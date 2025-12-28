English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनवर घराणेशाही, आजीव सदस्यांमध्ये राजकारण्यांचे नातेवाईक

महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेची निवडणूक 6 जानेवारीला होणार आहे. यंदा होणाऱ्या या निवडणुकीमध्ये ज्यांचा क्रिकेटचा काही संबंध नाही असे मतदार असल्याचं दिसतंय.   

पूजा पवार | Updated: Dec 28, 2025, 05:39 PM IST
Photo Credit - Social Media

Maharashtra Cricket Association : क्रिकेट आणि राजकारण यामधील संबंध मागील अनेक वर्षांपासून राज्य आणि शहरातील क्रिकेट असोसिएशनमध्ये पाहायला मिळतोय. मात्र आता क्रिकेटर्स पेक्षाही राजकारण्यांची संख्या या क्रिकेट असोसिएशनमध्ये वाढल्याचं दिसतंय. असच काहीसं प्रकरण हे महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनमध्ये सुद्धा पाहायला मिळतंय. महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेची निवडणूक 6 जानेवारीला होणार आहे. यंदा होणाऱ्या या निवडणुकीमध्ये ज्यांचा क्रिकेटचा काही संबंध नाही असे मतदार असल्याचं दिसतंय. 

सध्याचे अध्यक्ष रोहित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारिणी समितीने गेल्या दोन वर्षांमध्ये क्रिकेटशी संबंधित नसलेल्या चारशे जणांना संघटनेचे आजीव सदस्यत्व बहाल केलंय. यांत आजीव सदस्यांमध्ये सुप्रिया सुळे यांनी मुलगी रेवती सदानंद सुळे आणि सध्याचे एमसीए अध्यक्ष, आमदार रोहित पवार यांची पत्नी कुंती पवार, रोहित पवार यांची चुलत भावंडे, त्यांचे सासरे सतीश मगर, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह काही आमदारपुत्रांचा आणि कुटुंबीयांचा समावेश आहे. 

हेही वाचा : गौतम गंभीरमुळे टीम इंडियात भीतीचं वातावरण? ड्रेसिंग रूममधील सत्य आलं समोर

 

या अवैध घुसखोरीमुळे आजीव सदस्यांची संख्या 161 वरून थेट 572 वर गेलीय. हे सर्व जण या निवडणुकीत मतदार असल्याने महाराष्ट्रातील क्रिकेटचे भवितव्य येणाऱ्या कालावधीमध्ये क्रिकेटची बॅटही हातात न धरणारे ठरविणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. रणजीमध्ये महाराष्ट्राचे नेतृत्व केलेली अनेक दिग्गज नावे या मतदार यादीत नाही. मिलिंद गुंजाळ, शंतनू सुगवेकर, विजय शेट्टी, संजय कोंढाळकर, श्रीकांत जाधव आणि संतोष जेधे यांचीही नावे नाहीत. त्यामुळे टीका होत आहे.

महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन ही पुणे स्थित राज्य संघटनेसाठी आहे. महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (पुणे) च्या आगामी निवडणुकीसाठी 2026-29 या कालावधीसाठी निवडणूक अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांना केंद्रीय निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक अधिकारी म्हणून नेमलं आहे.  सध्याचे महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन अध्यक्ष रोहित पवार असून त्यांची 2023 मध्ये बिनविरोध निवड झाली होती. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

