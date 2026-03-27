ना रोहित ना विराट.... 'हा' आहे IPL मध्ये शतक ठोकणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर, अनेकांना नावही आठवत नसेल

IPL 2026 : आयपीएल (IPL 2026) ही जगातील सर्वात मोठी टी20 लीग पैकी एक असल्याने यात जगभरातील क्रिकेटर्स सहभागी होत असतात. दरवर्षी आयपीएलमध्ये अनेक रेकॉर्डस् बनतात आणि मोडतात सुद्धा. यंदा या आयपीएलचं 19 वं वर्ष आहे. या लीगमध्ये खेळाडूंनी जबरदस्त परफॉर्मन्स करून रातोरात खूप नाव कमावलं. दरवर्षी काही फलंदाज आयपीएल सामन्यांमध्ये शतक ठोकतात. तेव्हा आज आयपीएलमध्ये शतक ठोकणाऱ्या पहिल्या भारतीय फलंदाजाबद्दल जाणून घेऊयात.
2009 मध्ये मनीष पांडे (Manish Pandey) आरसीबीकडून खेळताना डेक्कन चार्जर्स (Deccan Chargers) विरुद्ध ही शतकीय कामगिरी केली होती. मनीष पांडेने त्यावेळी 73 बॉलमध्ये 10 चौकार आणि 4 षटकार ठोकत 114 धावांची खेळी केली. मनीष पांडेने जेव्हा हे शतक ठोकलं तेव्हा त्याच्या नॉन स्ट्राईक एंडवर विराट कोहली फलंदाजी करत होता. मनीषने 114 धावांची नाबाद शतकीय खेळी केली, यासह तो आयपीएलमध्ये शतक ठोकणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर ठरला.
क्रिकेटर मनीष पांडेने भारतासाठी 2015 मध्ये पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. त्यावेळी मनीष इतका तंदुरुस्त होता की, तो यो-यो टेस्टमध्ये अनेकदा विराट कोहलीला मागे टाकायचा. त्या दोघांमध्ये अनेकदा मोठी स्पर्धा असायची. मात्र मधल्या फळीतील स्थिरतेच्या अभावामुळे त्याला अनेकदा संघातून वगळण्यात आले आणि परिणामी त्याने भारतीय संघातील आपले स्थान गमावले. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मनीष पांडेने केलेलं शतक आजही अनेकांच्या आठवणीत असेल. मनीष पांडेने भारताकडून वनडे आणि टी20 क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. यात वनडे आंतरराष्ट्रीयमध्ये त्याने 29 सामने खेळले ज्यात त्याने 566 धावा केल्या, तसेच एक शतक सुद्धा लगावले. तर टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्याने 39 सामने खेळले ज्यात त्याने 709 धावा केल्या.
मनीष पांडेने आयपीएल करिअरमध्ये एकूण 174 सामने खेळले असून यात त्याने 122.90 च्या स्ट्राईक रेटने 3942 धावा केल्या आहेत. या दरम्यान मनीष पांडेने 1 शतक आणि 22 अर्धशतक ठोकली. त्याने 340 चौकार आणि 115 षटकार मारले आहेत. मनीष पांडेची आतापर्यंतची आयपीएल कारकिर्दीतील सर्वोच्च धावसंख्या 114 धावा आहे, जी त्याने डेक्कन चार्जर्स विरुद्ध 2008 मध्ये केली होती.
इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये भारतीयांसह विदेशी खेळाडू देखील दमदार कामगिरी करताना दिसत असतात, मात्र असे अनेक भारतीय आहेत ज्यांनी आपल्या परफॉर्मन्सने नावलौकीक मिळवले. यात आयपीएलमध्ये आतापर्यंतच्या इतिहासात सर्वाधिक शतक लागवणारा भारतीय क्रिकेटर हा विराट कोहली आहे. विराटने आतापर्यंत तब्बल 8 शतक ठोकली असून याबाबतीत त्याच्या जवळपास सुद्धा कोणी नाही. दुसऱ्या क्रमांकावर 5 शतक ठोकणारा केएल राहुल आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर आयपीएलमध्ये 4 शतक ठोकणारा शुभमन गिल असून त्याच्या खालोखाल संजू सॅमसनने आयपीएलमध्ये एकूण 3 शतक ठोकली आहेत.
आयपीएलमध्ये सर्वाधिक शतक ठोकणाऱ्या परदेशी खेळाडूंमध्ये ख्रिस गेल येतो. ख्रिस गेलने आतापर्यंत एकूण 6 शतक ठोकली असून तो आयपीएलमध्ये सर्वात जलद शतक ठोकणारा फलंदाज सुद्धा आहे. यासह त्याचा आयपीएलमधील सर्वोत्कृष्ट स्कोअर हा 175 धावा आहे. डेव्हिड वॉर्नरने आयपीएलमध्ये आतापर्यंत 4 शतक केली आहेत. तर शेन वॉटसनने आतापर्यंत आयपीएलमध्ये 4 शतक ठोकली आहेत. ख्रिस गेलच्या खालोखाल एबी डिव्हिलिअर्स असून त्याने आयपीएलमध्ये 3 शतक ठोकली आहेत.