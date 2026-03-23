महाराष्ट्र स्कुल क्रिकेट असोसिएशनतर्फे T-21 एमएससीए आंतर शालेय क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
महाराष्ट्र स्कुल क्रिकेट असोसिएशन तर्फे T-21 एमएससीए आंतर शालेय क्रिकेट चॅम्पियनशिप 2025-26 चे मुंबईत आयोजन करण्यात आले होते.  मुलांच्या अंडर 14 आणि 16 तर मुलींच्या अंडर 17 सामन्यांचे आयोजन यात करण्यात आले असून स्पर्धेत प्रत्येक वयोगटात 12 संघांनी सहभाग घेतला होता.    

पूजा पवार | Updated: Mar 23, 2026, 05:07 PM IST
Photo Credit - Social Media

Cricket : महाराष्ट्र स्कुल क्रिकेट असोसिएशन तर्फे T-21 एमएससीए आंतर शालेय क्रिकेट चॅम्पियनशिप 2025-26 चे मुंबईत आयोजन करण्यात आले होते. मुलांच्या अंडर 14 आणि 16 तर मुलींच्या अंडर 17 सामन्यांचे आयोजन यात करण्यात आले असून स्पर्धेत प्रत्येक वयोगटातील 12 संघांचा समावेश होता. स्पर्धेला शाळा आणि खेळाडूंचा उस्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. 

Add Zee News as a Preferred Source

T-21 एमएससीए आंतर शालेय क्रिकेट चॅम्पियनशिप 2025-26 मध्ये मुलांच्या अंडर 16 स्पर्धेचं विजेतेपद डॉ, बाबासाहेब आंबेडकर विद्यामंदिर (विक्रोळी) यांनी पटकावले. तर वीके कृष्णा मेनन अकॅडमी (बोरिवली) हा संघ उपविजेता ठरला. अंडर 14 वयोगटातील संघांमध्ये झालेल्या सामन्यात वीके कृष्णा मेनन अकॅडमी (बोरिवली) यांचा संघ विजयी ठरला तर बीएमएस ब्रिओ इंटरनॅशनल स्कुल (बोरिवली) हा संघ उपविजेता ठरला. 

T-21 एमएससीए आंतर शालेय क्रिकेट चॅम्पियनशिप 2025-26 मध्ये अंडर 16 गटातील फायनल ही डॉ, बाबासाहेब आंबेडकर विद्यामंदिर (विक्रोळी) विरुद्ध वीके कृष्णा मेनन अकॅडमी (बोरिवली) यांच्यात झाली होती. यात डॉ, बाबासाहेब आंबेडकर विद्यामंदिर (विक्रोळी) संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. यात त्यांनी 21 ओव्हरमध्ये 4 विकेट गमावून 135 धावा केल्या. तर विजयासाठी 136 धावांची आवश्यकता असताना मात्र वीके कृष्णा मेनन अकॅडमी (बोरिवली)  संघ 10 विकेट्स गमावून 129 धावा करू शकला. त्यामुळे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर विद्यामंदिर (विक्रोळी) संघाचा विजय झाला. 

मुलांच्या अंडर 16 स्पर्धेत गौरव वाडेकर हा सर्वोत्कृष्ट गोलंदाज ठरला. तर मॅन ऑफ द टूर्नामेंट अद्वैत तिवारी ठरला. अंडर 16 स्पर्धेत सर्वोत्कृष्ट फिल्डरचा पुरस्कार राजवीर यादव याला मिळाला. अंडर 14 वयोगटात सर्वोत्कृष्ट फलंदाज हृधान मिस्त्री हा ठरला.  

 

About the Author

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Maharashtra School Cricket Associationmarathi newsCricket NewsMumbai

