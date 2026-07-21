Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारताच्या दोन दिग्गज महिला ध्वजवाहक! वाचा उद्घाटन सोहळ्याची संपूर्ण माहिती

कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारताच्या दोन दिग्गज महिला ध्वजवाहक! वाचा उद्घाटन सोहळ्याची संपूर्ण माहिती

 कॅामनवेल्थ गेम्सचा उद्घाटन सोहळा हा 23 जुलै रोजी होणार आहे, या स्पर्धेमध्ये भारताचे ऐकून 126 खेळाडू सहभागी होणार आहेत. 2026 ग्लासगो कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 उद्घाटन सोहळ्यासाठी भारतीय दोन दिग्गज महिला ध्वजवाहक म्हणून निवड करण्यात आली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 21, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:49 PM IST
कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारताच्या दोन दिग्गज महिला ध्वजवाहक! वाचा उद्घाटन सोहळ्याची संपूर्ण माहिती
Image Credit: कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारताच्या दोन दिग्गज महिला ध्वजवाहक! (photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारताच्या दोन दिग्गज महिला ध्वजवाहक! वाचा उद्घाटन सोहळ्याची संपूर्ण माहिती
Commonwealth Games 20268 min ago
2
John AbrahamJohn Abraham new house9 min ago
3
Maharashtra Government23 min ago
4
mns27 min ago
5
Amitabh Bachchan28 min ago