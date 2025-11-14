टेबलावर पाय, मॅच फिक्सिंगचे प्रयत्न आणि मारामारी...जगातील सर्वात वाईट वर्तन करणारा क्रिकेटपटू; अगदी गुंडांशीही संबंध!

Marlon Samuels The Most Controversial Cricketer: वेस्टइंडीजचा माजी ऑलराउंडर मार्नेल सॅम्युअल्स हा क्रिकेटपेक्षा आपल्या बदनाम वादांमुळे अधिक चर्चेत राहिला. मैदानात भांडणे, पत्रकार परिषदेत उर्मटपणा, वैयक्तिक टिप्पणी, फिक्सिंगचे आरोप सॅम्युअल्सने जवळपास प्रत्येक टप्प्यावर स्वतःभोवती वादांची धूळ उडवली आहे. 11 हजारांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय धावा आणि 17 शतकं करणारा हा खेळाडू वेस्टइंडीजचा एक मोठा ऑलराउंडर मानला जातो. पण अनेक चाहत्यांना तो खेळापेक्षा त्याच्या वागणुकीसाठीच जास्त लक्षात राहिला आहे. कधी शेन वॉर्नसोबत मैदानावर शिवीगाळ, तर कधी बेन स्टोक्सशी वैयक्तिक टिप्पणी करतानाचा वाद सॅम्युअल्सचे नाव नेहमीच वादांच्या केंद्रस्थानी राहिले.
2016 च्या T20 वर्ल्ड कप फायनलमध्ये इंग्लंडविरुद्ध वेस्टइंडीजला नाट्यमय विजय मिळाला. या सामन्यात सॅम्युअल्सने 85* रन्सची खेळी करून संघाला विजेतेपद मिळवून दिले. मात्र सामन्यानंतरच्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये ते पत्रकारांशी बोलण्याआधीच टेबलवर पाय ठेवून बसले. त्यांच्या या अशिष्ट वर्तनावर जगभर टीका झाली.
2020 मध्ये बेन स्टोक्सने बायो-बबलच्या त्रासावर एक पोस्ट केली होती. त्यावर सुरू झालेल्या चर्चेत, स्टोक्सने सॅम्युअल्सचं नाव घेऊन एक विनोद केला. यावर चिडलेल्या सॅम्युअल्सने स्टोक्सच्या पत्नीबद्दल अभद्र टिप्पणी केली. शेन वॉर्न आणि मायकल वॉनसारख्या दिग्गजांनी यावर कडक प्रतिक्रिया दिल्या.
काही रिपोर्ट्सनुसार, सॅम्युअल्सचे जमैका येथील काही स्थानिक गुन्हेगारी गटांशी संबंध असल्याचा दावा करण्यात आला होता. जरी याबद्दल ठोस पुरावे समोर आले नसले, तरी त्याच्या आक्रमक आणि अनियंत्रित स्वभावामुळे असे प्रश्न सतत उपस्थित केले गेले.
2007 मध्ये प्रथमच त्याचे नाव बुकीला पिचची माहिती देण्याच्या आरोपात आले. नंतर 2021 मध्ये यूएईमधील एक लीग खेळताना मिळालेल्या गिफ्ट्सबाबत ICC ने त्याच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले. परंतु सॅम्युअल्स ICCसमोर हजर झाले नाहीत, आणि त्यांना थेट 6 वर्षांचा बंदीचा फटका बसला. त्यानंतर त्यांनी क्रिकेटला अलविदा म्हणत निवृत्तीची घोषणा केली.