IND vs NZ Live Score: आज रंगणार भारत विरुद्ध न्यूझीलंडचा अंतिम सामना!

T20 World Cup 2026 Final Match Today IND vs NZ LIVE Score : टी-20 विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना काही तासांत सुरू होणार असून क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष या मोठ्या लढतीकडे लागले आहे. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात विजेतेपदासाठी थरारक सामना रंगणार आहे. दोन्ही संघांचे कर्णधार संध्याकाळी 6.30 वाजता मैदानावर येऊन टॉस करतील. यानंतर 7 वाजता या सामन्याला सुरुवात होईल. या सामन्यात एका बाजूला न्यूझीलंडचा संघ पहिल्यांदाच टी-20 विश्वचषक जिंकण्याच्या प्रयत्नात असेल. दुसरीकडे भारतीय संघ सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावत नवा इतिहास घडवण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरणार आहे. त्यामुळे हा सामना अत्यंत रोमांचक होण्याची शक्यता आहे.
या स्पर्धेत न्यूझीलंडचा प्रवास चढ-उतारांनी भरलेला राहिला आहे. कीवी संघाला स्पर्धेदरम्यान दोन सामन्यांत पराभव पत्करावा लागला, तर एक सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. तरीही त्यांनी दमदार पुनरागमन करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला. दुसरीकडे भारतीय संघाने संपूर्ण स्पर्धेत प्रभावी कामगिरी केली आहे. टीम इंडियाला या स्पर्धेत फक्त एका सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला. उर्वरित सामन्यांमध्ये भारताने सातत्यपूर्ण आणि संतुलित खेळ दाखवत अंतिम फेरीपर्यंत मजल मारली.
आता अंतिम सामन्यात दोन्ही संघ विजेतेपदासाठी पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरणार असून जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांना एका हाय-व्होल्टेज सामन्याची उत्सुकता लागली आहे.
8 Mar 2026, 11:57 वाजता
अंतिम सामन्यात टीम इंडियाला सपोर्ट करण्यासाठी अहमदाबादमध्ये पोहचला धोनी!
टीम इंडियाच्या उपांत्य फेरीच्या विजयात धोनीचा उत्साह दिसून आला. एमएस धोनी मुंबईत उपस्थित होता. आता अहमदाबादमध्ये होणाऱ्या अंतिम फेरीसाठी धोनीचे नाव निश्चित झाले आहे. उपांत्य फेरीत भारताच्या ७ धावांनी विजयानंतर 'थाला फॉर अ रिझन' हा ट्रेंड सुरू झाला. आता अंतिम फेरीतही धोनीचा उत्साह दिसून येईल.
8 Mar 2026, 11:56 वाजता
ND vs NZ Live Score: भारताचा संभाव्य संघ
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप याद.
8 Mar 2026, 11:56 वाजता
IND vs NZ Live Score: न्यूझीलंडचा संभाव्य संघ
टिम सेफर्ट (यष्टीरक्षक), फिन ऍलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सँटनर (कर्णधार), कोल मॅककॉन्ची, मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन, डेव्हॉन कॉनवे, काइल जेमिसन, ईश सोधी, जेकब डफी.
8 Mar 2026, 11:49 वाजता
IND vs NZ Live Score: संघाची जोरदार तयारी
भारतीय संघ सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावत नवा इतिहास घडवण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरणार आहे. यासाठी संघाची जोरदार तयारी सुरु आहे.
Ahmedabad
Geared up for the ultimate clash
Snapshots from #TeamIndia's final training session ahead of a big night #T20WorldCup | #Final | #MenInBlue | #INDvNZ pic.twitter.com/21kc9kuAID
— BCCI (@BCCI) March 8, 2026
8 Mar 2026, 11:48 वाजता
IND vs NZ Live Score: कुठे रंगणार सामना?
अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात विजेतेपदासाठी थरारक सामना रंगणार आहे.
Thank you, Mumbai!
Hello Ahmedabad #TeamIndia | #T20WorldCup | #MenInBlue pic.twitter.com/PWm3t0QoPf
— BCCI (@BCCI) March 6, 2026
8 Mar 2026, 11:47 वाजता
IND vs NZ Live Score: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड
आज भारतीय संघ न्यूझीलंड संघाच्या विरुद्ध विजेतेपदासाठी लढणार आहे. दोन्ही संघांचे कर्णधार संध्याकाळी 6.30 वाजता मैदानावर येऊन टॉस करतील आणि नंतर 7 वाजता सामना सुरु होईल.
8 Mar 2026, 11:46 वाजता
IND vs NZ: नमस्कार!
नमस्कार! तुमचे लाईव्ह ब्लॉगमध्ये स्वागत. आज टी-20 विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात रंगणार आहे. या सामन्याचे प्रत्येक अपडेट्स तुम्ही Zee 24 Taas च्या या लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घेऊयात...