IPL 2026 LIVE News 29 March: दोन दिग्गजांची टक्कर, रंगणार MI vs KKR हाय-व्होल्टेज सामना

IPL 2026 News 29 March LIVE Updates : आज पाच वेळा विजेतेपद पटकावलेली मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) आणि तीन वेळा ट्रॉफी जिंकलेली कोलकाता नाइट रायडर्स (Kolkata Knight Riders) यांच्यात वानखेडे स्टेडियमवर सामना रंगणार आहे. याचे सर्व अपडेट्स मिळवा या ब्लॉगच्या माध्यमातून...    

Tejashree Gaikwad | Mar 29, 2026, 13:15 PM IST
IPL 2026 News 29 March LIVE Updates : हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखालील मुंबई इंडियन्स (MI) आणि अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखालील कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) यांच्यात आयपीएल 2026 सिजनमधील दुसरा सामना मुंबईतील प्रतिष्ठित वानखेडे स्टेडियमवर होणार आहे. रविवार, 29 मार्च रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7 वाजता नाणेफेक होईल आणि सामना सायंकाळी 7.30 वाजता सुरू होईल.  वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार आहे. एका बाजूला अनुभवी आणि स्टार खेळाडूंनी भरलेली मुंबईची टीम आहे, तर दुसऱ्या बाजूला युवा आणि आक्रमक शैलीत खेळणारी कोलकात्याची टीम आहे त्यामुळे हा सामना रंजक होणार आहे. 

 

 

29 Mar 2026, 13:13 वाजता

IPL 2026 News LIVE 29 March: दुसरा सामना कोणामध्ये रंगणार? 

आयपीएल 2026 (IPL 2026) चा दुसरा सामना मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) आणि कोलकाता नाइट रायडर्स (Kolkata Knight Riders) यांच्यात खेळला जाईल. 

29 Mar 2026, 13:12 वाजता

IPL 2026 News LIVE 29 March: प्रत्येक संघांचे कर्णधार 

मुंबई इंडियन्स (हार्दिक पांड्या), चेन्नई सुपर किंग्स (ऋतुराज गायकवाड), रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (फाफ डू प्लेसिस), कोलकाता नाईट रायडर्स (श्रेयस अय्यर), गुजरात टायटन्स (शुभमन गिल), राजस्थान रॉयल्स (संजू सॅमसन), सनरायझर्स हैदराबाद (पॅट कमिन्स), दिल्ली कॅपिटल्स (ऋषभ पंत), लखनऊ सुपर जायंट्स (के.एल. राहुल), पंजाब किंग्स (शिखर धवन).

29 Mar 2026, 13:11 वाजता

IPL 2026 News LIVE 29 March: एकूण किती संघ सहभागी?

यंदा स्पर्धेत एकूण 10 संघ सहभागी होणार आहेत. मुंबई इंडियन्स, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू, कोलकाता नाईट रायडर्स, गुजरात टायटन्स, राजस्थान रॉयल्स, सनरायझर्स हैदराबाद, दिल्ली कॅपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, पंजाब किंग्स हे संघ ट्रॉफीसाठी लढतील. 

29 Mar 2026, 13:10 वाजता

IPL 2026 News LIVE 29 March: कधीपासून ते कधीपर्यंत चालणार आयपीएलचा?

यंदा (IPL 2026)  28 मार्च ते 24 मे दरम्यान आयपीएलचे सामने सुरु होणार आहे. 

29 Mar 2026, 13:10 वाजता

IPL 2026 News LIVE 29 March: आयपीएलचे एकूण किती सामने असणार?

यंदा आयपीएल 2026 च्या 19 व्या सिजनमध्ये एकूण 74 सामने खेळवले जातील (70 साखळी सामने + 4 प्लेऑफ) खेळवले जणार आहेत. 

29 Mar 2026, 13:08 वाजता

IPL 2026 News LIVE 29 March: आयपीएलचा 19 व्या सिजनचा आज कितवा सामना? 

यंदा (2026) इंडियन प्रीमियर लीगचा 19 वा सीजन आहे. आणि त्यातील आज दुसरा सामना आहे. 

29 Mar 2026, 13:07 वाजता

IPL 2026 News LIVE 29 March: आयपीएल 2026 

नमसकार Zee 24 Taas च्या आयपीएल 2026 च्या आजच्या लाईव्ह ब्लॉगमध्ये तुमचे स्वागत आहे.

29 Mar 2026, 13:07 वाजता

IPL 2026 News LIVE 29 March: आयपीएलचा यंदा कितवा सीजन?

यंदा (2026) इंडियन प्रीमियर लीगचा 19 वा सीजन आहे. 

