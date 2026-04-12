LSG vs GT : लखनऊचा संघ तिसऱ्या विजयाच्या शोधात! कोणत्या संघाचं पारडं जडं?

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans : लखनऊ सुपर जायंट्स आणि गुजरात टायटन्स हे दोन्ही संघ आज भिडणार आहेत. आज शुभमन गिल आणि रिषभ पंत आमनेसामने असणार आहेत. या सामन्याची पार्श्वभूमी या लेखामध्ये सविस्तर वाचा. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 12, 2026, 03:10 PM IST
Photo Credit - X

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans Match Preview : लखनऊ सुपर जायंट्स विरूद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये आज सुपर संडेचा पहिला सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना एकना क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या सामन्यामध्ये मागील सामन्यात दिल्ली कॅपिट्ल्सविरूद्ध विजय मिळवल्यानंतर आता गुजरातचा संघ दुसऱ्या विजयाच्या शोधात आहे. आयपीएल 2026 चा 19 वा सामना रविवारी लखनऊमध्ये लखनऊ सुपर जायंट्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात खेळला जाईल. दोन्ही संघांनी त्यांच्या मागील सामन्यांमध्ये शेवटच्या चेंडूवर विजय मिळवला आहे. लखनौने दिल्ली कॅपिटल्सला पराभूत केले, तर गुजरातने कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध एक रोमांचक विजय नोंदवला. पण या विजयांमागील सत्य हे आहे की, दोन्ही संघांची कामगिरी पूर्णपणे संतुलित नव्हती. कोणता संघ खऱ्या अर्थाने फॉर्मात आहे आणि कोणता संघ अजूनही नशिबावर अवलंबून आहे, हे या सामन्यातून स्पष्ट होईल.

या सामन्यामध्ये कोणता संघ दाखवणार जोर?

लखनऊ सुपर जायंट्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये आज आयपीएलचा 19 वा सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असेल. या सिझनमध्ये लखनऊच्या गोलंदाजीमध्ये सुधार पाहायला मिळाला आहे. गुजरात टायटन्सची फलंदाजी सातत्याने धावा करत आहे, पण ते अजूनही पूर्ण लयीत दिसत नाहीत. मधली आणि खालची फळी थोडी कमकुवत दिसत आहे, ज्यामुळे संघ चौथ्या किंवा पाचव्या गिअरमध्ये अडकला आहे. मोहम्मद सिराजकडून पॉवरप्लेमध्ये विकेट्स घेण्याची अपेक्षा होती, पण तो आतापर्यंत त्या भूमिकेत प्रभावी ठरलेला नाही. 

गुजरातसमोर लखनऊचे आव्हान

जोस बटलर, वॉशिंग्टन सुंदर आणि रशीद खान हळूहळू फॉर्ममध्ये परतत आहेत, ही संघासाठी दिलासादायक बाब असली तरी, कागिसो रबाडा आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांना अजूनही चांगली कामगिरी करण्याची गरज आहे. मोहम्मद सिराज आणि निकोलस पूरन असतील . सिराजला आतापर्यंत पॉवरप्लेमध्ये एकही विकेट मिळालेली नाही, तर पूरनला सातत्याने धावा काढण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. या दोन्ही खेळाडूंच्या कामगिरीवर या सामन्याचा निकाल अवलंबून असू शकतो.

दोन्ही संघातील 11 खेळाडू

गुजरात टायटन्स : साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान/कुमार कुशाग्रा, रशीद खान, कागिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद कृष्णा.

लखनौ सुपर जायंट्स : एडन मार्कराम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (कर्णधार, यष्टिरक्षक), आयुष बडोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, जॉर्ज लिंडे, आवेश खान, प्रिन्स यादव, दिग्वेश राठी.

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

