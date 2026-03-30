English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
IPL 2026 RR VS CSK : राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्समध्ये आज रंगणार सामना

IPL 2026 News 30 March LIVE Updates : आज आयपीएल 2026 मधील तिसरा सामना राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात होणार आहे. गुवाहाटीच्या एसीए स्टेडियम बरसापारा येथे हा सामना खेळवला जाणार आहे. याचे सर्व अपडेट्स मिळवा या ब्लॉगच्या माध्यमातून...     

Pooja Pawar | Mar 30, 2026, 17:05 PM IST
twitter
IPL 2026 LIVE News 30 March: रियान परागच्या नेतृत्वाखालील राजस्थान रॉयल्स तर ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखाली चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात आयपीएल 2026 चा तिसरा सामना खेळवला जाणार आहे. गुवाहाटीच्या एसीए स्टेडियम बरसापारा येथे हा सामना खेळवला जाणार आहे.  रविवार 30 मार्च रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7 वाजता नाणेफेक होईल आणि सामना सायंकाळी 7.30 वाजता सुरू होईल. तेव्हा या सामान्याशी निगडित सर्व अपडेट्स तुम्ही पाहू शकता.  

 

30 Mar 2026, 16:32 वाजता

राजस्थान रॉयल्समध्ये सॅम करनला दसुन शनाकाने केलं रिप्लेस 

राजस्थान रॉयल्स संघाचा भाग असलेला ऑलराऊंडर सॅम करन दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. राजस्थानने करनच्या जागी श्रीलंकेचा टी२० कर्णधार आणि ऑलराऊंडर दसुन शनाकाला संघात स्थान दिले आहे.

30 Mar 2026, 16:22 वाजता

RR VS CSK मॅचमध्ये एम एस धोनी आणि डेविड ब्रेव्हिसची जागा कोण घेणार? 

चेन्नई सुपरकिंग्समधील एम एस धोनी, डेविड ब्रेव्हिस हे दोन खेळाडू दुखापतीच्या कारणामुळे आयपीएल 2026 मधील पुढील काही सामने खेळणार नाहीत. तेव्हा त्याऐवजी चेन्नई सुपरकिंग्स देशांतर्गत टी 20 मध्ये छाप सोडणाऱ्या 20 वर्षीय डावखुरा फिरकीपटू प्रशांत वीर आणि अनकॅप खेळाडू फलंदाज कार्तिक शर्मा या दोघांना सीएसके प्लेईंग 11 मध्ये संधी देऊ शकते. 

30 Mar 2026, 16:18 वाजता

कशी असेल चेन्नई सुपरकिंग्सची प्लेईंग 11? 

चेन्नई सुपरकिंग्समधील एम एस धोनी, डेविड ब्रेव्हिस हे दोन खेळाडू दुखापतीच्या कारणामुळे आयपीएल 2026 मधील पुढील काही सामने खेळणार नाहीत. 

चेन्नई सुपरकिंग्सची संभाव्य प्लेईंग 11 : संजू सॅमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, मॅथ्यू शॉर्ट, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, जेमी ओव्हरटन, अंशुल कंबोज, राहुल चहर, नूर अहमद, खलील अहमद

30 Mar 2026, 16:16 वाजता

कुठे पाहता येणार राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स चा हायव्होल्टेज सामना? 

राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात आयपीएल 2026 चा तिसरा सामना मोबाईल यूजर्सना जिओ हॉटस्टारवर पाहता येईल. तर टीव्हीवर प्रेक्षकांना हा सामना स्टार स्पोर्ट्स चॅनेलवर पाहता येईल. 

30 Mar 2026, 16:10 वाजता

कसा आहे RR VS CSK यांचा आयपीएलमधील हेड टू हेड रेकॉर्ड?

राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात आयपीएल 2026 चा तिसरा सामना 30 मार्च रोजी खेळवला जाणार आहे. यापूर्वी दोन्ही संघांमध्ये 31 सामने खेळवले गेले असून यात चेन्नई सुपरकिंग्सने 16 सामने जिंकले तर राजस्थान रॉयल्सने 15 सामने जिंकलेआहेत. 

ट्रेंडिंग न्यूज़

