/RCB vs GT Final LIVE score : बंगळुरु आणि गुजरात पहिल्यांदा फायनलमध्ये आमनेसामने! कोण होणार चॅम्पियन?

RCB vs GT Final LIVE score : रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध गुजरात आज आयपीएल 2026 च्या फायनलमध्ये भिडणार आहेत, या सामन्याचे लाईव्ह अपडेट एका क्लिकवर पहा.
गतविजेते रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर आणि गुजरात टायटन्स यांच्यातील अंतिम सामना आज अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल. सामना सायंकाळी 7.30 वाजता सुरू होईल. दोन्ही संघांचे कर्णधार सायंकाळी 7 वाजता नाणेफेकीसाठी मैदानात उतरतील.
आयपीएलमध्ये आरसीबी आणि जीटी संघ नऊ वेळा आमनेसामने आले आहेत, ज्यात बंगळूरूने पाच आणि जीटीने चार वेळा विजय मिळवला आहे. या हंगामात हे दोन संघ तीन वेळा आमनेसामने आले असून, त्यात आरसीबी 2-1 ने आघाडीवर आहे.
IPL 2026 Final RCB vs GT Live score Updates : गुजरात टायटन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यामध्ये आज आयपीएल 2026 चा फायनल चा सामना होणार आहे. क्वालिफायर 1 मध्ये गुजरात टायटन्सला पराभूत करून आरसीबीच्या संघाने फायनलची फेरी गाठली होती. तर क्वालिफायर 2 मध्ये गुजरातला दुसरी संधी मिळाली आणि राजस्थानला पराभूत करुन फायनलमध्ये गुजरातने प्रवेश केला. आयपीएल 2026 चा आज चॅम्पियन संघ क्रिकेट चाहत्यांना मिळणार आहे. आजच्या सामन्याच्या सर्व अपडेट्स तुम्हाला या ब्लॉगमध्ये मिळतील.
आरसीबी विरुद्ध जीटी यांच्यामध्ये अहमदाबादचे नरेंद्र मोदी मैदानावर आज आयपीएल 2026 चा फायनलचा सामना खेळवला जाणार आहे. आरसीबीचा संघ सलग दुसऱ्यांदा जेतेपद मिळवण्याचा प्रयत्न करेल तर शुभमन गिल हा त्याच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदा ट्रॉफी जिंकवण्याच्या प्रयत्नात असेल. आजच्या सामन्यावर सर्व क्रिकेट चाहत्यांच्या नजरा असणार आहे.