/आयपीएल 2026 : LSG विरुद्ध सामन्याआधी CSK च्या संघात सामील होणार नवा खेळाडू! सोशल मिडियावर केली घोषणा

CSK Squad Updates vs LSG Match Today: सीएसकेच्या संघामधील काही खेळाडू दुखापतीमुळे बाहेर झाले आहेत, तर एमएस धोनी हा या सिझनमध्ये संघाचा भाग असूनही एकही सामना आतापर्यत दुखापतीमुळे खेळलेला नाही. एमआयविरुद्ध सामन्यामध्ये रामकृष्णन घोष हा जखमी झाल्यानंतर आता त्याचा बदली खेळाडू संघाला मिळाला आहे.
CSK Squad Updates vs LSG Match Today: चेन्नई सुपर किंग्जच्या संघामध्ये सातत्याने दुखापतीचे सत्र वाढत आहे, सिझनच्या सुरुवातीपासून एमएस धोनी हा त्याच्या पायाला दुखापत असल्यामुळे तो एकही सामना आतापर्यत आयपीएल 2026 मधील खेळला नाही. त्याचबरोबर नेथन ऐलिस, आयुष म्हात्रे त्याचबरोबर खलील अहमद हे खेळाडू सीएसकेच्या संघामधून दुखापतीमुळे बाहेर झाले. तर काही दिवसांपूर्वी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सामन्यात सीएसकेचा अष्टपैलू रामकृष्णन घोष हा त्याचा पहिलाच सामना खेळला आणि त्यानंतर तो सामन्यामध्ये गंभीर जखमी झाल्यामुळे त्याला स्पर्धा सोडावी लागली आहे. आता सीएसकेच्या संघाने रामकृष्णन घोष याची रिप्लेसमेंटची घोषणा केली आहे.
चेन्नई सुपर किंग्जचा अष्टपैलू रामकृष्ण घोष हा स्पर्धेमधून बाहेर झाल्यानंतर आता सीएसकेने त्याचा बदली खेळाडूंची सोशल मिडियावर घोषणा केली आहे. सीएसकेच्या संघाने आगामी सामन्याआधी 24 वर्षीय मॅकनील हॅडली याला संधी देण्यात आली आहे. सीएसकेच्या संघाने त्याच्या सोशल मिडियावर त्याचा फोटो शेअर करुन त्यांनी पोस्टमध्ये लिहीले आहे की, पूर्ण जोशात आणि गर्जनेसाठी सज्ज! संघात स्वागत आहे, मॅकनील हॅडली नोरोन्हाचे. पुढे लिहिले आहे की रामकृष्णन घोष यांच्या जागी मॅकनील हॅडली नोरोन्हा संघात सामील झाला आहे.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 13, 2026
Note: Macneil Hadley Noronha joins the squad as the replacement for Ramakrishnan Ghosh.WhistlePodu pic.twitter.com/Z0erdU37sE
मॅकनील हॅडली नोरोन्हाबद्दल सांगायचे झाले तर को एक अष्टपैलू आहे, ऑफ-स्पिन गोलंदाजी त्याचबरोबर तो फलंदाजी देखील चांगली करतो. महाराजा ट्रॉफीमध्ये मंगळुरू ड्रॅगन्सकडून त्याने 13 सामन्यांमध्ये 253 धावा केल्या होत्या. यामध्ये त्याने 19 षटकार मारले होते, त्याच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे संघासाठी त्याने महत्वाची भूमिका बजावली होती. त्याने या स्पर्धेमध्ये 7.44 च्या इकॅानॅामीने 10 बळी घेतले होते. त्याच्या सर्वात्तम कामगिरबद्दल सांगायचे झाले तर हुबळी टायगर्सविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात त्याने 25 धावांत 2 बळी घेतले.
सीएसकेचा पुढील साना हा लखनऊ सुपर जायंट्सविरुद्ध होणार आहे. या सामन्याचे आयोजन श्री अटलबिहारी वाजपेयी एकना क्रिकेट स्टेडियमवर करण्यात आले आहे. मागील सामन्यात सीएसकेच्या संघाने एलएसजीविरुद्ध विजय मिळवला होता. आता दोन्ही संघ हे सलग दुसऱ्यांदा आमनेसामने येणार आहेत.