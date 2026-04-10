IPL 2026 RR vs RCB LIVE Score: विराट कोहलीची क्लीन बोल्ड, राजस्थानचा गोलंदाज रवी बिष्णोईला मोठं यश

IPL 2026 RR vs RCB LIVE Score: आज गुरुवारी 10 एप्रिल रोजी राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात आयपीएल 2026 चा 16 वा सामना पार पडणार आहे. गुवाहाटीच्या बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर हा सामना पार पडणार असून यात राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघ भिडणार आहेत. राजस्थानचा यंदाच्या सीजनमधील हा चौथा तर आरसीबीचा हा तिसरा सामना असणार आहे. सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये राजस्थान संघ 6 पॉईंट्सने नंबर 1 वर आहे. आरसीबीचा संघ 4 पॉईंट्सने नंबर तीनवर आहे. तेव्हा आजचा सामना जिंकून आरसीबी संघाकडे पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर १ होण्याची संधी आहे. मात्र या सामन्यात पाऊस पडथळा आणू शकतो. तेव्हा राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सामन्यातील प्रत्येक अपडेट तुम्हाला या लाईव्ह ब्लॉगमध्ये पाहायला मिळेल.
10 Apr 2026, 21:13 वाजता
विराट कोहलीची क्लीन बोल्ड, राजस्थानचा गोलंदाज रवी बिष्णोईला मोठं यश
राजस्थान रॉयल्सचा गोलंदाज रवी बिष्णोई याने विराट कोहलीला चौथ्या ओव्हरच्या पाचव्या बॉलवर बाद केले. हा आरसीबीसाठी एक मोठा धक्का होता. यापूर्वी राजस्थानच्या गोलंदाजांना पॉवरप्लेमध्ये आरसीबीच्या दोन विकेट घेण्यात यश आले होते. त्यानंतर विराट कोहली संघाची बाजू मैदानात लावून धरत होता, मात्र पाचव्या ओव्हरला रवी बिष्णोईने विराटला बोल्ड करत पॅव्हेलियनमध्ये धाडले. विराट कोहलीने 16 बॉलमध्ये 32 धावा केल्या.
10 Apr 2026, 20:46 वाजता
तिसऱ्या ओव्हरला देवदत्त पड्डीकलची विकेट
तिसऱ्या ओव्हरला विराट कोहलीने जोफ्रा आर्चरच्या बॉलवर 3 चौकार मारले. पहिला, तिसरा आणि चौथा बॉल त्याने बाउंड्री लाईनवर पोहोचवला. ओव्हरच्या शेवटच्या बॉलवर देवदत्त पडिक्कल बाद झाला. त्याचा कॅच शिमरोन हेटमायरने घेतला. 14 धावा करून आउट देवदत्त पड्डीकल बाद केला. ही आरसीबीची दुसरी विकेट होती.
10 Apr 2026, 20:17 वाजता
सामन्याच्या पहिल्याच बॉलवर RCB ला धक्का, स्टार फलंदाज Out
पावसामुळे उशीर झालेला राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सामना हा ८: ३० वाजता सुरु करण्यात आला. यावेळी गोलंदाजीसाठी उतरलेल्या राजस्थान रॉयल्सचा गोलंदाज जोफ्रा आर्चरने आरसीबीची विकेट घेतली. त्याने फिलिप सॉल्टला इनिंगच्या पहिल्याच बॉलवर माघारी परतवले.
10 Apr 2026, 20:16 वाजता
कशी आहे रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूची प्लेईंग 11?
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूची प्लेईंग 11 : विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकिपर), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंग, जोश हेजलवुड
10 Apr 2026, 20:15 वाजता
कशी आहे राजस्थान रॉयल्सची प्लेईंग 11?
राजस्थान रॉयल्सची प्लेईंग 11: यशस्वी जयस्वाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकिपर), रियान पराग (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवी बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा
10 Apr 2026, 20:10 वाजता
राजस्थान रॉयल्सने टॉस जिंकला, प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय
आज गुवाहाटी येथे राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात सामना खेळवला जाणार आहे. पावसामुळे सामन्याला उशीर झाला होता. आता पाऊस थांबला असून त्यामुळे रात्री ८ वाजता सामन्याचा टॉस पार पडला. हा टॉस राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान परागने जिंकला. यात रियानने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला.
10 Apr 2026, 19:03 वाजता
पाऊस थांबला! रात्री 8 वाजता होणार राजस्थान विरुद्ध आरसीबी सामन्याचा टॉस
गुरुवार १० एप्रिल रोजी गुवाहाटी येथे राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात सामना खेळवला जाणार आहे. सामना ७ : ३० वाजता सुरु होणार होता, मात्र सामन्यादरम्यान पाऊस पडल्याने सामना सुरु होण्यास उशीर झाला. मात्र आता पाऊस थांबला असून कव्हर्स सुद्धा काढले जात आहेत. त्यामुळे रात्री ८ वाजता सामन्याचा टॉस होईल आणि त्यानंरतर ८ :१५ वाजता सामन्याला सुरुवात होईल.
10 Apr 2026, 17:29 वाजता
RR VS RCB सामन्यात पावसामुळे अडथळा! टॉसला होतोय उशीर
गुरुवारी गुवाहाटीच्या स्टेडियमवर राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात आयपीएल २०२६ चा १६ वा सामना पार पडणार आहे. मात्र टॉसपूर्वी स्टेडियम परिसरात जोरदार पावसाने हजेरी लावल्याने टॉसला उशीर होत आहे.
10 Apr 2026, 17:17 वाजता
कशी असणार राजस्थान विरुद्ध आरसीबी सामन्यातील पीच?
गुवाहाटीच्या बारसापारा क्रिकेट स्टेडियमची पिच ही सपाट आणि धावा मिळवून देणारी आहे, तसेच राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू या दोन्ही संघांमध्ये पॉवर हिटर असल्याने सामन्यात मोठा स्कोअर होण्याची शक्यता आहे.
10 Apr 2026, 17:16 वाजता
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू प्लेईंग 11 कशी असणार?
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूची संभाव्य प्लेईंग 11 : विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी