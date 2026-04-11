  स्पोर्ट्स
LSG VS GT : कोणाला सपोर्ट करणार…? पापराजीच्या प्रश्नावर लाजली सारा, काही क्षणात व्हिडिओ वायरल

Sara tendulkar : गुजरात टायटन्स विरूद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यामध्ये होणाऱ्या सामन्याआधी सारा तेंडूलकर चर्चेत आहे. सध्या सोशल मिडियावर तिचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. 

Shubhangi Mere & Updated: Apr 11, 2026, 02:00 PM IST
Sara tendulkar Viral Video : लखनऊ सुपर जायंट्स विरूद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये 12 एप्रिल रोजी सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे, दोन्ही संघांनी विजयाचे खाते उघडले आहे पण त्याव्यतिरिक्त गुजरातच्या संघाने 2 सामने गमावले आहेत तर लखनऊच्या संघाने मागील दोन्ही सामन्यामध्ये विजय मिळवला आहे आणि एक सामन्यात पराभव झाला आहे. या सिझनमध्ये मुंबई इंडियन्सने लखनऊ सुपर जायंट्सला अर्जुन तेंडुलकरला ट्रेड केले होते. पण आतापर्यत त्याला एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नाही. आता या सामन्याआधी सध्या सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

सारा तेंडुलकरचा व्हायरल व्हिडिओ 

सारा तेंडुलकर पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर खूप सक्रिय असलेली सचिन तेंडुलकरची मुलगी, सारा, सध्या एका पोस्टमुळे नव्हे, तर तिच्या एका प्रतिक्रियेमुळे इंटरनेटवर चर्चेत आहे. वास्तविक पाहता, सारा तेंडुलकर १२ एप्रिल रोजी गुजरात टायटन्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स यांच्यातील आयपीएल २०२६ च्या सामन्यासाठी लखनौमध्ये दाखल झाली आहे. विमानतळावर एका पापाराझीने तिला विचारले, "गुजरात टायटन्स की लखनौ सुपर जायंट्स, तू कोणाला पाठिंबा देत आहेस?" या प्रश्नावर साराने दिलेली प्रतिक्रिया व्हायरल झाली.

साराची प्रतिक्रिया

सारा तेंडुलकर तिची जाऊ, सानिया चंदोक (अर्जन तेंडुलकरची पत्नी) सोबत विमानतळावरून निघत असताना पापाराझींनी तिला हा प्रश्न विचारला. वारंवार विचारूनही साराने थेट उत्तर दिले नाही. मात्र, तिला तिचे हसू आवरता आले नाही आणि ती किंचित लाजलीसुद्धा. ही प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर व्हायरल झाली. चाहते साराच्या या मौनाचा संबंध तिचा भाऊ, अर्जुन तेंडुलकरशी जोडत आहेत, जो या हंगामात लखनौ सुपर जायंट्स संघाचा भाग आहे.

सचिन तेंडुलकरचा मुलगा, अर्जुन तेंडुलकर, मुंबई इंडियन्ससोबत काही हंगाम घालवल्यानंतर आयपीएल २०२६ साठी लखनौ सुपर जायंट्स संघात सामील झाला. लखनौने त्याला ट्रेडद्वारे संघात घेतले. तथापि, या हंगामात आतापर्यंत, अनुभवी आणि तरुण वेगवान गोलंदाजांमध्ये अर्जुनला अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये आपले स्थान निर्माण करता आलेले नाही. नेट सरावादरम्यान, अर्जुन मैदानावर धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज असल्याचे दाखवून देत आहे. अलीकडेच, एलएसजीने एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये अर्जुन एकापाठोपाठ एक शक्तिशाली यॉर्कर टाकताना दिसला. या व्हिडिओचे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात कौतुक झाले.

ऋषभ पंतची आताची कामगिरी

आयपीएल २०२६ मधील लखनौ सुपर जायंट्सच्या कामगिरीबद्दल बोलायचे झाल्यास, ऋषभ पंतच्या नेतृत्वाखालील संघाने पुन्हा विजयाचा मार्ग स्वीकारला आहे. दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध पराभवाने आपल्या मोहिमेची सुरुवात केल्यानंतर, लखनौने सनरायझर्स हैदराबादला ५ गडी राखून पराभूत केले. पुढच्या सामन्यात, लखनौने केकेआरला पराभूत करून आपला सलग दुसरा विजय मिळवला, ज्यामुळे चार गुण मिळवून संघ गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर पोहोचला. लखनौचे पुढील तीन सामने गुजरात टायटन्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर आणि पंजाब किंग्स यांच्याविरुद्ध आहेत.

