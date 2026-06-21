/FIFA वर्ल्ड कप मधला सर्वात वेगवान गोल, अवघ्या 64 सेकंदात गोल करून रचला इतिहास

FIFA World Cup 2026 : 11 जून पासून फिफा वर्ल्ड कप 2026 ला सुरुवात झाली असून स्पर्धेत दररोज प्रेक्षकांना रोमांचक सामने पाहायला मिळत आहेत. अशातच शनिवारी तुर्की विरुद्ध पॅराग्वे यांच्यात झालेल्या सामन्यात पॅराग्वेचा मिडफील्डर मटियास गॅलार्जा याने फीफा वर्ल्ड कप 2026 चा सर्वात वेगवान गोल करण्याचा रेकॉर्ड केला. त्याने सॅन फ्रांसिस्कोमध्ये तुर्कीच्या विरुद्ध ग्रुप स्टेज सामन्यात फक्त 64 सेकंदात गोल करून इतिहास रचला.
24 वर्षांचा मटियास गॅलार्जा याने फिफा वर्ल्ड कप 2026 मधील पॅराग्वेचा पहिला सामना खेळला नाही. पण जेव्हा त्याला दुसऱ्या सामन्याच्या सुरुवाती लाईनअपमध्ये स्थान मिळाले तेव्हा त्याने आपली प्रतिभा सिद्ध करण्यासाठी जास्त वेळ लावला नाही. दुसऱ्या मिनिटालाच गॅलार्जाने सुरुवातीला अटॅकचा फायदा उचलला आणि डाव्या पायाने जोरदार शॉट मारून बॉल फायनल स्थानावर पोहोचवला.
64 secondsFIFA World Cup (FIFAWorldCup) June 20, 2026
Paraguay score the fastest goal of this FIFAWorldCup so far! pic.twitter.com/m5hRaJEVY7
फक्त 64 सेकंदात सर्वात वेगवान गोल करून मटियास गॅलार्जाने फिफा वर्ल्ड कप 2026 च्या रेकॉर्ड बुकमध्ये आपलं नाव नोंदवलं. याच्या आदल्या दिवशी मोरोक्कोच्या इस्माइल सॅबारीच्या नावावर सर्वात वेगवान गोल करण्याचा रेकॉर्ड होता. त्याने स्कॉटलंड विरुद्ध आपल्या संघासाठी 70 सेकंदात गोल केला होता. मात्र गॅलार्जाने सहा सेकंड आधी गोल करून स्पर्धेत नवा रेकॉर्ड तयार केला.
शनिवारी तुर्की विरुद्ध पॅराग्वे यांच्यात झालेल्या सामन्यात मटियास गॅलार्जाने एक गोल केला. मात्र त्यानंतर प्रचंड प्रयत्न करून सुद्धा तुर्कीचा संघ एकही गोल करू शकला नाही. अखेर 1-0 ने पॅराग्वेचा विजय झाला. गॅलार्जाने केलेल्या गोलचा संघाला फायदा झाला. यासह ग्रुप डी चा भाग असलेला तुर्की संघ सलग दुसऱ्या सामन्यात पराभूत झाले असून यासह त्यांचं फिफा वर्ल्ड कप 2026 मधील आव्हान आता संपुष्टात आलं आहे.
1. हाकान सुकुर (तुर्की) – 11 सेकंड (2002 दक्षिण कोरिया विरुद्ध )
2. वाक्लाव मासेक (चेकोस्लोवाकिया) – 15 सेकंड (1962 मॅक्सिको विरुद्ध )
3. अर्नेस्ट लेहनर (जर्मनी) – 25 सेकंड (1934 ऑस्ट्रिया विरुद्ध )
4. ब्रायन रॉबसन (इंग्लंड) – 28 सेकंड (1982 फ्रांस विरुद्ध )
5. क्लिंट डेम्पसी (अमेरिका) – 30 सेकंड (2014 घाना विरुद्ध )