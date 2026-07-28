टीम इंडियात मोठा बदल, 'या' कोचने भारतीय संघाशी तोडले संबंध! नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर

Team india New Update : इंग्लंडविरुद्ध मालिकेनंतर भारताच्या संघामध्ये काही महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. मागील काही दिवसांपासून सातत्याने टीम इंडियाच्या कामगिरीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. भारताच्या कोचिंग स्टाफबद्दल आता महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांचे निकटचे सहकारी रायन टेन डोशेट यांनी भारतीय संघाशी संबंध तोडले आहेत. त्यांनी भारताच्या सहाय्यक प्रशिक्षकपदाचा राजीनामा दिला आहे. ते 2024 पासून भारतीय संघासोबत काम करत होते. रायन आता त्यांच्या पूर्वीच्या आयपीएल फ्रँचायझी, कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) मध्ये सामील होण्याची शक्यता आहे, आता हा निर्णय का घेण्यात आला यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
ईएसपीएन क्रिकइन्फोच्या एका अहवालानुसार, रायन टेन डोशेट यांनी इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान बीसीसीआयला आपल्या राजीनाम्याबद्दल सांगितले आहे. या दौऱ्यात भारताला टी20 आणि एकदिवसीय अशा दोन्ही मालिकांमध्ये पराभव पत्करावा लागला. यानंतर त्यांच्या जाण्याची बातमी समोर आली. त्यांच्या राजीनाम्याच्या पुष्टीमुळे आणि श्रीलंका दौऱ्यासाठीच्या संघाच्या घोषणेमुळे भारतीय संघाच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये एक मोठा बदल होणार आहे. एका ताज्या वृत्तानुसार, भारतीय संघात रायनची भूमिका अस्पष्ट होती. त्याला दिलीप यांच्या जागी क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक म्हणून नेमण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, पण तसे झाले नाही. चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 जिंकल्यानंतर, दिलीप यांचा कार्यकाळ एका वर्षासाठी वाढवण्यात आला.