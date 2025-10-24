IND vs AUS वनडे सीरिजमधून स्टार फलंदाज अचानक बाहेर पडला, नेमकं कारण काय?

IND vs AUS : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (India VS Australia) यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज सुरु असून यातील सलग दुसऱ्या सामन्यात सुद्धा ऑस्ट्रेलियाने भारताचा पराभव केला. एडिलेडमध्ये पार पडलेल्या दुसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाचा 2 विकेटने पराभव झाला, ज्यामुळे आता ऑस्ट्रेलियाने सीरिजमध्ये 2 - 0 ने विजयी आघाडी घेतली आहे. आता भारतावर 3-0 ने व्हाइटवॉशचा धोका आहे. आता 25 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सिडनी वनडे सीरिजमध्ये भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात शेवटचा वनडे सामना खेळवला जाणार आहे. मात्र त्यापूर्वी एक स्टार फलंदाज या सीरिजमधून अचानक बाहेर पडला आहे.
25 ऑक्टोबर रोजी सिडनीमध्ये होणाऱ्या भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सामन्यापूर्वी ऑस्ट्रेलिया संघाने एक मोठं पाऊल उचललं आहे. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातून स्टार फलंदाज मार्नस लाबुशेन याला रिलीज करण्यात आलं आहे. शेफील्ड शिल्डमध्ये खेळण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाच्या एकदिवसीय संघातून मार्नस लाबुशेनला वगळण्यात आलं आहे. पर्थमध्ये भारताविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यापूर्वी लाबुशेनला वनडे संघात स्थान देण्यात आले होते.
न्यू साउथ वेल्सचा ऑलराऊंडर जॅक एडवर्ड्स याला तिसऱ्या वनडे सामन्यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाच्या संघात सामील करण्यात आलेलं आहे. मॅथ्यू कुहनेमनला सुद्धा तिसऱ्या वनडेसाठी ऑस्ट्रेलियाच्या संघात समाविष्ट करण्यात आलं आहे. ऑस्ट्रेलियाने भारताविरुद्धची तीन सामन्यांची वनडे सीरिज जिंकली आहे आणि 2-0 अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. विकेटकिपर जोश इंग्लिसला शेवटच्या वनडे सामन्यात ऑस्ट्रेलियाकडून खेळण्याची संधी मिळू शकते. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तिसरा आणि शेवटचा वनडे सामना 25 ऑक्टोबर रोजी सिडनी येथे खेळला जाईल. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने भारताविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी20 मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियन संघात अनेक मोठे बदल केले आहेत.
सामन्यापूर्वी झालेला टॉस ऑस्ट्रेलियाने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजी निवडली. टीम इंडियाच्या फलंदाजीची सुरुवात खराब झाली कारण कर्णधार शुभमन गिल आणि विराट कोहली स्वस्तात बाद झाले. मात्र यावेळी श्रेयस अय्यर आणि रोहित शर्मा या दोघांनी तब्बल 118 धावांची पार्टनरशिप केली. रोहित शर्माने वनडे करिअरमध्ये 59 वा अर्धशतक ठोकलं. त्याने 97 बॉलमध्ये 73 धाव केल्या. यात 2 सिक्स आणि 7 चौकार सामील होते. रोहित शर्मा आऊट झाल्यावर अय्यरने मोर्चा सांभाळला आणि त्याने 77 बॉलमध्ये 61 धावा केल्या. अक्षर पटेलने सुद्धा 44 धावांची खेळी केली. हर्षित राणाने 24 धावा केल्या. टीम इंडियाने 9 विकेट गमावून 264 धावा केल्या आणि ऑस्ट्रेलियाला विजयासाठी 265 धावांचं आव्हान दिलं.
ऑस्ट्रेलियाने विजयाचं आव्हान पूर्ण करताना 8 विकेट गमावल्या पण तरी 46.2 ओव्हरला त्यांनी 265 धावांचं आव्हान पूर्ण केलं. अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा आणि वॉशिंग्टन सुंदर हे प्रत्येकी 2 विकेट घेण्यात यशस्वी झाले. तर मोहम्मद सिराज आणि अक्षर पटेलने 1 विकेट घेतली. ऑस्ट्रेलियाकडून सर्वाधिक धावा मॅथ्यू शॉर्ट ने केल्या. त्याने 74 धावांची खेळी केली.
