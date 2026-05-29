RR vs GT LIVE Score Qualifier 2: राजस्थान रॅायल्सच्या संघाने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी

RR vs GT Qualifier 2 LIVE Score Updates: आयपीएल 2026 क्वालिफायर 2 चा गुजरात टायटन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स सामन्याच्या सर्व अपडेट्स एका क्लिकवर वाचा. 

Published: May 29, 2026, 05:09 PM IST|Updated: May 29, 2026, 07:10 PM IST
29 May 2026 07:00 PM (IST)

RR vs GT Qualifier 2 LIVE Score Updates: राजस्थानच्या संघाने नाणेफेक जिंकले

गुजरात टायटन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यामध्ये सामन्याला सुरुवात झाली आहे, यामध्ये आरआरच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

29 May 2026 06:50 PM (IST)

RR vs GT Qualifier 2 LIVE Score Updates: गुजरात टायटन्सचा संपूर्ण संघ

शुभमन गिल (कर्णधार), अनुज रावत (विकेटकीपर), अरशद खान, अशोक शर्मा, जोस बटलर (विकेटकीपर), कॉनर एस्टरहुइज़न, गुरनूर ब्रार, जेसन होल्डर, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र, मोहम्मद सिराज, ग्लेन फिलिप्स, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, राशिद खान, साई किशोर, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, इशांत शर्मा, निशांत सिंधु, मानव सुथार, राहुल तेवतिया, वाशिंगटन सुंदर, ल्यूक वुड आणि जयंत यादव

29 May 2026 06:10 PM (IST)

RR vs GT Qualifier 2 LIVE Score Updates: राजस्थान रॉयल्सचा संपूर्ण संघ

रियान पराग (कर्णधार), अमन राव, शुभम दुबे, शिमरन हेटमायर, यशस्वी जयस्वाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), लुआन-ड्रे प्रिटोरियस (विकेटकीपर), रवि सिंह, वैभव सूर्यवंशी, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, ब्रिजेश शर्मा, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, केवेना मफाका, एडम मिल्ने, सुशांत मिश्रा, विग्नेश पुथुर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, कुलदीप सेन, यशराज पुंजा, युद्धवीर सिंह

29 May 2026 05:40 PM (IST)

RR vs GT Qualifier 2 LIVE Score Updates: मुल्लानपूरची खेळपट्टी

मुल्लानपूरची खेळपट्टी पुन्हा एकदा फलंदाजांसाठी अनुकूल असण्याची शक्यता आहे. यावर्षी मुल्लानपूरच्या खेळपट्टीवर सातत्याने जास्त धावसंख्येचे सामने झाले असून, २०० पेक्षा जास्त धावा होणे सामान्य झाले आहे. या हंगामात या मैदानावर खेळल्या गेलेल्या पाच सामन्यांपैकी तीन सामने पाठलाग करणाऱ्या संघाने जिंकले आहेत.

29 May 2026 05:12 PM (IST)

RR vs GT Qualifier 2 LIVE Score Updates: गुजरात टायटन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स हवामान कसे असेल?

शुक्रवारी मुल्लानपूर (न्यू चंदीगड) येथील महाराजा यादवेंद्र सिंह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर क्रिकेटसाठी हवामान खूपच सुखद राहण्याची शक्यता आहे. तथापि, सामन्याच्या सुरुवातीला तापमान सुमारे ३० अंश सेल्सिअस असेल. पावसाची शक्यता नसल्याने आणि फलंदाजीसाठी अनुकूल खेळपट्टी असल्याने, मुल्लानपूरमधील चाहते आणखी एका धावांच्या उत्सवाची अपेक्षा करू शकतात.

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

