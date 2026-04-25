DC ला मोठा धक्का! चालू सामन्यात मॅचविनर खेळाडू जमिनीवर कोसळला, स्ट्रेचरवरून नेण्याची आली वेळ...

Lungi Ngidi injured in DC vs PBKS match : डीसी विरुद्ध पीबीकेएस यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या सामन्यात पहिले फलंदाजी करत दिल्ली कॅपिटल्स संघाने 264 धावा केल्या आहेत. यामध्ये आता पंजाब किंग्सला विजयासाठी 265 धावा हव्या आहेत. दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाला दुसऱ्यां इनिंगमध्ये मोठा धक्का बसला आहे. दिल्ली कॅपिटल्सचा मुख्य गोलंदाज लुंगी एनगिडी हा मैदानावर जखमी झाला आणि त्यानंतर त्याला स्ट्रेचरवरून ॲम्बुलन्समध्ये नेण्यात आले आहे. आता तो पुढील सामन्यांमध्ये खेळणार की नाही यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे. या संदर्भात अजूनपर्यंत कोणतीही माहिती बीसीसीने दिलेली नाही.
तिसऱ्या ओव्हरमध्ये, जेव्हा प्रियांश आर्य फलंदाजी करत होता, यावेळी अक्षर पटेलच्या गोलंदाजीवर प्रियांशने मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा चेंडू हवेतच सुटला. चेंडू पकडण्याच्या प्रयत्नात डीसीचा गोलंदाज लुंगी एनगिडी मागे जात असताना त्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. त्याची दुखापत बरीच गंभीर असल्याचे दिसत होते.
लुंगी एनगिडी हा चेंडू पकडायला मागी जात होता. मिड-ऑफला उभ्या असलेल्या एनगिडीने मागे सरकून झेल घेण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा अंदाज चुकल्यामुळे तो मागे पडला आणि त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. चेंडू त्याच्या किंचित मागे पडला आणि तो झेल घेऊ शकला नाही.एनगिडीचा तोल गेला आणि तो डोक्यावर पाठीमागे पडला. एनगिडी लगेच जमिनीवर आडवा झाला. मैदानावर लगेचच पिजिओ आणि डॅाक्टर मैदानात आले.
दिल्ली कॅपिटल्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही संघांनी आपल्या अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये कोणताही बदल केला नाही. दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाने या सामन्यात पहिले फलंदाजी करत 264 धावा केल्या आहेत. आजच्या सामन्यात संघाचा फलंदाज केएल राहुल याने 67 चेंडूमध्ये 152 नाबाद धावा केल्या. यामध्ये केएलने 9 षटकार आणि 16 चौकार मारले आहेत. तर नितीश राणा याने देखील कमालीची खेळी खेळली. नितिश राणा याने 91 धावा केल्या.