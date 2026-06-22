/महिला क्रिकेटसाठी आयसीसीचे मोठे पाऊल; पोस्ट-प्रेग्नन्सी रिटर्न-टू-प्ले नियम जाहीर! वाचा सविस्तर

POST-PREGNANCY ICC GUIDELINES FOR FEMALE CRICKETERS : महिला क्रिकेट खेळाडूंसाठी आता आयसीसीने काही नव्या सूचना गर्भधारणा आणि त्यानंतर उच्च-स्तरीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमनासंदर्भात जारी केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचना महिला खेळाडूंसाठी कोणकोणत्या आहेत यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला देणार आहोत. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदने महिला खेळाडूंसाठी 'प्रसूतीनंतर खेळात परत येण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे' जारी केली आहेत. आयसीसीने जारी केलेल्या या अहवालामध्ये खेळाडूंना गर्भधारणा, प्रसूती आणि खेळात पुनरागमन करण्यासाठी पाठिंबा देण्यासाठी महत्वाच्या तपशीलाचा आराखड्याचा समावेश आहे.
आयसीसीने पोस्ट-प्रेग्नन्सी रिटर्न-टू-प्ले नियम जाहीर केले आहेत, यामध्ये सांगितले आहे की सदस्य मंडळांना प्रत्येक खेळाडूसाठी एक समर्पित केस मॅनेजर नियुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, लवचिक प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध करून देण्याचा, बालसंगोपन आणि प्रवासात मदत करण्याचा, तसेच गर्भधारणा आणि प्रसूतीनंतरच्या काळात वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. महिला क्रिकेटच्या वाढत्या व्यावसायिकतेच्या पार्श्वभूमीवर आयसीसीने मोठा निर्णय घेतला आहे. आयसीसीने ही तत्वे ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघाच्या डॉक्टर, डॉ. फिलिपा इंग यांच्या नेतृत्वाखालील जारी केली आहेत.
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यावर आता आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी सांगितले की, महिला क्रिकेटचा सातत्याने विकास होत आहे. संधी, सर्वसमावेशकता आणि खेळाडूंच्या आयुष्याच्या बाबतीत विचार करणे गरजेचे आहे, कोणत्याही महिला खेळाडूला मातृत्व आणि आपल्या देशाचे सर्वोच्च स्तरावर प्रतिनिधित्व करण्यामध्ये निवड करण्याची वेळ येऊ नये असे जय शाह यांनी सांगितले. आयसीसीच्या अध्यक्षांनी पुढे सांगितले आहे की, गर्भधारणेनंतर खेळात पुनरागमन करण्यासाठी आयसीसीने तयार केलेल्या ‘रिटर्न टू प्ले पोस्ट-प्रेग्नन्सी मार्गदर्शक तत्त्वे’ हा महत्वाचा टप्पा आहे.
ICC LAUNCHES RETURN TO PLAY POST-PREGNANCY GUIDELINES FOR FEMALE CRICKETERS— Johns. (@CricCrazyJohns) June 22, 2026
ICC Chairman Jay Shah, said "The continued growth of women's cricket must be built on opportunity, inclusion and care for our players at every stage of their lives and careers. No player should… pic.twitter.com/mjObGNfWXu
‘रिटर्न टू प्ले पोस्ट-प्रेग्नन्सी मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे’ महिला क्रिकेटपटूंना गर्भधारणेदरम्यान आवश्यक पाठबळ मिळेल आणि त्यांना आत्मविश्वासाने पुन्हा क्रिकेटमध्ये परतण्यास सक्षम करता येईल. महिला क्रिकेटचा जागतिक स्तरावर विस्तार होत आहे. प्रतिभावान खेळाडूंना टिकवून ठेवणे आणि सध्याच्या तसेच भविष्यातील पिढ्यांसाठी संधींचे मार्ग अधिक मजबूत करणे अत्यंत आवश्यक आहे.