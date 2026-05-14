IPL 2026 : 'Flying Pandey...' हा झेल पाहून विराटही थक्क! मनीष पांडेचा अविश्वसनीय कॅच व्हायरल, VIDEO

KKR vs RCB Manish pandey : कोलकता नाईट राइडर्स विरुद्ध रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु या सामन्यात मनिष पांडे याने एक कॅच घेतला तो कॅच जवळजवळ अविश्वसनीय होता. या कॅचचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. कॅचनंतर आरसीबीच्या फलंदाजांना देखील विश्वास बसत नव्हता.
Manish pandey catch Video : कोलकता नाईट राइडर्स विरुद्ध रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यामध्ये काल सामना पार पडला. या सामन्यामध्ये आरसीबीच्या संघाने विजय मिळवला आणि प्लेऑफच्या शर्यतीत आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. कालच्या सामन्यामध्ये केकेआरच्या संघाला आरसीबीने 6 विकेट्सने पराभूत केले. केकेआरविरुद्ध विजयासह आता आरसीबीच्या संघाने गुणतालिकेमध्ये पहिले स्थान गाठले आहे. केकेआरच्या संघाने सामना गमावला पण सामन्यातील एका घटनेमुळे केकेआरचा मनिष पांडे चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. कालच्या सामन्यामध्ये मनिष पांडे याने एक कॅच घेतला तो कॅच जवळजवळ अविश्वसनीय होता. कॅचनंतर आरसीबीच्या फलंदाजांना देखील विश्वास बसत नव्हता.
केकेआर विरुद्ध आरसीबी या सामन्यामध्ये कार्तिक त्यागी हा फलंदाजी करत होता. यामध्ये तो जेव्हा गोलंदाजी करत होता तेव्हा आरसीबीचा टिम डेव्हिड फलंदाजी करण्यासाठी समोर होता. यावेळी टिम डेव्हिड याने कार्तिक त्यागीच्या चेंडूवर चांगला शॅाट मारला होता. चेंडू हा बुलेटच्या वेगाने सीमारेषेकडे जात होता. पण यावेळी मनिष पांडेच्या चपळाईने अविश्वसनीय कॅच त्याने घेतला आणि त्यानंतर कोणालाही विश्वास बसत नव्हता. या झेलनंतर सर्वच आश्चर्यचकित झाले होते. 36 वर्षाच्या मनिष पांडेंने जाणारा चौकाराचे झेलमध्ये रुपांतर करुन सर्वांना आश्चर्यचकित केले.
मनिष पांडेने हा कॅच घेतल्यानंतर टीम डेव्हिड बाद झाला आणि त्याला डगआऊटमध्ये जावे लागले. कॅच वैध आहे की नाही हे पाहण्यासाठी तिसऱ्या पंचांनी कॅमेरामध्ये चेक केले आणि त्याला बाद घोषित केले. यावेळी विराट कोहली देखील फलंदाजीसाठी क्रिझवर होता, तेव्हा तो देखील चकित झाला होता. कॅच घेतल्यानंतर विराट मनिष पांडेकडे गेला आणि त्यानंतर त्याला मिठी मारली हा मोमेट सोशल मिडियावर व्हायरल होत होत आहे.
ManishPandey catches a blinder to dismiss TimDavid TATAIPL Race To Playoffs 2026 RCBvKKR | LIVE NOW https://t.co/9SHVzm41aO pic.twitter.com/uwWo8hx3Vm— Star Sports (@StarSportsIndia) May 13, 2026
कालपासून मनीष पांडेचा झेल हा सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे, यावेळी कॅामेंट्री करताना माजी भारतीय क्रिकेटपटू आणि कॅामेंटेटर आकाश चोप्रा याने हा सिझनमधील सर्वोत्तम तीन झेलांमध्ये या कॅचचा समावेश आहे असे त्याने सांगितले तर पुजाराने देखील मनिष पांडेचे भरभरुन कौतुक केले. चेतेश्वर पुजारा म्हणाला की, या सिझनमध्ये अनेक झेल सुटले आहेत. तर काही अविश्वसनीय झेलही घेतले आहेत. या कॅच सोपा नव्हता, वेगाने येणारा चेंडू पकडण्यासाठी डावीकडे झेप घेतली. तो नक्कीच चौकार झाला असता, पण पांडेच्या अप्रतिम झेलने त्याचे रूपांतर एका झेलमध्ये केले.