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T20 लीगमध्ये मॅच-फिक्सिंग! फ्रँचायझीच्या मालकाला केली अटक, स्पर्धा सुरु होण्याआधीच गोंधळ

लंका प्रीमियर लीगच्या सहाव्या हंगामाचा उद्घाटनाचा सामना 17 जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे. त्याआधी सामन्याच्या आधी झालेल्या अटकांमुळे संपूर्ण क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष विचलीत झाले आहे. आता लंका प्रिमियर लीगच्या एका फ्रँचायझीच्या मालकांला अटक करण्यात आली आहे त्यामुळे आता सगळीकडे खळबळ उडाली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 17, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:43 PM IST
T20 लीगमध्ये मॅच-फिक्सिंग! फ्रँचायझीच्या मालकाला केली अटक, स्पर्धा सुरु होण्याआधीच गोंधळ
Image Credit: Social Media

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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