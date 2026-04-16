  • MI vs PBKS Live Score Updates : मुंबई इंडियन्स दुसऱ्या विजयाच्या शोधात, पंजाबचा विजयी रथ मुंबई रोखणार का?

MI vs PBKS Live Score Updates : मुंबई इंडियन्स दुसऱ्या विजयाच्या शोधात, पंजाबचा विजयी रथ मुंबई रोखणार का?

MI vs PBKS LIVE Score : आयपीएल 2026 च्या 26 व्या सामन्यात मुंबई इंडियन्स आणि पंजाब किंग्स आमनेसामने येणार आहेत. हा सामना मुंबईच्या वानखेडे मैदानावर खेळवला जाणार आहे. या सामन्याची माहिती या ब्लाॅगममध्ये तुम्हाला मिळेल. 

Shubhangi Mere | Apr 16, 2026, 17:27 PM IST
MI vs PBKS Live Score Updates : मुंबई इंडियन्स दुसऱ्या विजयाच्या शोधात, पंजाबचा विजयी रथ मुंबई रोखणार का?

Mumbai Indians vs Punjab Kings IPL 2026 Live Scores and Updates : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यामध्ये आज आयपीएल 2026 चा 24 वा सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना 16 एप्रिल रोजी खेळवला जाणार आहे, या सामन्याचे आयोजन वानखेडेच्या मैदानावर करण्यात आले आहे. या सामन्याची सुरुवात 16 एप्रिल रोजी संध्याकाळी 7.30 वाजता होणार आहे, या सामन्याचे नाणेफेक 7 वाजता होईल. या सामन्याशी संदर्भात अपडेट तुम्ही येथे वेळोवेळी पाहू शकता. 

16 Apr 2026, 17:27 वाजता

MI vs PBKS LIVE UPDATE : कोणत्या संघाचं पारडं जड? वाचा हेड टू हेड रेकॅार्ड्स

मुंबई इंडियन्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यातील आमनेसामनेचा रेकॉर्ड बरोबरीत आहे. आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स या दोन संघामध्ये आतापर्यत एकूण 34 सामने झाले आहेत, दोन्ही संघांनी प्रत्येकी 17 वेळा विजय मिळवला आहे. मागील पाच सामन्यांमध्ये पंजाब 3-2 ने आघाडीवर आहे. चाहत्यांना आजच्या सामन्यात एक रोमांचक सामना पाहायला मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

16 Apr 2026, 17:15 वाजता

MI vs PBKS LIVE UPDATE : कशी असेल वानखेडेची खेळपट्टी

वानखेडे स्टेडियमवर आतापर्यंत 125 आयपीएल सामने खेळले गेले आहेत, ज्यातील शेवटचा टी२० आंतरराष्ट्रीय सामना १२ एप्रिल २०२६ रोजी खेळला गेला होता. तो आरसीबी विरुद्ध एमआय सामना होता, ज्यात आरसीबीने २४०/४ धावा केल्या, जी आता या मैदानावरची सर्वोच्च सांघिक धावसंख्या आहे. प्रथम फलंदाजी करताना, सरासरी धावसंख्या १७१.३८ आहे, म्हणजेच प्रति षटक ८.६२ धावा. आयपीएल २०२६ मध्ये आतापर्यंत वानखेडेवरील चारही डावांमध्ये २२० किंवा त्याहून अधिक धावा झाल्या आहेत. ही धावसंख्या ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. या मैदानावरचा सर्वोच्च धावांचा पाठलाग २२४/४ आहे, जो एमआयने २९ मार्च २०२६ रोजी केकेआरविरुद्ध केला होता.

16 Apr 2026, 16:05 वाजता

MI vs PBKS LIVE UPDATE : आजच्या सामन्याचे दोन्ही संघ 

मुंबई इंडियन्सचा संपूर्ण संघ - हार्दिक पंड्या (कर्णधार), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, रॉबिन मिंज, रायन रिकल्टन, तिलक वर्मा, नमन धीर, मिशेल सॅन्टनर, राज अंगद बावा, शेरफेन रदरफोर्ड, क्विंटन डी कॉक, दानिश मालेवार, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत, कॉर्बिन बॉश, विल जॅक्स, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कंडे, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, रघु शर्मा, मोहम्मद इजहार, अल्लाह गजनफर.

पंजाब किंग्सचा संपूर्ण संघ - श्रेयस अय्यर (कर्णधार), प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, मार्कस स्टॅाइनिस, नेहल वढेरा, मार्को जान्सन, हरप्रीत ब्रार, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, अजमतुल्लाह उमरजाई, प्रियांश आर्या, पायला अविनाश, जेवियर बार्टलेट, प्रवीण दुबे, लॉकी फर्ग्यूसन, मुशीर खान, सूर्यांश शेडगे, हरनूर सिंह, यश ठाकुर, वैशाख विजयकुमार, विष्णु विनोद, बेन द्वारशुइस, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, विशाल निशाद

 

2030 पर्यंत काहीच टेन्शन नसताना आमदारकीचा राजीनामा देवून भाजपात प्रवेश केला; काँग्रेसच्या प्रज्ञा सातव यांना 119 दिवसात मोठी लॉटरी लागली
Crime News : 180 अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण, 350 अश्लील व्हिडीओ... आरोपी अयानच्या घरावर चालवला बुलडोझर

आमदाराच्या भाच्याची मुंबई इंडियन्समध्ये एंट्री, मराठी खेळाडूला रिप्लेस करणारा कोण आहे क्रिश भगत?

1 लाखाच्या गुंतवणुकीवर 302 टक्के रिटर्न मिळणार! RBI च्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्डमध्ये गुतंवणूक करणारे मालामाल होणार

भारतीय लग्नसोहळे एवढ्या खालच्या थराला गेले? रशियन महिला वऱ्हाड्यांच्या बेडपर्यंत पोहोचल्या अन्... | Video
MI VS PBKS : रोहित शर्माच्या जागी कोणाला मिळणार संधी? मुंबई इंडियन्सच्या प्लेईंग 11 मध्ये होणार बदल

पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूने घेतली PSL ची फिरकी! म्हणाला - "निवृत्त आयपीएल स्टार्स पीएसएलमध्ये..."

IPL 2026 : मुंबई इंडियन्समधून मराठमोळा खेळाडू बाहेर! पंजाब विरुद्ध सामन्यापूर्वी संघाने जाहीर केली रिप्लेसमेंट

जगावर नव्या युद्धाचं सावट! रशियाने देशांची यादीच केली जाहीर; लिस्ट पाहून युरोपमध्ये खळबळ
इराण-अमेरिकेत पुन्हा चर्चेची फेरी? सकारात्मक तोडगा निघण्याचीही आशा