/मनू भाकरच्या कोचचं आकस्मित निधन! वयाच्या 49 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Manu Bhakar Coach Jaspal Rana Died At Age Of 49 : ऑलम्पिक पदक विजेती नेमबाज मनू भाकर हिचे कोच दिग्गज नेमबाज जसपाल राणा यांचं वयाच्या 49 व्या वर्षी निधन झालं आहे. मागील काही दिवसांपासून ते आजारी होते आणि दिल्ली येथील रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. मात्र अखेर वयाच्या 49 व्या वर्षी जसपाल राणा यांचे निधन झाले. भारताचे दिग्गज नेमबाज जसपाल राणा यांनी आपल्या खेळाने भारताचं नाव उंचावलच मात्र त्यांनी अनेक नेमबाजी करणाऱ्या खेळाडूंनाही घडवलं.
जसपाल राणा हे मनू भाकरचे कोच होते. राणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली मनूने उल्लेखनीय पुनरागमन करत पॅरिस 2024 ऑलिम्पिकमध्ये दोन कांस्यपदकं जिंकली आणि स्वातंत्र्यानंतर एकाच ऑलिम्पिक स्पर्धेत दोन पदके जिंकणारी ती पहिली भारतीय खेळाडू ठरली.
भारतातील पिस्तूल नेमबाजांसाठी हाय-परफॉर्मन्स कोच म्हणून काम करणाऱ्या जसपाल राणा यांना म्युनिक येथील आयएसएसएफ (ISSF) वर्ल्ड कपवरून भारतात परतत असताना अस्वस्थ वाटू लागलं. यावेळी नवी दिल्लीत उतरल्यावर त्यांना साकेत येथील मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं जिथे त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले.
यावेळी डॉक्टरांनी जसपाल त्यांच्या हृदयाच्या रक्तवाहिनीत ब्लॉकेज असल्याचे निदान करून स्टेंट बसवला आणि पुढील काही दिवसात आणखीन एक स्टेंट बसवण्याची प्रक्रिया केली जाणं अपेक्षित होतं. सुरुवातीच्या काही रिपोर्ट्सनुसार जसपाल यांची प्रकृती स्थिर होती आणि ते बरे होत होते. मात्र शुक्रवारी सकाळी अचानकपणे त्यांच्या निधनाची बातमी आली. वयाच्या 49 व्या वर्षी जसपाल राणा यांचं निधन झालं. जसपाल राणा यांच्या निधनाने क्रीडा विश्वात हळहळ व्यक्त होतेय.
Deeply saddened by the passing of Shri Jaspal Rana Ji. His passing is a profound loss to the world of Indian sports.Narendra Modi (narendramodi) June 12, 2026
He brought immense glory to the nation through his extraordinary achievements in shooting. Equally remarkable was his contribution as a mentor, shaping and…
जसपाल राणा हे दिग्गज दिग्गज नेमबाज (शूटर) आणि प्रशिक्षक होते. उत्तराखंड येथे 28 जून 1976 रोजी त्यांचा जन्म झाला होता. त्यांनी 1994 च्या आशियायी खेळात सुवर्णपदक जिंकले तर कॉमनवेल्थ गेममध्ये 15 पदकं जिंकली. जसपाल राणा यांना अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार आणि पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं होतं.