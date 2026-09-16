Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /भारताच्या संघाला आशियाई गेम्सआधी मोठा धक्का, मिस्ट्री स्पिनर संघातून बाहेर! या खेळाडूचे नशीब उजळले

भारताच्या संघाला आशियाई गेम्सआधी मोठा धक्का, मिस्ट्री स्पिनर संघातून बाहेर! 'या' खेळाडूचे नशीब उजळले

टीम इंडियाचा मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती या दुखापत झाली आणि त्यामुळे टीम इंडियाला आगामी स्पर्धेआधी मोठा धक्का बसला, आता बीसीसीआयने बदली खेळाडूची घोषणा केली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 16, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:40 PM IST
भारताच्या संघाला आशियाई गेम्सआधी मोठा धक्का, मिस्ट्री स्पिनर संघातून बाहेर! 'या' खेळाडूचे नशीब उजळले
Image Credit: वरुण चक्रवर्ती आशियाई क्रीडा स्पर्धेतून बाहेर

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
अजित आगरकर यांचा निवडकर्ता म्हणून शेवटचा दिवस? बीसीसीआय घेणार मोठा निर्णय
2
3
4
5