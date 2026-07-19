Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /6, W, W, 4, 1, 1W... नाइट रायडर्सने पहिले विजेतेपद केले नावावर, 1 धावेने केले वॉशिंग्टन फ्रीडम पराभूत

6, W, W, 4, 1, 1W... नाइट रायडर्सने पहिले विजेतेपद केले नावावर, 1 धावेने केले वॉशिंग्टन फ्रीडम पराभूत

लॉस एंजेलिस नाइट रायडर्स विरुद्ध वॉशिंग्टन फ्रीडम यांच्यामध्ये सामना पार पडला. या सामन्यात लॉस एंजेलिस नाइट रायडर्सने ओकलंडमध्ये वॉशिंग्टन फ्रीडमचा एका धावेने पराभव करून मेजर लीग क्रिकेट 2026 चे विजेतेपद पटकावले. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 19, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:22 PM IST
6, W, W, 4, 1, 1W... नाइट रायडर्सने पहिले विजेतेपद केले नावावर, 1 धावेने केले वॉशिंग्टन फ्रीडम पराभूत
Image Credit: Social Media

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
6, W, W, 4, 1, 1W... नाइट रायडर्सने पहिले विजेतेपद केले नावावर, 1 धावेने केले वॉशिंग्टन फ्रीडम पराभूत
Los Angeles Knight Riders5 min ago
2
delhi police30 min ago
3
Maharashtra News34 min ago
4
MP36 min ago
5
latur49 min ago