PSL 2026 मध्ये पाकिस्तानची नाटकं पाहून तुम्हालाही होईल हसू अनावर, दहशतवादी राष्ट्र करतंय शांततेचा उपदेश, चाहत्यांनी उडवली खिल्ली

PSL 2026, Peshawar Zalmi vs Hyderabad Kingsmen: पाकिस्तान सुपर लीगचा 11वा सीजन सुरू असून, 15व्या सामन्यात एक अनोखे नाट्य पाहायला मिळाले. ज्याची सर्वत्र चर्चा सुरु असून अनेक मिम्स यावर व्हायरल होत आहेत.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 9, 2026, 09:26 AM IST
Pakistan releasing pigeons for peace message during PSL 2026: पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League 2026) चा यंदा 11वा सीजन सध्या रंगात आहे, पण हैदराबाद किंग्समन आणि पेशावर जाल्मी यांच्यातील 15व्या सामन्यापूर्वी घडलेली घटना सगळ्यांच्याच नजरेत भरली. सामन्याआधी झालेल्या एका प्रतीकात्मक कार्यक्रमामुळे सोशल मीडियावर मोठा वाद निर्माण झाला. त्या घटनेची सर्वत्र चर्चा होत आहे. बाबर आजम आणि मेरेनस लबुशेन यांनी सामन्यापूर्वी पांढरे कबूतर उडवत शांततेचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. या उपक्रमात PSL चे अधिकारीही उपस्थित होते आणि हा कार्यक्रम शांती आणि एकतेचा प्रतीक म्हणून आयोजित करण्यात आला होता. पण त्यांच्या याच कृतीवर आता सगळे हसत आहेत. 

का होतेय ट्रोल ती कृती?

या कृतीनंतर चाहत्यांमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या. काहींनी ही कृती सकारात्मक असल्याचं म्हटलं, तर अनेकांनी यावर टीका केली. सोशल मीडियावर “शांततेचा संदेश देणं आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यामध्ये फरक आहे” अशी प्रतिक्रिया जोरात पाहायला मिळाली. काही चाहत्यांनी या कार्यक्रमाला केवळ दिखाव्याचं नाव दिलं तर काहींनी याला पाकिस्तानच्या राजकीय धोरणाशी जोडून पाहिलं. या कारणामुळे हा विषय केवळ क्रिकेटपुरता मर्यादित राहिला नाही, तर सामाजिक आणि राजकीय चर्चेचा मुद्दा ठरला.

 

सामना कसा रंगला?

मैदानावरील सामना मात्र रोमांचक ठरला. हैदराबाद किंग्समनने प्रथम फलंदाजी करत मर्यादित धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न केला. कुसल परेरा यांनी संघासाठी महत्त्वपूर्ण 58 धावा केल्या, ज्या संघासाठी आधार ठरल्या. दुसरीकडे, पेशावर जाल्मीच्या गोलंदाजांनी आक्रमक आणि अचूक मारा करत प्रतिस्पर्ध्यांना मोठी धावसंख्या उभारण्यापासून रोखलं. इफ्तिखार अहमद आणि सुफियान मुकीम यांनी 4-4 विकेट घेऊन सामन्यात निर्णायक भूमिका बजावली.

बाबर आजमची संयमी खेळी

लक्ष्याचा पाठलाग करताना बाबर आजम याने संयमी खेळी केली आणि संघाला स्थिरता दिली. माइकल ब्रेसवेल आणि कुशल मेंडिस यानेही आवश्यक वेळी हातभार लावला. शेवटी, अंतिम चेंडूपर्यंत सामना ताणतणावात गेला, पण पेशावर जाल्मीने अंतिम क्षणी आवश्यक धावा घेत नाट्यमय विजय मिळवला.

सामन्याबाबत वाद आणि चर्चा अजूनही सुरु 

एकंदरीत, हा सामना केवळ क्रीडा दृष्ट्या महत्वाचा ठरला नाही, तर सामन्याआधीचा शांतीचा संदेश आणि त्यावर चाहत्यांची प्रतिक्रिया देखील चर्चेत आली. PSL 2026 मधील हा सामना दर्शवतो की क्रिकेट केवळ खेळ नाही, तर अनेकदा सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक चर्चांना देखील कारणीभूत ठरतो. चाहत्यांमध्ये या सामन्याबाबत वाद आणि चर्चा अजूनही जोरात सुरू आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

'तिथेच नेमकी चूक झाली', फक्त एका धावेने दिल्लीचा...

