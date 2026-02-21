Abhishek Sharma: अभिषेक शर्माच्या खराब फॉर्मला बहिण कोमल जबाबदार? चाहते म्हणतात, ‘हा खरा डाउनफॉल!’

Abhishek Sharma Sister Komal Trolled For His Poor Show: भारतीय संघाचा डावखुरा सलामीवीर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) सध्या फॉर्मसाठी झगडताना दिसत आहे आणि त्याचा परिणाम आता मैदानाबाहेरही जाणवू लागला आहे. 2026 च्या टी-२० विश्वचषकात अपेक्षाभंग करणाऱ्या कामगिरीनंतर सोशल मीडियावर त्याच्या बहिणी कोमलवर टीकेची झोड उठली आहे. स्पर्धेच्या सुरुवातीला टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेला अभिषेक, गट टप्प्यातील तिन्ही सामन्यांत खातेही उघडू शकला नाही. अमेरिकेविरुद्ध तो गोल्डन डकवर बाद झाला, तर पाकिस्तान आणि नेदरलँड्सविरुद्धही शून्यावर माघारी परतला. सलग अपयशामुळे संघ व्यवस्थापनाच्या चिंता वाढल्या आहेत. भारताने सुपर-८ फेरीत प्रवेश केला असला तरी महत्त्वाच्या सामन्यांपूर्वी अभिषेक लयीत परत येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
संघ पुढील फेरीसाठी सज्ज होत असताना काही सोशल मीडिया युजर्सनी सीमारेषा ओलांडत अभिषेकच्या बहिणीवर टीका केली. स्टेडियममध्ये तिची उपस्थिती आणि अभिषेकच्या कामगिरीचा संबंध जोडत निराधार दावे करण्यात आले. काहींनी तर तिच्या उपस्थितीमुळे खेळाडूचे लक्ष विचलित होते, असेही म्हटले. या आरोपांना कोणताही ठोस आधार नाही.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) च्या नियमांनुसार, विशेषतः घरच्या मैदानावर सामने असताना खेळाडूंच्या कुटुंबीयांना उपस्थित राहण्यास मज्जाव नाही. या विश्वचषकातील बहुतांश सामने भारतात होत असल्याने कुटुंबीयांची उपस्थिती स्वाभाविक आहे. त्यामुळे वैयक्तिक पातळीवर आरोप करणे योग्य ठरत नाही.
कोमल व्यवसायाने फिजिओथेरपिस्ट आहे. आयपीएलदरम्यान आणि अभिषेक टी-२० क्रमवारीत अव्वल स्थानी पोहोचला तेव्हाही ती स्टँड्समध्ये भावाला स्पोर्ट करताना दिसली होती.
नेदरलँड्सविरुद्ध पुन्हा शून्यावर बाद झाल्यानंतर अभिषेकच्या नावावर नकोसा विक्रम जमा झाला आहे. एका कॅलेंडर वर्षात सर्वाधिक वेळा शून्यावर बाद होणाऱ्या सलामीवीरांच्या यादीत त्याचा समावेश झाला आहे. पाकिस्तानचा सैम अयुब 2025 (Saim Ayub 2025) मध्ये सहा वेळा शून्यावर बाद झाला होता. अभिषेक यंदा पाचव्यांदा खाते न उघडता परतला आहे. थायलंडचा चालोएमवोंग चटफाईसन, नेपाळचा कुशल भुर्तेल, इंडोनेशियाचा धर्मा केसुमा आणि बांगलादेशचा परवेझ हुसैन इमॉन यांच्याही नावावर पाच वेळा शून्यावर बाद होण्याची नोंद आहे.
सध्या मात्र सर्वांच्या नजरा अभिषेकवर खिळल्या आहेत तो या कठीण टप्प्यातून सावरत संघाला महत्त्वाच्या सामन्यांत दमदार सुरुवात करून देऊ शकेल का, याची उत्सुकता चाहत्यांना आहे.