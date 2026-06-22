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महिला क्रिकेटसाठी आयसीसीचे मोठे पाऊल; पोस्ट-प्रेग्नन्सी रिटर्न-टू-प्ले नियम जाहीर! वाचा सविस्तर

आयसीसीने मागील काही वर्षामध्ये महिला क्रिकेटसाठी अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत, आता आयसीसीने आणखी एक मोठा निर्णय महिला क्रिकेटसाठी घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदने महिला खेळाडूंसाठी 'प्रसूतीनंतर खेळात परत येण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे' जारी केली आहेत.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 22, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:35 PM IST
महिला क्रिकेटसाठी आयसीसीचे मोठे पाऊल; पोस्ट-प्रेग्नन्सी रिटर्न-टू-प्ले नियम जाहीर! वाचा सविस्तर

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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