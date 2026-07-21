/कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारताच्या दोन दिग्गज महिला ध्वजवाहक! वाचा उद्घाटन सोहळ्याची संपूर्ण माहिती

Commonwealth Games 2026 opening ceremony : फुटबॅाल विश्वचषक झाल्यानंतर आता कॅामनवेल्थ खेळाला सुरुवात होणार आहे. कॅामनवेल्थ गेम्सचा उद्घाटन सोहळा हा 23 जुलै रोजी होणार आहे, या स्पर्धेमध्ये भारताचे ऐकून 126 खेळाडू सहभागी होणार आहेत. ऑलिम्पिक पदक विजेत्या मीराबाई चानू आणि लव्हलिना बोरगोहेन यांची 2026 ग्लासगो कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 उद्घाटन सोहळ्यासाठी भारतीय पथकाच्या ध्वजवाहक म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या दोन दिग्गज खेळाडू 23 जुलै रोजी होणाऱ्या उद्घाटन सोहळ्यात तिरंगा घेऊन 126 सदस्यीय भारतीय पथकाचे नेतृत्व करतील. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या (आयओए) अध्यक्षा पी. टी. उषा यांनी शनिवारी ही अधिकृत घोषणा केली.
मागील काही वर्षात मीराबाई आणि लव्हलिना या दोघांनीही कमालीची कामगिरी केली आहे, पीटी उषा यांनी दोन्ही खेळाडूंचे अभिनंदन केले. पीटी उषा या पुढे म्हणाल्या की, भारताच्या क्रिडा समुदायासाठी एक अभिमानाचा क्षण आहे. मीराबाई आणि लव्हलिना भारतीय पथकाला प्रेरणा देतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. उद्घाटन सोहळ्यात दोन महिला खेळाडूंची ध्वजवाहक म्हणून नियुक्ती ही महिला खेळाडूंच्या कामगिरीची आणि भारतीय क्रीडाविश्वातील त्यांच्या वाढत्या भूमिकेची पोचपावती मानली जात आहे.
हे ही वाचा
भारताची स्टार मीराबाई चानू जवळपास एक दशकापासून भारताची आघाडीची वेटलिफ्टर आहे. तिने 2021 च्या टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये महिलांच्या 49 किलो वजनी गटात रौप्य पदक आणि त्यानंतर 2022 च्या बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सुवर्ण पदक जिंकले. ती 2024 च्या पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये तिच्या पूर्वीच्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करू शकणार नाही, परंतु ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ती भारतासाठी पदकाची प्रबळ दावेदार आहे. तिने जागतिक चॅम्पियनशिपमध्येही अनेक पदके जिंकली आहेत.
बॉक्सर लव्हलिनाने टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये कांस्य पदक जिंकले. त्यानंतर तिने 2023 च्या जागतिक चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्ण पदक पटकावले. तसेच तिने हांगझू येथे झालेल्या 2023 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्य पदकही जिंकले. ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतही लव्हलिनाला भारताच्या प्रमुख पदक दावेदारांपैकी एक मानले जाते. अॅथलेटिक्समध्ये सर्वाधिक खेळाडू आहेत, यामध्ये 32 खेळाडू पदक जिंकण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. यामध्ये 10 महिला आणि 22 पुरुष खेळाडूंची संख्या आहे. इतर खेळांबद्दल सांगायचे झाले तर बॅाक्सिंग 14, ज्युडो 14, वेटलिफ्टिंग 12, बाउल्स 6 आणि पोहणे 5, ट्रॅक सायकलिंग 6, कलात्मक जिम्नॅस्टिक 8. पॅरा ऍथलीट्समध्ये पॉवरलिफ्टिंग 7, पोहणे 6 आणि ट्रॅक सायकलिंग 1, ऍथलेटिक्स 11, व्हीलचेअर बास्केटबॉल 4 असा खेळाडूंचा सहभाग असणार आहे.