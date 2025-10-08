कॉलर पकडली, बॅट उचलली, मारण्यासाठी धावला अन्... विकेट पडताच पृथ्वी शॉचा मैदानातच राडा Video Viral

Musheer khan and Prithvi shaw: भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ आणि वाद यांचे नाते काही नवीन नाही. खेळापेक्षा मैदानाबाहेरील घटनांमुळे ते अधिक वेळा चर्चेत राहिले आहेत. आता पुन्हा एकदा शॉचे नाव वादाच्या भोवऱ्यात आले आहे. पुण्यातील महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर महाराष्ट्र आणि मुंबई यांच्यात सुरू असलेल्या तीन दिवसांच्या सराव सामन्यात शॉ आणि त्यांचा माजी सहकारी मुशीर खान यांच्यात मैदानावर वाद झाला.
महाराष्ट्रकडून खेळताना पृथ्वी शॉने 220 चेंडूंवर 181 धावांची शानदार खेळी केली. या खेळीत त्यांनी 21 चौकार आणि तीन षटकार लगावले. त्यांच्या या खेळीच्या जोरावर महाराष्ट्राने 305 धावांची मोठी भागीदारी उभी केली. शॉसोबत अर्शिन कुलकर्णीनेही 140 चेंडूंवर 186 धावांची आक्रमक खेळी करत 33 चौकार आणि चार षटकार ठोकले.
वादाची घटना 74 व्या षटकात घडली. मुशीर खानच्या गोलंदाजीवर शॉ झेलबाद झाला आणि पॅव्हेलियनकडे जात असताना मुशीरने त्यांना “थॅंक यू” म्हणत चिडवले, असा आरोप आहे. या गोष्टीवरून शॉ संतापले आणि ते थेट मुशीरकडे धाव घेतल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यांनी आपला बॅट उचलत स्पिनरचा कॉलर पकडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ऑन-फिल्ड अंपायरने तत्काळ हस्तक्षेप करून दोघांना वेगळं केलं आणि परिस्थिती शांत केली.
या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे. त्या क्लिपमध्ये अंपायर दोघा खेळाडूंच्या मधोमध उभे राहून पृथ्वी शॉला बाजूला नेताना दिसत आहेत. सुदैवाने प्रकरण हातघाईपर्यंत गेलं नाही आणि काही वेळात शांतताही प्रस्थापित झाली.
We got Prithvi Shaw vs Mumbai before GTA VI
He had an argument with Musheer Khan after being dismissed for 181(220) in the warmup match between Maharashtra vs Mumbai before Ranji Trophy 2025-26.#PrithviShaw #Mumbai #Maharashtra #Cricket pic.twitter.com/OXeFOSHx9P
— Abhijeet (@alsoabhijeet) October 7, 2025
महाराष्ट्र संघाचा कर्णधार अंकित बावणे यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले, “हा एक सराव सामना आहे. दोघेही पूर्वीचे सहकारी आहेत. अशा गोष्टी घडतातच. आता सर्व काही ठीक आहे, कोणतीही समस्या नाही.”
शॉच्या आक्रमक वर्तनावरून बीसीसीआय कारवाई करू शकते, अशी चर्चा सुरु आहे. क्रिकेटमध्ये कधी कधी तणाव निर्माण होतोच, पण सहकाऱ्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करणे किंवा कॉलर पकडणे हे खेळाच्या शिस्तीला धरून नाही. जर हे प्रकरण बोर्डच्या निदर्शनास आले, तर शॉसाठी अडचणी वाढू शकतात. सध्या मात्र महाराष्ट्र आणि मुंबई या दोन्ही संघांनी हे प्रकरण शांत ठेवण्याचा प्रयत्न केला असल्याची माहिती मिळत आहे.
डोपिंग प्रकरण: 2019 मध्ये शॉवर डोपिंग नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप झाला आणि त्यांना आठ महिन्यांचा बंदी कालावधी भोगावा लागला. दूषित कफ सिरपमधील प्रतिबंधित घटकामुळे त्यांच्यावर कारवाई झाली.
फिटनेस समस्या: शॉच्या फिटनेसवरही अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. त्यामुळे त्यांना मुंबई संघातून वगळण्यात आले.
मैदानाबाहेरचे वाद: 2023 मध्ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिलसोबत झालेल्या वादानंतर त्यांच्यावर पोलिसात तक्रार दाखल झाली. या घटनेने त्यांच्या प्रतिमेवर मोठा परिणाम झाला.
आयपीएलमध्ये धक्का: 2025 च्या आयपीएल लिलावात पृथ्वी शॉवर कोणत्याही फ्रँचायझीने बोली लावली नाही. एकेकाळी दिल्ली कॅपिटल्सचा प्रमुख फलंदाज असलेला हा खेळाडू आज कोणत्याही संघात स्थान मिळवू शकला नाही.
संघ बदल: 2025-26 हंगामासाठी त्यांनी मुंबईऐवजी महाराष्ट्र क्रिकेट संघात प्रवेश केला असून, नवे पर्व सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.