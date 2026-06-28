महाराष्ट्राच्या लेकाने केले आयर्लंडविरुद्ध पदार्पण! कोण आहे सूर्यांश शेंडगे? 'या' खेळाडूची घेतली जागा

Suryansh Shedge T20 Debut : भारतीय संघाच्या दुसऱ्या आयर्लंडविरुद्ध मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्याला सुरुवात झाली आहे, या सामन्यात महाराष्ट्राच्या लेकाला भारतीय संघात पदार्पण करण्याची संधी मिळाली आहे. भारताच्या संघाने पहिला सामना गमावल्यानंतर टीम इंडियाने प्लेइंग 11 मध्ये मोठे बदल केले आहेत. टीम इंडियाच्या संघात आज दोन युवा खेळाडू पदार्पण करणार आहेत. यामध्ये पहिला हा महाराष्ट्राचा सूर्यांश शेंडगे तर दुसरा म्हणजेच लखनऊ सुपर जायंट्सचा प्रिंन्स यादव हे दोन खेळाडू आज टीम इंडियासाठी पहिला टी20 सामना खेळताना दिसणार आहे.
महाराष्ट्राचा सूर्यांश शेंडगे आजच्या सामन्यात खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे, भारताच्या संघाला हा सामना जिंकणे अनिवार्य आहे. नुकत्याच झालेल्या भारत अ, अफगाणिस्तान अ आणि श्रीलंका अ यांच्यामध्ये झालेल्या ट्राय सिरीजमध्ये महाराष्ट्राचा सूर्यांश शेंडगेला खेळण्याची संधी मिळाली होती. यामध्ये त्याने त्याच्या कामगिरीने सर्वांना प्रभावी केले होते. आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्ध मालिकेच्या संघामध्ये सूर्यांश शेंडगेला सुरुवातीला भारतीय संघामध्ये स्थान मिळाले नाही. नितीश कुमार रेड्डी हा जखमी झाल्यानंतर त्याचा बदली खेळाडू म्हणून टीम इंडियाच्या संघामध्ये सूर्यांश शेंडगेला संघामध्ये स्थान मिळाले आहे.
Welcoming #TeamIndia T20I Caps No. and— BCCI (@BCCI) June 28, 2026
Things we love to see, as Suryansh Shedge and Prince Yadav are set to make their debuts
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पहिल्या सामन्यामध्ये सूर्यांश शेंडगेला खेळण्याची संधी मिळाली नाही, तो आज भारतीय संघासाठी पहिला सामना खेळताना दिसणार आहे. आजच्या सामन्यात सूर्यांश शेंडगेच्या कामगिरीवर सर्वांचे लक्ष असणार आहे. आयपीएलमध्ये तो पंजाब किंग्जच्या संघाकडून खेळत आहे. महाराष्ट्रामध्ये मुंबईच्या संघाकडून त्याने चांगली कामगिरी केली आहे. ट्राय सिरीजमध्ये देखील त्याने महत्वाची
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पंजाब किंग्सकडून खेळणाऱ्या या खेळाडूने आयपीएल 2026 मध्ये आपल्या प्रतिभेने सर्वांना चकित केले. तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही सातत्याने चांगली कामगिरी करत आहे. दुखापतग्रस्त नितीश कुमार रेड्डीच्या जागी सूर्यांशला संघात स्थान देण्यात आले आहे. त्याने आयपीएल 2026 मध्ये सात सामन्यांमध्ये 175.56 च्या स्ट्राइक रेटने 158 धावा केल्या.