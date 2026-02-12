English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'MS धोनी, 10 लाख जमा करा', मद्रास हायकोर्टाचा आदेश अन् 1 महिन्याची मुदत; काय घडलंय प्रकरण?

Mahendrasingh Dhoni:  मद्रास हायकोर्टाने त्याला 10 लाख जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.  हे प्रकरण2013 आयपीएल संदर्भातील आहे. काय घडलंय नेमकं?

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 12, 2026, 09:36 PM IST
एमएस धोनी

Mahendrasingh Dhoni: टीम इंडियाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी सध्या चर्चेत आलाय. मद्रास हायकोर्टाने त्याला 10 लाख जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.  हे प्रकरण2013 आयपीएल संदर्भातील आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

काय नेमकं प्रकरण?

एमएस धोनीने एका निवृत्त आयपीएस अधिकारी जी. संपथकुमार यांच्याविरुद्ध मानहानीचा दावा दाखल केलाय. धोनीने त्यांच्याविरुद्ध 100 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. 2013 मधील आयपीएल सट्टेबाजी घोटाळ्यात धोनीला जोडण्याचा आरोप करून त्यांची बदनामी करण्यात आली होती, असा दावा धोनीने केला. मद्रास उच्च न्यायालयात हा खटला सुरू आहे. न्यायमूर्ती आर. एन. मंजुला यांनी याबाबत एक अंतरिम आदेश दिला आहे. आयपीएल सट्टेबाजी घोटाळा हा 2013 चा एक मोठा वाद होता. यात धोनीवर आरोप झाल्याने त्यांची प्रतिमा डागाळली गेली. संपथकुमार यांनी धोनीवर आरोप केल्याने धोनीने न्यायालयात जाऊन न्याय मागितला. न्यायालयाने या सीडीच्या कंटेटचे परीक्षण करण्यासाठी तिचे ट्रान्सक्रिप्शन आणि अनुवाद मागवले. याचे काम सुरू झाले असून ते गुंतागुंतीचे आणि वेळखाऊ आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.

10 लाख जमा करण्याचे निर्देश 

न्यायालयाने धोनीला 10 लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे पैसे सीडीच्या मजकुराचे ट्रान्सक्रिप्शन आणि अनुवादासाठी खर्च होणार आहेत. न्यायमूर्तींनी सांगितले की, 'सामान्यतः दावेदाराने स्वतः कागदपत्रे तयार करावीत, पण या विशेष प्रकरणात न्यायालयाच्या अधिकृत दुभाषियाची गरज असल्याने हा खर्च धोनीला उचलावा लागेल. दुभाषिया आणि टायपिस्टचा खर्च यात समाविष्ट आहे'.

3 ते 4 महिन्याचा कालावधी 

हे काम पूर्ण करण्यासाठी सुमारे तीन ते चार महिने लागतील, असे दुभाषियाने न्यायालयाला कळवले आहे. पूर्णवेळ दुभाषिया आणि टायपिस्टची आवश्यकता आहे. 28 ऑक्टोबर 2025 च्या आदेशानुसार ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. न्यायालयाने हे काम वेगाने पूर्ण करण्याचे सांगितले असून मार्च 2026 च्या तिसऱ्या आठवड्यात ते संपवावे, असे निर्देश दिले आहेत.

1 महिन्याची मुदत 

10 लाख रुपयांची रक्कम धोनीला 12 मार्च 2026 पर्यंत जमा करावी लागेल. ही रक्कम मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या मदत निधी खात्यात जमा करावी, असे न्यायालयाने सांगितले. हे पैसे जमा झाल्यानंतरच काम पुढे सरकणार आहे.

पुढची सुनावणी 

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ मार्चला होईल. न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना याबाबत सूचना दिल्या आहेत. हे प्रकरण धोनीच्या प्रतिमेशी जोडलेले असल्याने ते महत्वाचे आहे आणि न्यायालयाने न्यायपूर्ण कारवाई करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.

