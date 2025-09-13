भारत - पाक सामन्याच्या विरोधात BCCI अधिकारी, दुबईला सामना पाहण्यासाठी जाणार नाहीत

IND VS PAK : 14 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात आशिया कप 2025 चा (Asia Cup 2025) सहावा सामना खेळवला जाणार आहे. मात्र सामन्याला अवघे 24 तास शिल्लक असताना सुद्धा या सामन्याची सर्व तिकिटं अजूनही विकली गेलेली नाहीत. सोशल मीडियावर अनेकजण या सामन्याला बॉयकॉट करण्याची मागणी करतायत. देशातील विरोधी पक्ष सुद्धा भारत - पाक सामना आयोजित करण्यासाठी परवानगी दिल्यामुळे सरकार विरोधात आंदोलन करणार आहेत. अशातच अशी माहिती समोर येतेय की, बीसीसीआयचे अनेक अधिकारी या सामन्याला विरोध करत आहेत, त्यामुळे त्यांनी भारत - पाक सामान्यापासून अंतर ठेवत आहे.
दैनिक जागरणच्या रिपोर्टनुसार बीसीसीआयचे अनेक अधिकारी भारत - पाकिस्तान सामना पाहण्यासाठी दुबईत जाणार नाहीत. रिपोर्टमध्ये असा दावा करण्यात आला असून की बीसीसीआयचे कोणतेही मोठे अधिकारी दुबईला जाणार नाहीयेत. यापूर्वी 2025 मध्ये झालेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी दरम्यान भारत - पाकिस्तान सामन्यात बीसीसीआयचे अधिकारी दुबईत सामना पाहण्यासाठी पोहोचले होते. पण या सामन्याला होणार विरोध लक्षात घेता अनेक अधिकारी स्टेडियममध्ये जाऊन सामना पाहणं टाळणार आहेत.
रिपोर्ट्सनुसार बीसीसीआयचे सचिव देवाजीत सैकिया, आयपीएल चेअरमन अरुण धूमल, कोषाध्यक्ष प्रभतेज भाटिया आणि संयुक्त सचिव रोहन देसाई इत्यादी भारत - पाकिस्तान सामना पाहण्यासाठी दुबईला जाणार नाहीत. बीसीसीआयचे कार्यवाहक अध्यक्ष राजीव शुक्ला भारत - पाकिस्तान सामन्यात दिसणार आहेत. तो दुबईला जाण्याची शक्यता आहे.
22 एप्रिल 2025 मध्ये जम्मू काश्मीरच्या पहलगाम भागात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 भारतीय पर्यटकांना प्राण गमवावे लागले होते. त्याविरोधात भारताने ऑपरेशन सिंदूर सुद्धा हाती घेतलं आणि पाकिस्तानातील दहशतवादी अड्डे नेस्तनाबूत केले. मात्र यानंतर भारत - पाकिस्तानमध्ये तणाव वाढला. पहलगाम हल्ला करणारे दहशतवादी अजून सापडलेले नाहीत अशातच भारत - पाकिस्तान यांच्यात क्रिकेटचा सामना खेळवला जाऊ नये अशी मागणी अनेक लोकांकडून केली जातेय.
14 सप्टेंबर रोजी होणारा सामान हा भारत - पाकिस्तान या दोन्ही संघांसाठी महत्वाचा असणार आहे. याचं कारण म्हणजे भारताने 10 सप्टेंबर रोजी यूएई विरुद्ध सामना खेळला यात त्यांनी 9 विकेटने विजय मिळवला. तर पाकिस्तानने ओमानवर 93 धावांनी विजय मिळवला. भारत पाकिस्तान संघ एकाच ग्रुपमध्ये असून सध्या त्या दोघांचेही एक - एक पॉईंट्स झाले आहेत. आता जो संघ रविवारचा सामना जिंकेल त्यांचे सुपर 4 मध्ये पोहोचण्याचे चान्सेस वाढतील.
भारत-पाकिस्तान सामना कधी आणि कुठे होणार आहे?
उत्तर: हा सामना 14 सप्टेंबर 2025 रोजी (रविवार) दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. ही आशिया कप 2025 ची ग्रुप एतील महत्वाची लढत आहे.
पहलगाम हल्ला काय होता?
उत्तर: 22 एप्रिल 2025 रोजी जम्मू-काश्मीरच्या पहलगामजवळील बैसरण व्हॉलीत दहशतवाद्यांनी हल्ला केला, ज्यात 26 भारतीय पर्यटक (बहुतेक हिंदू) मारले गेले. दहशतवादी 'द रेझिस्टन्स फ्रंट' (टीआरएफ) हे लष्कर-ए-तैयबाच्या साखळीचे मानले जाते. हल्लेखोरांनी धार्मिक आधारावर वेगवेगळे केले होते.
सामन्याची तिकिटे का विकली गेलेली नाहीत?
उत्तर: सामन्याला अवघे 24 तास शिल्लक असताना अर्ध्याहून अधिक तिकिटे विकले गेलेली नाहीत. सोशल मीडियावर बॉयकॉटची मागणी वाढली असून, तिकिटांच्या उच्च किमती (काही दोन जागांसाठी 2.5 लाख रुपयांपर्यंत) आणि पहलगाम हल्ल्यानंतरच्या तणावामुळे विक्री मंदावली आहे. आयोजकांनी किंमती कमी करण्याची शक्यता आहे