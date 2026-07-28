Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /टीम इंडियात मोठा बदल, या कोचने भारतीय संघाशी तोडले संबंध! नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर

टीम इंडियात मोठा बदल, 'या' कोचने भारतीय संघाशी तोडले संबंध! नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर

 मागील काही दिवसांपासून सातत्याने टीम इंडियाच्या कामगिरीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. भारताच्या कोचिंग स्टाफबद्दल आता महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांचे निकटचे सहकारी रायन टेन डोशेट यांनी भारतीय संघाशी संबंध तोडले आहेत.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 28, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:35 PM IST
टीम इंडियात मोठा बदल, 'या' कोचने भारतीय संघाशी तोडले संबंध! नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर
Image Credit: टीम इंडियाचे सहाय्यक प्रशिक्षकने दिला राजीनामा (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
टीम इंडियात मोठा बदल, 'या' कोचने भारतीय संघाशी तोडले संबंध! नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर
Ryan ten Doeschate7 min ago
2
nagpur news today20 min ago
3
Priyanka Gandhi42 min ago
4
Sanju Samson46 min ago
5
dev anand1 hr ago