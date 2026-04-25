DC ला मोठा धक्का! चालू सामन्यात मॅचविनर खेळाडू जमिनीवर कोसळला, स्ट्रेचरवरून नेण्याची आली वेळ...

Delhi capitals vs Punjab kings : डीसी विरुद्ध पीबीकेएस सामन्यात एक धक्कादायक घटना घडली आहे, दिल्ली कॅपिटल्सचा मुख्य गोलंदाज लुंगी एनगिडी हा मैदानावर जखमी झाला आणि त्यानंतर त्याला स्ट्रेचरवरून ॲम्बुलन्समध्ये नेण्यात आले आहे.

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 25, 2026, 06:51 PM IST
photo credit - Jiohotstar

Lungi Ngidi injured in DC vs PBKS match : डीसी विरुद्ध पीबीकेएस यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या सामन्यात पहिले फलंदाजी करत दिल्ली कॅपिटल्स संघाने 264 धावा केल्या आहेत. यामध्ये आता पंजाब किंग्सला विजयासाठी 265 धावा हव्या आहेत. दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाला दुसऱ्यां इनिंगमध्ये मोठा धक्का बसला आहे. दिल्ली कॅपिटल्सचा मुख्य गोलंदाज लुंगी एनगिडी हा मैदानावर जखमी झाला आणि त्यानंतर त्याला स्ट्रेचरवरून ॲम्बुलन्समध्ये नेण्यात आले आहे. आता तो पुढील सामन्यांमध्ये खेळणार की नाही यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे. या संदर्भात अजूनपर्यंत कोणतीही माहिती बीसीसीने दिलेली नाही.

लुंगी एनगिडीला गंभीर दुखापत

तिसऱ्या ओव्हरमध्ये, जेव्हा प्रियांश आर्य फलंदाजी करत होता, यावेळी अक्षर पटेलच्या गोलंदाजीवर प्रियांशने मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा चेंडू हवेतच सुटला. चेंडू पकडण्याच्या प्रयत्नात डीसीचा गोलंदाज लुंगी एनगिडी मागे जात असताना त्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. त्याची दुखापत बरीच गंभीर असल्याचे दिसत होते. 

लुंगी एनगिडी हा चेंडू पकडायला मागी जात होता. मिड-ऑफला उभ्या असलेल्या एनगिडीने मागे सरकून झेल घेण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा अंदाज चुकल्यामुळे तो मागे पडला आणि त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. चेंडू त्याच्या किंचित मागे पडला आणि तो झेल घेऊ शकला नाही.एनगिडीचा तोल गेला आणि तो डोक्यावर पाठीमागे पडला. एनगिडी लगेच जमिनीवर आडवा झाला. मैदानावर लगेचच पिजिओ आणि डॅाक्टर मैदानात आले.

हेही वाचा - DC vs PBKS : नितीश राणा OUT की Not Out? एक चूक पंजाब किंग्सला पडली महागात

दिल्लीची दमदार फलंदाजी

दिल्ली कॅपिटल्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही संघांनी आपल्या अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये कोणताही बदल केला नाही. दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाने या सामन्यात पहिले फलंदाजी करत 264 धावा केल्या आहेत. आजच्या सामन्यात संघाचा फलंदाज केएल राहुल याने 67 चेंडूमध्ये 152 नाबाद धावा केल्या. यामध्ये केएलने 9 षटकार आणि 16 चौकार मारले आहेत. तर नितीश राणा याने देखील कमालीची खेळी खेळली. नितिश राणा याने 91 धावा केल्या. 

 

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

इतर बातम्या

भारत आणखी तापणार! IMD कडून उष्णतेच्या लाटेचा इशारा, आरोग्या...

भारत