सुरुवात होण्यापूर्वी क्रिकेट सामन्यांच्या तिकिटांच्या होणाऱ्या ब्लॅक मार्केटिंग संदर्भात एक माहिती समोर आली आहे. सदर प्रकरण हे टी20 वर्ल्ड कपशी जोडलेलं असून मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या सेमी फायनल सामन्याच्या तिकिटांच्या घोटाळ्याबाबत माहिती समोर आली आहे.
27 Mar 2026, 14:21 वाजता
आयपीएलचे एकूण किती सामने असणार?
यंदा आयपीएल २०२६ च्या १९ व्या सिजनमध्ये एकूण 50 सामने खेळवले जाणार आहेत.
27 Mar 2026, 14:20 वाजता
कधीपासून सुरु होणार आयपीएलचा थरार?
यंदा (IPL 2026) 28 मार्च ते 24 मे दरम्यान आयपीएलचे सामने सुरु होणार आहे.
27 Mar 2026, 14:18 वाजता
IPL 2026: आयपीएलचा कितवा सीजन?
यंदा इंडियन प्रीमियर लीगचा 19 वा सीजन आहे.
27 Mar 2026, 14:17 वाजता
