/टीम इंडियासाठी धोक्याची घंटा? भारत-नेदरलॅंड सामन्यात मॅचविनर खेळाडूला नेले स्ट्रेचरवरून मैदानाबाहेर

Shreyanka Patil injured : लीड्सच्या मैदानावर भारताने 210 धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या भारतीय संघाने निर्धारित 20 षटकांत पाच गडी गमावून 209 धावा केल्या. या स्पर्धेमध्ये भारताच्या संघाचा पहिला सामना हा पाकिस्तानविरुद्ध झाला होता. या सामन्यात टीम इंडियाने 64 धावांनी पहिला विश्वचषकाचा विजय नोंदवला. आज भारताच्या संघाने दमदार फलंदाजी केली. संघाच्या दोन्ही सलामीवीर फलंदाजांनी पहिल्या डावात मैदानावर धावांचा पाऊस पाडला. दुसऱ्या डावामध्ये भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी आता दु:खद बातमी आहे.
भारत विरुद्ध नेदरलॅंड यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या विश्वचषकाच्या भारताच्या दुसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे. भारतीय संघातील स्टार फिरकी गोलंदाज श्रेयंका पाटील हिला मोठी दुखापत फिल्डिंगच्या दरम्यान झाली आहे. ही दुखापत झाल्यानंतर लगेचच मैदानामध्ये फिजिओ आले यावेळी तिला मैदानामध्ये गंभीर दुखापत झाल्यामुळे तिला स्ट्रेचरवरुन मैदानाबाहेर नेण्यात आले आहे. मागील सामन्यात श्रेयंका पाटीलची प्रभावी कामगिरी पाहायला मिळाली होती तिने तिच्या फिल्डींगने त्याचबरोबर तिने गोलंदाजानी देखील चांगली कामगिरी केली होती.
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बीसीसीआयने यासंदर्भात सोशल मिडियावर देखील अधिकृत घोषणा केली आहे. सोशल मिडियावर बीसीसीआयने शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहीले आहे की, अचानक, श्रेयंका पाटील चेंडू क्षेत्ररक्षण करण्याच्या प्रयत्नात जखमी झाली आणि तिला स्ट्रेचरवरून मैदानाबाहेर नेण्यात आले. आम्ही तिच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करतो आणि पुढील माहिती नंतर दिली जाईल असे बीसीसीआयने सांगितले आहे.
— BCCI Women (@BCCIWomen) June 17, 2026
Shreyanka Patil picked up an injury while attempting to field the ball and was stretchered off the field.
We wish her a speedy recovery as we wait for further updates. pic.twitter.com/k7upvdRDJh
पहिल्या डावातील भारतीय संघाच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर स्मृती मानधना आणि शेफाली वर्मा यांनी जोरदार फटकेबाजी केली. भारत विरुद्ध नेदरलॅंड या सामन्यामध्ये स्मृती मानधनाने 47 चेंडूमध्ये 74 धावा केल्या हे तिचे या विश्वचषकातील सलग दुसरे शतक आहे. तर शेफाली वर्माने आजच्या सामन्यामध्ये अर्धशतक झळकावले तिने या सामन्यात 38 चेंडूमध्ये 55 धावा केल्या. रिचा घोषने देखील तिची ताकद दाखवली, तिने 8 चेंडूत 20 धावा केल्या शेवटचे दोन चेंडू शिल्लक असताना दिप्ती शर्मा फलंदाजीला आली तिने 2 चेंडूत 10 धावा केल्या.