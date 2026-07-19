/6, W, W, 4, 1, 1W... नाइट रायडर्सने पहिले विजेतेपद केले नावावर, 1 धावेने केले वॉशिंग्टन फ्रीडम पराभूत

मेजर क्रिकेट लीगचा आज फायनलचा सामना खेळवण्यात आला या सामन्यामध्ये लॉस एंजेलिस नाइट रायडर्स विरुद्ध वॉशिंग्टन फ्रीडम यांच्यामध्ये सामना पार पडला. या सामन्यात लॉस एंजेलिस नाइट रायडर्सने ओकलंडमध्ये वॉशिंग्टन फ्रीडमचा एका धावेने पराभव करून मेजर लीग क्रिकेट 2026 चे विजेतेपद पटकावले. लॉस एंजेलिस नाइट रायडर्सने मेजर लीग क्रिकेट 2026 च्या अंतिम सामन्यात वॉशिंग्टन फ्रीडमवर 1 धावेने विजय मिळवला. लॉस एंजेलिस नाइट रायडर्सचे हे मेजर क्रिकेट लीगचे पहिले विजेतेपद होते. फायनलच्या सामन्यामध्ये वेस्ट इंडिजचे दिग्गज सुनील नरेन आणि जेसन होल्डर यांनी या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. या सामन्यामध्ये शेवटची ओव्हरने सामन्याची दिशा बदलली.
पहिले फलंदाजी करताना नाइट रायडर्सने 19.4 ओव्हरमध्ये 164 धावा केल्या, परंतु प्रत्युत्तरात वॉशिंग्टनचा संघ 20 ओव्हरमध्ये 9 गडी गमावून केवळ 163 धावाच करू शकला. अशाप्रकारे, नाइट रायडर्सने हा रोमांचक अंतिम सामना जिंकून एमएलसी 2026 चे विजेतेपद पटकावले. या सामन्यातील शेवटच्या ओव्हरमधील मनोरंजक अहवाल सांगायचा झाला तर शॅडली व्हॅन शॅल्कविक हा नाईट रायडर्सकडून शेवटची ओव्हर टाकण्यासाठी आला. ओबस पिनाअरने शॅल्कविकच्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारून सामना पूर्णपणे वॉशिंग्टनच्या बाजूने झुकवला. मात्र, पुढच्याच चेंडूवर शॅल्कविकने पिनाअरला त्रिफळाचीत केले. त्यानंतर, तिसऱ्या चेंडूवर शॅल्कविकने पुन्हा इयान हॉलंडला जेसन होल्डरकरवी झेलबाद केले.
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शेवटच्या दोन चेंडूवर शॅडली व्हॅन शॅल्कविक याने सामन्याचे चित्र बदलले. पिनाअरने शेवटच्या ओव्हरमध्ये पहिल्या बॅालवर चेंडूवर षटकार मारल्यानंतर नाईट रायडर्स हा सामना गमावणार असे चित्र दिसत होते. वॉशिंग्टनला अंतिम षटकाच्या पुढील तीन चेंडूंमध्ये आठ धावांची गरज होती. लॉकी फर्ग्युसनने शालक्विकच्या चौथ्या चेंडूवर चौकार मारून नाईट रायडर्सला आणखी एक दिलासा दिला. वॉशिंग्टनला आता दोन चेंडूंमध्ये चार धावांची गरज होती. फर्ग्युसनने ओव्हरच्या पाचव्या चेंडूवर एक धाव घेतली आणि स्ट्राईक लाहिरू मिलंथाकडे सोपवली. वॉशिंग्टनला आता पहिल्याच चेंडूवर विजयासाठी तीन धावा आणि सुपर ओव्हरसाठी दोन धावांची गरज होती शालक्विकच्या शेवटच्या चेंडूवर लाहिरू मिलंथाने सर्वोत्तम प्रयत्न तो धावबाद झाला आणि सामना लॉस एंजेलिस नाइट रायडर्सने जिंकला.
फायनलच्या सामन्यामध्ये सुनील नारायणणे संघासाठी कमालीची कामगिरी केली, सुनील नरेनने आपल्या भेदक गोलंदाजीने सुरुवातीपासूनच वॉशिंग्टन संघाला हादरवून सोडले. त्याने 4 ओव्हरमध्ये केवळ 13 धावा देऊन 3 बळी घेतले. सुरुवातीच्या या धक्क्यानंतर, अँड्रिस गॉस (40) आणि पिनाअर (53) यांनी वॉशिंग्टनच्या आशा काही काळ जिवंत ठेवल्या, पण मधल्या षटकांमध्ये रायडर्सचा कर्णधार जेसन होल्डरने (4 ओव्हरमध्ये 31 धावा देऊन 3 बळी) महत्त्वपूर्ण बळी घेत संघाला सामन्यात टिकवून ठेवले. वॉशिंग्टनकडून निखिल चौधरीनेही 25 धावांचे योगदान दिले.