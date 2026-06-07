/IND vs AFG : ड्रीम डेब्यू... पदार्पण सामन्यात वेधले लक्ष! 25 वर्षांनंतर खास कामगिरी, कोण आहे मानव सुथार?

Manav Suthar debut : भारतासाठी खेळणे हे प्रत्येक खेळाडूचे स्वप्न असते, जर तुमचे नाव कसोटी वरिष्ठ संघामध्ये आले तर मग ते एका स्वप्नापेक्षा कमी नाही. भारताचा कसोटी संघात पदार्पण करणारा मानव सुथार याचा आजचा दिवस एका स्वप्नापेक्षा कमी नाही. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात खेळल्या जाणाऱ्या एकमेव कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी, भारतीय संघाने आपला पहिला डाव 8 गडी बाद 564 धावांवर घोषित केला. पहिल्या दिनी टीम इंडियाने दमदार सुरुवात फलंदाजीमध्ये केल्यानंतर आता भारताने दुसऱ्या डावाची देखील चांगली सुरुवात केली आहे. दुसऱ्या डावाला सुरुवात झाल्यानंतर टीम इंडियासाठी पदार्पण करणारा मानव सुथार याने संघाला कमालीची सुरुवात करुन दिली आहे.
मानव सुथार याला अफगाणिस्तानविरुद्ध एकमेव कसोटी सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये खेळण्याची संधी मिळाली. त्याला दुसऱ्या दिनी दुसऱ्या डावामध्ये भारतीय संघासाठी डाव सुरु झाल्यानंतर सहाव्या ओव्हरमध्ये गोलंदाजी करण्याची संधी देण्यात आली. यामध्ये मानवने त्याच्या पहिल्याच ओव्हरच्या चौथ्या चेंडूवर अब्दुल मलिकला बाद करून भारताला पहिले यश मिळवून दिले. यावेळी अब्दुल मलिक हा मोठा शॅाट खेळण्याच्या प्रयत्नात होता. चेंडू अब्दुल मलिकच्या बॅटच्या बाहेरील कडेला लागून हवेत गेला. राहुल आणि सिराज पहिल्या स्लिपमधून धावत आले आणि शॉर्ट-फिल्डमधून पुढे आले. अखेरीस सिराजने झेल घेतला, त्यानंतर अफगाणिस्तानला पहिला धक्का बसला.
Another one for— BCCI (@BCCI) June 7, 2026
Another one for #TeamIndia
Sai Sudharsan with a sharp catch
Updates https://t.co/Au50EfVM30#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/CoDObekC77
सध्या दुसऱ्या डावाला सुरुवात झाली आहे, 32 ओव्हरचा खेळ झाला आहे. यानंतर अफगाणिस्तानच्या संघाने 32 ओव्हरमध्ये 3 विकेट्स गमावले आहेत, तर 94 धावा केल्या आहेत. यामध्ये मानव सुथार याने संघाला दोन विकेट्स त्याच्या पदार्पण सामन्यात घेतले तर प्रसिद्ध कृष्णाने संघाला 1 विकेट मिळवून दिला आहे. 32 ओव्हरनंतर अफगाणिस्तान सध्या 470 धावा मागे आहे.
हे ही वाचा
23 वर्षीय मोहम्मद सलीमने पहिल्या डावामध्ये फलंदाजी करताना सहा विकेट्स संघासाठी घेतले. त्याने ही कामगिरी पहिल्यांदा केली आहे, यासह त्याने त्याच्या नावावर रेकॅार्ड केला आहे.
मानव सुथारबद्दल सांगायचे झाले तर तो मुळचा राजस्थानचा राहणारा आहे, तो राजस्थानकडून देशांतर्गत स्पर्धा खेळतो. आतापर्यत त्याने आयपीएलमध्ये राजस्थान रॅायल्स आणि गुजरात टायटन्सकडून खेळला आहे. तो एक डावखुरा फिरकी गोलंदाज आणि खालच्या फळीतील एक चांगला फलंदाज आहे. आपल्या संघासाठी अनेक सामना जिंकून देणाऱ्या कामगिरी केल्या. मानवच्या देशांतर्गत कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर मानव सुथारने रणजी ट्रॉफी 2022-23 हंगामात उत्कृष्ट कामगिरी करत संपूर्ण हंगामात 39 बळी घेतले आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये तो लवकरच प्रकाशझोतात आला.
हे ही वाचा
रणजी ट्रॉफी 2025-26 या सिझनमध्ये त्याने केलेल्या कामगिरीने सर्वाचे लक्ष वेधले होते. त्याने या हंगामात 3 सामन्यांमध्ये 18 विकेट्स घेतले होते. त्या फर्स्ट्स क्लास क्रिकेटमध्ये 29 सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्याने 130 विकेट्स घेतले आहेत. गुजरातने 2025 च्या आयपीएल हंगामासाठी त्याला 30 लाख रुपयांना परत विकत घेऊन त्याच्यावर विश्वास दाखवला. त्यानंतर त्यांनी त्याला आयपीएल 2026 साठी त्याच्या मूळ किमतीत कायम ठेवले. मानव सुथार 2024 ते 2026 या तीन हंगामांमध्ये मिळून एकूण पाच आयपीएल सामने खेळला.