'हे फार विचित्र...', अनया बांगरला महिला क्रिकेट खेळण्यास परवानगी मिळाल्याने दिग्गज संतापली

भारताचा माजी खेळाडू संजय बांगर यांची मुलगी अनया बांगर ही आता क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करणार आहे. मागील काही काळापासून अनाया बांगर ही तिच्या वैयक्तिक जीवनामुळे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाली आहे. संजय बांगर यांची मुलगी अनाया ही आधी मुलगी होती आणि ती आता मुलगी झाली आहे. दोन दिवसांपूर्वी अनाया बांगरने तिच्या सोशल मिडियावर क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने दिलेले पत्र देखील सोशल मिडियावर शेअर केले होते तर त्यानंतर तिने पत्रकार परिषदेमध्ये देखील यासंदर्भात सांगितले होते. आता अनाया बांगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या सहभागाबद्दल दक्षिण आफ्रिकेच्या दिग्गज महिला खेळाडूने विरोध केला आहे. तिने सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे आणि तिने याबद्दल तिचे मत व्यक्त केले आहे.
क्रिकेट विश्वामध्ये एक नवा वाद सुरु झाला आहे, दक्षिण आफ्रिकेची दिग्गज अष्टपैलू मरिझान कॅप हिने तिच्या इंस्टाग्राम एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये तिने लिहीले आहे की, 'फारच विचित्र, अशा गोष्टींना परवानगी मिळायला नको'. असे सोशल मिडियावर लिहीले आहे. मागील काही दिवसांपासून सातत्याने अनाया बांगरच्या पुनरागमनाचे वृत समोर आले आहेत. आता यावर तिने पत्रकार परिषदेमध्ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाबद्दल स्पष्ट सांगितले आहे. यावर आता अनेक क्रिकेट तज्ञांचे त्याचबरोबर अनेक क्रिकेट चाहत्यांच्या देखील प्रतिक्रिया येत आहेत. या प्रकरणावर अनेक मिश्र प्रतिक्रिया आता समोर येत आहेत.
बुधवारी एका पत्रकार परिषदेत अनाया म्हणाली, "हा माझ्यासाठी एक खास दिवस आहे, कारण अनेक वर्षे स्पर्धात्मक क्रिकेटपासून दूर राहिल्यानंतर, मी अखेर माझ्या आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग असलेल्या या खेळात परत येण्याच्या प्रवासाबद्दल बोलू शकते. मी मार्च 2027 पासून एलिट क्रिकेट खेळण्याच्या उद्देशाने ऑस्ट्रेलियातील महिला क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करण्याची तयारी करत आहे. ही एक आपोआप किंवा अनौपचारिक प्रक्रिया नव्हती. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने महिलांच्या खेळांमध्ये निष्पक्षता, सचोटी आणि सर्वसमावेशकता यांचा समतोल साधण्यासाठी एक धोरण विकसित केले आहे आणि माझ्या प्रकरणाचा विचार त्याच चौकटीत करण्यात आला आहे."
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माजी भारतीय क्रिकेटपटू आणि प्रशिक्षक संजय बांगर यांची मुलगी अनाया (पूर्वीची आर्यन) हिने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी आणि लिंग-पुष्टीकरण शस्त्रक्रियेद्वारे पुरुषामधून स्त्रीमध्ये लिंगबदल केला आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मार्च 2027 पासून एलिट महिला क्रिकेटसाठी माझी पात्रता, त्यावेळी होणाऱ्या रक्त तपासणीच्या मूल्यांकनासह, लागू असलेल्या धोरणात्मक अटींवर अवलंबून असेल.