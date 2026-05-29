/RR vs GT LIVE Score Qualifier 2: राजस्थान रॅायल्सच्या संघाने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी

गुजरात टायटन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यामध्ये सामन्याला सुरुवात झाली आहे, यामध्ये आरआरच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शुभमन गिल (कर्णधार), अनुज रावत (विकेटकीपर), अरशद खान, अशोक शर्मा, जोस बटलर (विकेटकीपर), कॉनर एस्टरहुइज़न, गुरनूर ब्रार, जेसन होल्डर, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र, मोहम्मद सिराज, ग्लेन फिलिप्स, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, राशिद खान, साई किशोर, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, इशांत शर्मा, निशांत सिंधु, मानव सुथार, राहुल तेवतिया, वाशिंगटन सुंदर, ल्यूक वुड आणि जयंत यादव
रियान पराग (कर्णधार), अमन राव, शुभम दुबे, शिमरन हेटमायर, यशस्वी जयस्वाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), लुआन-ड्रे प्रिटोरियस (विकेटकीपर), रवि सिंह, वैभव सूर्यवंशी, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, ब्रिजेश शर्मा, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, केवेना मफाका, एडम मिल्ने, सुशांत मिश्रा, विग्नेश पुथुर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, कुलदीप सेन, यशराज पुंजा, युद्धवीर सिंह
मुल्लानपूरची खेळपट्टी पुन्हा एकदा फलंदाजांसाठी अनुकूल असण्याची शक्यता आहे. यावर्षी मुल्लानपूरच्या खेळपट्टीवर सातत्याने जास्त धावसंख्येचे सामने झाले असून, २०० पेक्षा जास्त धावा होणे सामान्य झाले आहे. या हंगामात या मैदानावर खेळल्या गेलेल्या पाच सामन्यांपैकी तीन सामने पाठलाग करणाऱ्या संघाने जिंकले आहेत.
शुक्रवारी मुल्लानपूर (न्यू चंदीगड) येथील महाराजा यादवेंद्र सिंह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर क्रिकेटसाठी हवामान खूपच सुखद राहण्याची शक्यता आहे. तथापि, सामन्याच्या सुरुवातीला तापमान सुमारे ३० अंश सेल्सिअस असेल. पावसाची शक्यता नसल्याने आणि फलंदाजीसाठी अनुकूल खेळपट्टी असल्याने, मुल्लानपूरमधील चाहते आणखी एका धावांच्या उत्सवाची अपेक्षा करू शकतात.
RR vs GT Qualifier 2 LIVE Score Updates: आयपीएल 2026 चा क्वालिफायर सामना हा गुजरात टायटन्स राजस्थान रॉयल्स यांच्यामध्ये होणार आहे, या सामन्यातील सर्व अपडेट तुम्हाला मिळतील. गुजरात टायटन्सच्या संघाला या क्वालिफायर 1 मध्ये आरसीबीच्या संघाकडून पराभवाचा सामना करावा लागला होता, तर राजस्थानच्या संघाने हैदराबादला एलिमिनेटर सामन्यात पराभूत केले. दोन्ही संघ आज फायनलच्या सामन्यामध्ये एन्ट्री करण्याच्या उद्देशाने मैदानामध्ये उतरतील.
दोन्ही संघ अंतिम सामन्यासाठी प्रबळ दावेदार आहेत, पण जर राजस्थान रॉयल्सचा सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीने चांगली कामगिरी केली, तर गुजरातच्या अडचणी वाढतील. कारण वैभवच्या वादळी खेळीमुळेच राजस्थानने एलिमिनेटरमध्ये हैदराबादसारख्या संघाला पराभूत केले होते. दुसरीकडे, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरविरुद्ध पहिल्या क्वालिफायरमध्ये झालेल्या दारुण पराभवाला विसरून गुजरात टायटन्स मैदानात उतरतील.