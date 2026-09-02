/फुटबॉलमध्ये एका खेळाडूसाठी 13 कोटींची डील! 23 वर्षीय खेळाडूकडे सगळ्यांच्याच नजरा

Bradley Barcola joins Liverpool: लिव्हरपूलने आपल्या आक्रमणाची ताकद वाढवण्यासाठी मोठी चाल खेळत फ्रान्सचा युवा स्टार ब्रॅडली बारकोला याला पॅरिस सेंट-जर्मेनकडून आपल्या संघात दाखल करून घेतले आहे. २३ वर्षीय बारकोलाने वैद्यकीय चाचणी आणि कराराची औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर लिव्हरपूलसोबत पाच वर्षांचा करार केला आहे. या व्यवहारासाठी लिव्हरपूलने निश्चित £१०६ दशलक्ष म्हणजेच सुमारे ₹१,३५७ कोटी खर्च केले आहेत. याशिवाय कामगिरीवर आधारित आणखी £१७ दशलक्ष म्हणजेच सुमारे ₹२१८ कोटी बोनसच्या स्वरूपात मिळू शकतात. त्यामुळे बारकोला हा लिव्हरपूलच्या इतिहासातील दुसरा सर्वात महागडा खेळाडू ठरला आहे. गेल्या उन्हाळ्यात न्यूकॅसल युनायटेडकडून £१२५ दशलक्ष म्हणजेच सुमारे ₹१,६०० कोटींमध्ये आलेला अलेक्झांडर इसाक या यादीत अजूनही अव्वल आहे. बारकोला अॅनफिल्डवर क्रमांक २९ची जर्सी परिधान करणार असून, त्याचा करार २०३१ पर्यंत असणार आहे.
लिव्हरपूलमध्ये दाखल झाल्यानंतर बारकोलाने आपल्या आनंदाला वाट करून दिली. त्याच्यासाठी हा केवळ क्लब बदल नसून, कारकिर्दीतील एका मोठ्या स्वप्नाची पूर्तता असल्याचे त्याने स्पष्ट केले. “लिव्हरपूलकडून खेळणे ही माझ्यासाठी खूप मोठी अभिमानाची गोष्ट आहे. हा निर्णय घेण्यासाठी बराच वेळ लागला, पण आज मी इथे आहे याचा मला खूप आनंद आहे. आता मला फक्त मैदानावर उतरून खेळायचे आहे,” असे बारकोलाने सांगितले. लिव्हरपूलकडून खेळताना मोठी स्वप्ने असल्याचेही त्याने स्पष्ट केले. “प्रीमियर लीग जिंकणे हे माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठ्या स्वप्नांपैकी एक आहे,” असे त्याने म्हटले.
बारकोला गेल्या काही काळापासून लिव्हरपूलच्या रडारवर होता. पीएसजीमध्ये असतानाही त्याने या उन्हाळ्यात दुसऱ्या क्लबचा पर्याय स्वीकारण्याची फारशी इच्छा दाखवली नाही. लिव्हरपूलमध्ये जाण्याचा त्याचा निर्धार स्पष्ट होता. पीएसजीसोबतच्या तीन वर्षांच्या कालावधीत बारकोलाने १५२ सामने खेळत ३९ गोल आणि ३५ असिस्ट नोंदवल्या. या काळात त्याने सलग तीन वेळा फ्रेंच लीगचे विजेतेपद आणि सलग दोन चॅम्पियन्स लीग विजेतेपदे पटकावली.
मात्र, पीएसजीच्या आक्रमणफळीत वाढलेली स्पर्धा आणि संघातील मर्यादित संधी यामुळे बारकोलाला नव्या आव्हानाची गरज जाणवू लागली. लिव्हरपूलने त्याला संघाच्या आक्रमणात महत्त्वाची भूमिका देण्याचे आश्वासन दिले आणि अखेर हा व्यवहार मार्गी लागला. अॅनफिल्डचा अनुभवही बारकोलाच्या निर्णयामागे महत्त्वाचा ठरला. पीएसजीकडून खेळताना त्याने या मैदानावर दोन सामने खेळले होते. त्या सामन्यांमध्ये लिव्हरपूलच्या चाहत्यांचा उत्साह आणि वातावरण त्याने जवळून अनुभवले होते. लिव्हरपूलच्या चाहत्यांचा खेळाडूंना मिळणारा पाठिंबा पाहून आपण प्रभावित झाल्याचे बारकोलाने सांगितले. त्यामुळे क्लबकडून प्रस्ताव आल्यानंतर त्याला फारसा विचार करावा लागला नाही.
बारकोलाने आपल्या वरिष्ठ स्तरावरील कारकिर्दीची सुरुवात ल्योनकडून केली. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये त्याने पहिल्या संघासाठी पदार्पण केले. ल्योनकडून त्याने ४७ सामने खेळताना सात गोल आणि ११ असिस्ट केल्या. ऑगस्ट २०२३ मध्ये त्याने पीएसजीमध्ये प्रवेश केला आणि त्यानंतर त्याच्या कारकिर्दीला वेग आला. मागील मोसमात त्याने पीएसजीसाठी तब्बल ४९ सामने खेळले. या काळात त्याने १३ गोल आणि सात असिस्ट केल्या. फ्रान्सच्या राष्ट्रीय संघातही बारकोलाने अल्पावधीत आपले स्थान पक्के केले आहे. जून २०२४ मध्ये त्याचे आंतरराष्ट्रीय पदार्पण झाले. आतापर्यंत त्याने फ्रान्सकडून २८ सामने खेळून सहा गोल केले आहेत. यंदाच्या विश्वचषकातही तो फ्रान्सच्या प्रत्येक सामन्यात मैदानावर उतरला आणि तीन गोल करत संघाच्या मोहिमेत महत्त्वाची भूमिका बजावली. अखेरीस फ्रान्सला चौथ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले.
आता क्लब आणि देशासाठी मोठ्या सामन्यांचा अनुभव असलेला बारकोला लिव्हरपूलच्या आक्रमणाला नवी धार देण्याच्या तयारीत आहे. त्याच्यासाठी मात्र लक्ष्य स्पष्ट आहे कि, अॅनफिल्डवर चमकदार कामगिरी करत लिव्हरपूलला प्रीमियर लीगचे विजेतेपद मिळवून देणे.