मैदान मारलं आता आकाश कवेत घेण्यासाठी 'मुंबई इंडियन्स' सज्ज; फॅन्सला दाखवली पहिली झकल

Mumbai Indians Airplane : मुंबई इंडियन्स हा इंडियन प्रीमियर लीगमधील सर्वात यशस्वी संघ आहे. तब्बल 5 वेळा या संघाने आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं असून या संघाची फॅन फॉलोईंग सुद्धा जबरदस्त आहे. मुंबई इंडियन्सचा संघ हा अगदी सुरुवातीपासून इंडियन प्रीमियर लीगचा भाग आहे. रोहित शर्माच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सने ५ ट्रॉफी जिंकल्या. आता मैदान मारल्यावर मुंबई इंडियन्सचा संघ हा आता अवकाश सुद्धा कवेत घेण्याच्या तयारीत आहे. मुंबई इंडियन्सच्या रंगात रंगलेलं मलेशिया एअरलाईन्सचं विमान हे आता आकाशात झेपावण्यासाठी सज्ज आहे.
मुंबई इंडियन्सकडून 5 ऑगस्ट रोजी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करण्यात आली. या पोस्टमध्ये चार फोटो शेअर करण्यात आले असून यात मुंबई इंडियन्सच्या विमानाची पहिली झलक समोर आली आहे. 'मलेशिया एअरलाईन्स × मुंबई इंडियन्स' विमान आकाशात झेपावण्यासाठी सज्ज असून ऑगस्टच्या शेवटपर्यंत हे विमान मुंबईत दाखल होण्याची शक्यता आहे. आयपीएलमधील पाच विजेतेपदांचा वारसा आणि एका जागतिक विमानसेवेची महत्त्वाकांक्षा यांचा हा एक अनोखा संगम आहे.
Two blues. One story. Stay tuned for the livery reveal! MHxMI pic.twitter.com/ES9WjlTaPHMumbai Indians (mipaltan) August 5, 2026
एखाद्या आयपीएल संघाने आपल्या संघाचा लोगो आणि कलर थीम असलेले विमान तयार केल्याची ही काही पहिलीच वेळ नाहीये. यापूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्सच्या संघाने सुद्धा अशा प्रकारे विमान लाँच केले होते. एतिहाद एअरवेज हे चेन्नई सुपरकिंग्स संघाचे स्पॉन्सर आहेत. तेव्हा एअरवेज विमानावर सीएसकेचा लोगो आणि थीम रंग दाखवण्यात आलेला. त्यानंतर आता मुंबई इंडियन्स संघ अशा प्रकारची कामगिरी करणारा दुसरा संघ ठरलेला आहे.