/T20 लीगमध्ये मॅच-फिक्सिंग! फ्रँचायझीच्या मालकाला केली अटक, स्पर्धा सुरु होण्याआधीच गोंधळ

Lanka Premier League match-fixing : लंका प्रिमियर लीग आजपासून सुरु होणार आहे, या लीगच्या पहिल्या सामन्याआधी स्पर्धेच्या संदर्भात धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. लंका प्रीमियर लीगच्या सहाव्या हंगामाचा उद्घाटनाचा सामना शुक्रवार, 17 जुलै रोजी कोलंबो येथील सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदानावर जाफना किंग्स आणि गॉल गॅलंट्स यांच्यात खेळवला जाणार आहे. जाफना किंग्स आणि गॉल गॅलंट्स यांच्यामध्ये होणारा हा सामना 2024 च्या अंतिम सामन्याची पुनरावृत्ती देखील आहे, पण त्याआधी सामन्याच्या आधी झालेल्या अटकांमुळे संपूर्ण क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष विचलीत झाले आहे. आता लंका प्रिमियर लीगच्या एका फ्रँचायझीच्या मालकांला अटक करण्यात आली आहे त्यामुळे आता सगळीकडे खळबळ उडाली आहे.
लंका प्रिमियर लीग एका फ्रँचायझीच्या मालकांला अटक केल्यानंतर श्रीलंकेच्या पोलिसांनी या प्रकरणाची पुष्टी केली आहे. श्रीलंकेच्या पोलिसांनी अटक करण्यात आलेली व्यक्ती जाफना किंग्स फ्रँचायझीच्या मालकांपैकी एक व्यक्ती आहे असे सांगितले आहे. क्रीडा क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि कथित मॅच-फिक्सिंगच्या तपासाचा भाग म्हणून त्याला ताब्यात घेण्यात आले आहे. श्रीलंकण पोलिस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत पण काही दिवसांमध्ये नक्की काय झाले आहे आणि काही खुलासे होण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे.
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क्रीडा तपास पथकाचे निरीक्षक सुपून विदानागे यांनी सांगितले की, आरोपी मनजोत कालरा याला कोलंबोमधील एका हॉटेलमध्ये अटक करण्यात आली, जेव्हा तो एका खेळाडूला 95 लाख रुपये (28700 डॉलर्स) देणार होता. त्यांनी सांगितले की, कालराला लवकरच न्यायाधीशांसमोर हजर केले जाईल. पुढे या प्रकरणामध्ये असेही सांगितले की, सुमारे 10 दिवसांपूर्वी त्यांच्याशी संपर्क साधण्यात आल्यावर त्यांनी पोलिसांना माहिती दिली होती. लंका प्रिमियर लीगची ही पहिली घटना नाही याआधी देखील अशी घटना घडली आहे.
लंका प्रिमियर लीगचा हा सहावा सिझन आहे आणि ही स्पर्धा कोलंबो जाफना आणि गॉल येथे या सामन्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. श्रीलंकेच्या पोलिसांनी अटक केलेल्या कालरा हे जाफना संघाचे सह-मालक आहेत. ही स्पर्धा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी गाजली आहे. जानेवारीमध्ये, श्रीलंकेच्या एका न्यायालयाने मॅच-फिक्सिंगसाठी एलपीएल संघाच्या एका ब्रिटिश मालकाला चार वर्षांची निलंबित शिक्षा सुनावली होती. बांगलादेशात जन्मलेल्या आणि दंबुल्ला थंडर संघाचे मालक असलेल्या तमीम रहमान यांनी एका खेळाडूवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याची आणि सट्टेबाजी आयोजित केल्याची कबुली दिली.