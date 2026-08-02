/कॉमनवेल्थ गेम्स आणि ऑलम्पिक यांच्यात काय अंतर आहे? किती देशांचा असतो सहभाग?

Difference Between Commonwealth Games And Olympics : स्कॉटलंडच्या ग्लासगोमध्ये सुरु असलेल्या कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये भारताने जबरदस्त प्रदर्शन करून 10 व्या दिवसापर्यंत 39 पदकांना गवसणी घातली. तसेच शनिवारी एका दिवसात तब्बल 16 पदकं जिंकून मेडल टॅलीमध्ये भारतीय संघाला थेट चौथ्या स्थानावर पोहोचवलं. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारताच्या खेळाडूंनी पटकावलेल्या 39 पदकांमध्ये 13 सुवर्ण, 17 रौप्य आणि 9 कांस्य पदकांचा समावेश आहे. कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये आणि ऑलंम्पिक्स हे दोन्ही जगातील सर्वात मोठ्या स्पोर्ट्स इव्हेंटपैकी एक आहेत. मात्र यांच्यात भाग घेणाऱ्या देशांची योग्यता, खेळ आणि एकूण स्पर्धेची आखणी इत्यादींमध्ये मोठा फरक आहे. तेव्हा कॉमनवेल्थ गेम्स आणि ऑलम्पिक यांच्यात नेमका फरक काय याविषयी जाणून घेऊयात.
कॉमनवेल्थ गेम्स आणि ऑलम्पिक हे दोन्ही जगातील सर्वात मोठ्या स्पोर्ट्स इव्हेंट असले तरी यात भाग घेणाऱ्यांमध्ये म्हणजेच क्वालिफिकेशनमध्ये मोठा फरक आहे. ऑलिम्पिक स्पर्धा ही एक जागतिक क्रीडा स्पर्धा आहे, ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने मान्यता दिलेले स्वतंत्र देश सहभागी होऊ शकतात. जगाच्या कानाकोपऱ्यातील खेळाडू एकाच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर स्पर्धा करतात. दुसरीकडे कॉमनवेल्थ स्पर्धा ही केवळ 'कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स'च्या सदस्यांपुरतीच मर्यादित आहेत. यापैकी बहुतेक देश पूर्वी ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग होते आणि कॉमनवेल्थ वेल्थच्या माध्यमातून त्यांचे ऐतिहासिक आणि राजकीय संबंध कायम आहेत.
ऑलंम्पिक्समध्ये जवळपास 206 नॅशनल ऑलम्पिक कमिटी सामील असतात तर हा जगातील सर्वात मोठा स्पोर्ट्स इव्हेन्ट आहे. कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये 74 संघ सामील असतात. कॉमनवेल्थमध्ये 56 सदस्य देश आहेत, परंतु अनेक ब्रिटिश ओव्हरसीज टेरिटरीज , क्राउन डिपेंडन्सीज आणि लहान बेटांना स्वतंत्रपणे स्पर्धा करण्याची मुभा आहे. यामुळे कॉमनवेल्थमध्ये सहभागी होणाऱ्या संघांची एकूण संख्या वाढते.
जसं युनायटेड किंगडम ऑलिम्पिकमध्ये 'ग्रेट ब्रिटन' म्हणून स्पर्धा करते, त्याचप्रमाणे कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये इंग्लंड, स्कॉटलंड, वेल्स आणि उत्तर आयर्लंड हे स्वतंत्र संघ म्हणून सहभागी होतात. बर्मुडा, जर्सी, ग्वेर्नसे, केमन बेटे आणि फॉकलंड बेटे यांसारखे प्रदेशही त्यांचे स्वतःचे स्वतंत्र संघ पाठवतात.
ऑलम्पिक खेळ हे जवळपास 16 ते 17 वर्षांपर्यंत चालतात. ज्यात 10,500 पेक्षा अधिक खेळाडू 30 पेक्षा जास्त खेळांमध्ये आणि अनेक इव्हेंट्समध्ये भाग घेतात. एथलेटिक्स, जलतरणपटू, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जिम्नॅस्टिक आणि साइकलिंग सारखे खेळ सुद्धा जगाचं लक्ष वेधतात. कॉमनवेल्थ गेम्सचे स्वरूप तुलनेने लहान असते आणि त्या साधारणपणे केवळ 10 ते 11 दिवस चालतात. खेळांची आणि खेळाडूंची संख्या यजमान शहराच्या पायाभूत सुविधा आणि नियोजनावर अवलंबून असते.