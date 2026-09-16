भारताच्या संघाला आशियाई गेम्सआधी मोठा धक्का, मिस्ट्री स्पिनर संघातून बाहेर! 'या' खेळाडूचे नशीब उजळले

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये मालिका सुरु आहे, भारताच्या संघाने दुसऱ्या सामन्यामध्ये देखील विजय मिळवल्यानंतर मालिकेमध्ये देखील विजय मिळवला आहे. कालच्या सामन्यामध्ये टीम इंडियाचा मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती या दुखापत झाली आणि त्यामुळे टीम इंडियाला आगामी स्पर्धेआधी मोठा धक्का बसला. आता बीसीसीआयने मोठी अपडेट दिली आहे, वरुण चक्रवर्ती हा आशियाई गेम्समधून तो बाहेर झाला त्याच्या जागेवर टीम इंडियामध्ये बदली खेळाडूची घोषणा बीसीसीआयने केली आहे. अनुभवी फिरकी गोलंदाज वरुण चक्रवर्ती हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे आशियाई खेळांमधून बाहेर पडला.
बीसीसीआयने वरुण चक्रवर्ती हा आगामी टीम इंडियासाठी असणारी महत्त्वाची स्पर्धा आशियाई गेम्समधून वरुण चक्रवर्ती बाहेर झाला आहे. त्याच्या जागेवर आता लेग-स्पिनिंग अष्टपैलू विप्राज निगमला संघात स्थान देण्यात आले आहे. आशियाई खेळ 19 सप्टेंबरपासून जपानमधील आयची-नागोया येथे सुरू होत आहेत. आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पुरुषांची क्रिकेट स्पर्धा २४ सप्टेंबर रोजी सुरू होत आहे. भारत उपांत्यपूर्व फेरीतून सुरुवात करेल. चक्रवर्तीची माघार भारतासाठी एक मोठा धक्का आहे, कारण अफगाणिस्तान मालिकेपूर्वी हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीतून सावरल्यानंतर या 35 वर्षीय खेळाडूने राष्ट्रीय संघात पुनरागमन केले होते.
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पहिल्या टी-20 सामन्यानंतर त्याला अस्वस्थ वाटू लागले आणि त्यानंतर पुढील तपासणीसाठी त्याला बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये परत पाठवण्यात आले. मागील काही काळापासून सातत्याने खेळाडूंचे दुखापतीचे प्रमाण वाढत आहे. जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, नितीश कुमार रेड्डी यांसारखे खेळाडू हे जखमी होते काही खेळाडू हे संघामध्ये परतले आहेत. पण भारतीय वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा मालिकेसाठी वेळेवर दुखापतीतून सावरू शकला नाही. सुरुवातीला तंदुरुस्तीच्या कारणास्तव त्याचा संघात समावेश करण्यात आला होता, परंतु अफगाणिस्तान मालिका आणि आशियाई खेळांसाठी तो दुखापतीतून वेळेवर सावरू शकला नाही. त्याच्या जागी यश ठाकूरला संघात स्थान देण्यात आले आहे.
BIG BLOW FOR INDIA— Johns. (@CricCrazyJohns) September 16, 2026
- Varun Chakaravarthy ruled out of the Asian Games 2026. [Sports Today] pic.twitter.com/4qU9D82CLg
स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह, तसेच अष्टपैलू खेळाडू नितीश कुमार रेड्डी आणि वॉशिंग्टन सुंदर हे देखील नुकतेच दुखापतीतून परतले आहेत. विप्रज निगम 21 वर्षीय खेळाडूने लांब फटके मारण्याचे आपले कौशल्यही दाखवून दिले आहे. त्याने आपल्या आयपीएल कारकिर्दीत सुमारे 176 च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या आहेत. आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पुरुषांची क्रिकेट स्पर्धा 24 सप्टेंबर रोजी सुरू होत आहे. भारत उपांत्यपूर्व फेरीतून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात करेल.