  • RCB कडून मोठी घोषणा, IPL 2026 मध्ये एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळणार फक्त एवढे सामने

RCB कडून मोठी घोषणा, IPL 2026 मध्ये एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळणार फक्त एवढे सामने

IPL 2026 : एम चिन्नस्वामी स्टेडियम परिसरात झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या प्रकारानंतर कोणतेही देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय सामने खेळवले जात नव्हते. त्यामुळे आयपीएल 2026 चे सामने आरसीबीचा संघ होम ग्राउंडवर खेळू शकतील की नाही याविषयी शंका होती, मात्र याविषयी स्वतः आरसीबीने त्यांच्या चाहत्यांना खुशखबर दिली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Mar 4, 2026, 02:29 AM IST
(Photo Credit - Social Media)

IPL 2026 : आयपीएलचा गतविजेता संघ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने मंगळवारी एक मोठी घोषणा करून आपल्या फॅन्सना आनंदाची बातमी दिली आहे. आयपीएल 2026 चे होम सामने हे आरसीबीचा संघ त्यांचं होम ग्राउंड असलेल्या एम चिन्नस्वामी स्टेडियमवरच खेळणार आहे. आरसीबीने 2025 आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं होतं, मात्र त्यानंतर विजयोत्सवादरम्यान एम चिन्नस्वामी स्टेडियमवर बाहेर मोठी गर्दी होऊन चेंगराचेंगरी झाली ज्यात जवळपास 11 लोकांचा मृत्यू झाला. या प्रकारानंतर एम चिन्नस्वामी स्टेडियममध्ये कोणतेही देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय सामने खेळवले जात नव्हते. त्यामुळे आयपीएल 2026 चे सामने आरसीबीचा संघ होम ग्राउंडवर खेळू शकतील की नाही याविषयी शंका होती, मात्र याविषयी स्वतः आरसीबीने त्यांच्या चाहत्यांना खुशखबर दिली आहे. 

आरसीबीने केली घोषणा : 

आरसीबीने मंगळवारी प्रेस रिलीज जाहीर करत सांगितलं की सरकार आणि आरसीबी यांच्यात झालेल्या बैठक आणि संवादानंतर हे निश्चित झालंय की येत्या आयपीएल सीजनमध्ये आरसीबीचा संघ चिन्नस्वामी स्टेडियमवर खेळेल. आरसीबीने म्हटले की, 'चाहत्यांसाठी खेळ पुन्हा होम ग्राउंडवर आणण्याच्या उद्देशाने, सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांमधील महिन्यांच्या कठोर परिश्रम आणि चर्चेनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. बेंगळुरूमध्ये सामने आयोजित करण्यात सहकार्य आणि पाठिंब्याबद्दल आरसीबी कर्नाटक सरकार, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघटना आणि कर्नाटक पोलिसांचे आभार मानते'. 

हेही वाचा : खेळाडूंकडे घालायला नीट कपडे सुद्धा नाहीत, आशिया कपपूर्वी समोर आलं धक्कादायक वास्तव

 

चिन्नस्वामी स्टेडियमवर किती सामने होणार? 

आरसीबीचे सीईओ राजेश मेनन यांनी सांगितलं की, 'एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम हे फक्त आमचं होम ग्राउंड नाही तर आमची ओळख आहे. बेंगळुरूमधील आमच्या चाहत्यांची ऊर्जा आमच्या खेळाडूंसाठी नेहमीच प्रेरणास्त्रोत राहिली आहे. आमच्या चाहत्यांनी आम्हाला नेहमीच पाठिंबा दिला आहे आणि ते त्यांच्या संघाला त्यांच्या होम ग्राउंडवर खेळताना पाहण्यास उत्सुक आहेत. आम्हाला हे सांगताना आनंद होत आहे की आरसीबी आयपीएल २०२६ बेंगळुरूमध्ये पाच सामने खेळेल. रायपूरमध्ये 2 सामने होणार आहेत. आयपीएल 2026 चा पहिला सामना आता बेंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये होणार आहे कारण पारंपारिकपणे आयपीएलच्या नवीन सीजनचा पहिला सामना नेहमीच विद्यमान चॅम्पियन संघाच्या होम ग्राउंडवर होतो'.

RCBIPL 2026Cricket Newsmarathi newsM Chinnawami Stadium

