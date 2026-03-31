IPL 2026 LIVE News 31 March: आज पंजाब किंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्समध्ये रंगणार हायव्होल्टेज सामना

IPL 2026 News 31 March LIVE Updates : आयपीएल 2026 मध्ये उपविजेता संघ असलेला पंजाब किंग्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात आयपीएल 2026 चा चौथा सामना हा मंगळवारी 31 मार्च रोजी होणार आहे. महाराजा यादविंद्र सिंग पीसीए स्टेडियम येथे हा सामना खेळवला जाणार आहे. मंगळवारी 31 मार्च रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7 वाजता नाणेफेक होईल आणि सामना सायंकाळी 7.30 वाजता सुरू होईल. तेव्हा या सामान्याशी निगडित सर्व अपडेट्स तुम्ही पाहू शकता.
31 Mar 2026, 16:06 वाजता
पंजाब किंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स सामना पावसामुळे रद्द होणार?
31 मार्च रोजी आयपीएल 2026 मधील पंजाब किंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात होणाऱ्या सामन्यात पावसाचा कोणताही अंदाज नाही. तर सामन्यादरम्यान तापमान सुमारे 28°C राहण्याची शक्यता आहे. तर दुसऱ्या डावात दव पडण्याची शक्यता असल्याने पंजाब किंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यापैकी टॉस जिंकणारा संघ हा धावांचा पाठलाग करण्यास प्राधान्य देऊ शकतो.
31 Mar 2026, 16:05 वाजता
अशी असेल गुजरात टायटन्सची संभाव्य प्लेईंग 11 :
शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुधारसन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंग्टन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, रशीद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसीद कृष्णा
31 Mar 2026, 16:04 वाजता
अशी असेल पंजाब किंग्सची संभाव्य प्लेईंग 11 :
प्रबसिमरन सिंग (विकेटकिपर), प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर, नेहल वढेरा, मार्कस स्टॉइनिस, शशांक सिंग, अजमतुल्ला ओमरझाई, मार्को जॅनसेन, अर्शदीप सिंग, झेवियर बार्टलेट, युझवेंद्र चहल.
31 Mar 2026, 16:02 वाजता
कुठे पाहता येणार पंजाब किंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्सचा हायव्होल्टेज सामना?
पंजाब किंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात आयपीएल 2026 चा चौथा सामना मोबाईल यूजर्सना जिओ हॉटस्टारवर पाहता येईल. तर टीव्हीवर प्रेक्षकांना हा सामना स्टार स्पोर्ट्स चॅनेलवर पाहता येईल.
31 Mar 2026, 15:48 वाजता
कसा आहे पंजाब किंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्सचा हेड टू हेड रेकॉर्ड?
पंजाब किंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात आयपीएल 2026 चा चौथा सामना खेळवला जाणार आहे. यापूर्वी या दोन संघांमध्ये एकूण 5 आयपीएल सामने खेळवले गेले असून यापैकी 3 सामन्यात गुजरात टायटन्सचा आणि 2 सामन्यात पंजाब किंग्सचा विजय झाला.