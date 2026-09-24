/CSK नंतर आता मुंबई इंडियन्सला मिळाला नवा हेड कोच! IPL 2027 ऑक्शनपूर्वी संघाने केली घोषणा

WPL 2027 Mumbai Indians Head Coach : आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नई सुपरकिंग्सने काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या नवीन हेड कोचची घोषणा केली. भारताचा माजी क्रिकेटर जहीर खान याला सीएसकेने हेड कोचपदी नियुक्ती केली. असं असतानाच आता महिला प्रीमियर लीगच्या मुंबई इंडियन्स संघाचा हेड कोच सुद्धा बदलण्यात आलेला आहे. महिला प्रीमियर लीगमध्ये आतापर्यंत मुंबई इंडियन्सच्या महिला संघाने एकूण दोनवेळा ट्रॉफीवर नाव कोरलं आहे. लिसा कीट्ली ही मुंबई इंडियन्सच्या महिला संघाची हेड कोच होती, मात्र तिने स्वतःहून पदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता मुंबई इंडियन्सने महिला महिला प्रीमियर लीग 2027 साठी ल्युक विल्यम्स याची नियुक्ती केली आहे.
दक्षिण ऑस्ट्रेलियाचा माजी प्रथम श्रेणी क्रिकेटर ल्यूक विल्यम्सकडे महिला क्रिकेटमधील यशाची चांगली पार्श्वभूमी आहे. त्यांनी जगभरातील तीन प्रमुख स्पर्धांमध्ये विजेतेपद मिळवणाऱ्या संघांचे प्रतिनिधित्व केले आहे. ऑस्ट्रेलियातील 'विमेन्स बिग बॅश लीग' (2022, 2023), इंग्लंडमधील 'द हंड्रेड' (सहायक प्रशिक्षक म्हणून, 2023 ) आणि भारतातील 'डब्ल्यूपीएल' (2024 ) ग्रेड क्रिकेटमधील 'ब्रॅडमन मेडल'चे तीन वेळा (2005/2006, 2007/2008 आणि 2009 /2010 या सीजन) मानकरी ठरलेल्या विल्यम्स यांनी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि भारत अशा विविध देशांत दोन दशके प्रशिक्षणाचे काम केले आहे. त्यांनी 2025 पासून इंग्लंडच्या महिला संघासोबत सहाय्यक प्रशिक्षक म्हणून सुद्धा काम केलं आहे.
मुंबई इंडियन्सच्या महिला संघाच्या हेड कोचपदावर नियुक्त झालेल्या ल्युक विल्यम्सने म्हटलं की, 'मुंबई इंडियन्ससारख्या प्रतिष्ठित आणि यशस्वी संस्थेत सामील होण्यास, तसेच खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफच्या या प्रतिभावान गटासोबत काम करण्यास मी अत्यंत उत्सुक आहे. एकत्र येऊन काहीतरी भरीव कामगिरी करण्याची, रोमांचक क्रिकेट खेळण्याची आणि यशासाठी स्पर्धा करण्याची आमच्याकडे एक उत्तम संधी आहे. या आव्हानाचा सामना करण्यास आणि आमच्या चाहत्यांना अभिमान वाटेल अशी कामगिरी करण्यास मी सज्ज आहे'.