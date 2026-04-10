IPL 2026 RR vs CSK LIVE Score: राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सामन्यात पावसामुळे अडथळा येणार?

IPL 2026 RR vs CSK LIVE Score: गुवाहाटीच्या बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर हा सामना पार पडणार असून यात गुरुवारी 10 एप्रिल रोजी राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघ भिडणार आहे. तेव्हा या सामन्यातील प्रत्येक अपडेट लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घेऊयात. 

Pooja Pawar | Apr 10, 2026, 17:29 PM IST
IPL 2026 RR vs CSK LIVE Score: आज गुरुवारी 10 एप्रिल रोजी राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात आयपीएल 2026 चा 16 वा सामना पार पडणार आहे. गुवाहाटीच्या बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर हा सामना पार पडणार असून यात राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघ भिडणार आहेत. राजस्थानचा यंदाच्या सीजनमधील हा चौथा तर आरसीबीचा हा तिसरा सामना असणार आहे. सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये राजस्थान संघ 6 पॉईंट्सने नंबर 1 वर आहे. आरसीबीचा संघ 4 पॉईंट्सने नंबर तीनवर आहे. तेव्हा आजचा सामना जिंकून आरसीबी संघाकडे पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर १ होण्याची संधी आहे. मात्र या सामन्यात पाऊस पडथळा आणू शकतो. तेव्हा राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सामन्यातील प्रत्येक अपडेट तुम्हाला या लाईव्ह ब्लॉगमध्ये पाहायला मिळेल. 

10 Apr 2026, 17:17 वाजता

कशी असणार राजस्थान विरुद्ध आरसीबी सामन्यातील पीच? 

गुवाहाटीच्या बारसापारा क्रिकेट स्टेडियमची पिच ही सपाट आणि धावा मिळवून देणारी आहे, तसेच राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू या दोन्ही संघांमध्ये पॉवर हिटर असल्याने सामन्यात मोठा स्कोअर होण्याची शक्यता आहे.  

10 Apr 2026, 17:16 वाजता

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू प्लेईंग 11 कशी असणार? 

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूची संभाव्य प्लेईंग 11 : विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी

10 Apr 2026, 16:51 वाजता

कसा आहे राजस्थान विरुद्ध आरसीबीचा हेड टू हेड रेकॉर्ड? 

राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात आयपीएल 2026 चा 16 वा सामना खेळवला जाणार आहे. आयपीएलमध्ये आतापर्यंत राजस्थान आणि आरसीबी संघांमध्ये एकूण 34 सामने खेळवले गेले असून यातील 17 सामन्यांमध्ये आरसीबीचा तर 14 सामन्यांमध्ये राजस्थान रॉयल्सचा विजय झाला आहे. तर 3 सामने हे अनिर्णित राहिले. 

10 Apr 2026, 16:51 वाजता

राजस्थान रॉयल्सची प्लेईंग 11 कशी असणार? 

राजस्थान रॉयल्सची संभाव्य प्लेईंग 11 : यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा

10 Apr 2026, 16:46 वाजता

RR VS RCB : राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सामन्यात कसं असेल गुवाहाटीचं तापमान? 

गुरुवारी राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात गुवाहाटीच्या बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर सामना होणार आहे. गुवाहाटी येथे झालेल्या आयपीएल 2026 च्या मागच्या दोन सामन्यात पावसामुळे अडथळा आणला होता. ज्यामुळे एक सामना रद्द झाला तर मुंबई विरुद्ध राजस्थान सामना हा प्रत्येकी 11 ओव्हरचा खेळला गेला. मात्र गुरुवार 10 एप्रिल रोजी क्रिकेट स्टेडियमवर होणाऱ्या सामन्यात पाऊस पडण्याची शक्यता 20 टक्के आहे. अधिकतर तापमान हे 26 डिग्री सेल्सियसपर्यंत राहील. संध्याकाळी 20 टक्के पाऊस पडू शकतो, मात्र यामुळे सामन्यावर फारसा परिणाम होणार नाहीये. 

