'पुढच्यावेळी नग्न होऊन धावायचं बोलाल तर...' माजी क्रिकेटरच्या मुलीने वडिलांना दिली धमकी

Matthew Hayden Daughter Grace : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड (Australia VS England) यांच्यात एशेज 2025 सीरिज सुरु आहे. यादरम्यान ऑस्ट्रेलियाचे दिग्गज ओपनर मॅथ्यू हेडन (Matthew Hayden) यांनी एक अजब पैज लावली होती. त्यांनी म्हंटलं होतं की, की जर इंग्लंडचा फलंदाज जो रूटने 2025-26 एशेज दरम्यान शतक लगावलं नाही तर ते मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर कपडे न घालता नग्न धावतील. एशेज 2025 च्या दुसऱ्या टेस्ट सामन्यादरम्यान जो रूटने अखेर शतक ठोकलं, त्यामुळे मॅथ्यू हेडनची लाज वाचली. मात्र यावर प्रतिक्रिया देताना मॅथ्यू हेडनची मुलगी क्रिकेट प्रेजेंटर ग्रेस हेडन (Grace Hayden) हिने मस्करीत आपल्या वडिलांना धमकी दिली की जर तिच्या वडिलांनी भविष्यात पुन्हा असे वचन दिले तर ती त्यांना डिसओन करेल.
ग्रेस हेडनने इंग्लंडचा क्रिकेटर जो रूटचे आभार मानले कारण तिने तिच्या वडिलांना एमसीजीमध्ये नग्न धावण्यापासून वाचवले. इंग्लंडच्या पहिल्या डावात रूटने नाबाद 138 धावा केल्या. ग्रेसने सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर करून म्हटले की, 'रूटने शतक ठोकले याबद्दल मी खूप आभारी आहे. एखाद्या इंग्लिश खेळाडूने अॅशेस मालिकेत चांगली कामगिरी करावी अशी माझी पहिलीच इच्छा होती. रूट, अरे देवा, खूप खूप धन्यवाद. जर माझे वडील पुन्हा नग्न होऊन फिरतील असे म्हणाले तर मी त्यांना डिसओन करेन'.
ग्रेस हेडन आधी इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर करून इंग्लंडचा खेळाडू जो रूटला आमचे डोळे वाचवण्याबद्दल धन्यवाद दिले. दरम्यान, दुसऱ्या अॅशेस टेस्टमध्ये ऑस्ट्रेलियाकडून इंग्लंडचा पराभव झाल्यानंतर आणि सीरिजमध्ये 2-0 ने पिछाडीवर पडल्यानंतर मॅथ्यू हेडनने इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चरच्या वृत्तीवर टीका केली. त्यानंतर स्मिथने आर्चरच्या चेंडूवर अनेक चौकार मारले. 'जोफ्रा आर्चरला पाहणे खरोखरच वेदनादायक होतं' असं हेडनने सिडनी मॉर्निंग हेराल्डला सांगितले.
Grace Hayden thanks Joe Root for his Hayden-saving century in the Ashes. pic.twitter.com/SuKOnEdw4O
Mr Cricket UAE (mrcricketuae) December 8, 2025
गेल्या आठवड्यात, हेडनने ऑल ओव्हर द क्रिकेट पॉडकास्टवर रूटला पॅनलिस्टच्या ऑल-टाइम अॅशेस इलेव्हनमध्ये समाविष्ट केले गेले नाही यावर अविश्वास व्यक्त केला. राग आणि दिखाऊपणात, त्याने जर रूटने या अॅशेसमध्ये शतक केले नाही तर मी मेलबर्नमध्ये नग्न फिरेन अशी पैज लावली होती. हेडनचे हे विधान चर्चेचा विषय बनले होते.
ऑस्ट्रेलियात खेळलेल्या मागील 15 टेस्टमध्ये त्याने एकही शतक ठोकले नव्हते. मात्र 16 व्या टेस्ट सामन्यात त्याने जबरदस्त शतक लगावले. गाबा जिथे फलंदाजी करणं खूप कठीण असतं अशा ठिकाणी त्याने पहिल्या दिवशी रूटने नाबाद 135 धावा केल्या. पिंक बॉलने खेळवण्यात येणाऱ्या या डे नाईट टेस्ट सामन्याच्या पहिल्या दिवशी इंग्लंडचा फलंदाज जो रूट ऐतिहासिक कामगिरी करत ऑस्ट्रेलियाच्या धरतीवर त्याचं पहिलं शतक लागावलं. ऑस्ट्रेलियाच्या धरतीवरील रूटचं पहिलं तर टेस्ट क्रिकेटमधील त्याचं हे 40 वं शतक होतं.
एशेज २०२५ सीरिजमध्ये मॅथ्यू हेडनने कोणती पैज लावली होती?
उत्तर: मॅथ्यू हेडनने म्हटलं होतं की, जर इंग्लंडचा फलंदाज जो रूटने २०२५-२६ एशेज दरम्यान शतक लगावलं नाही तर ते मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर कपडे न घालता नग्न धावतील.
जो रूटने एशेज २०२५च्या दुसऱ्या टेस्टमध्ये काय कामगिरी केली?
उत्तर: जो रूटने दुसऱ्या टेस्ट सामन्यादरम्यान शतक ठोकलं, ज्यामुळे मॅथ्यू हेडनची पैज हरली नाही आणि त्यांची लाज वाचली. इंग्लंडच्या पहिल्या डावात रूटने नाबाद १३८ धावा केल्या.
ग्रेस हेडनने जो रूटचे आभार का मानले?
उत्तर: ग्रेस हेडनने जो रूटचे आभार मानले कारण त्याने शतक ठोकून तिच्या वडिलांना एमसीजीमध्ये नग्न धावण्यापासून वाचवले. तिने सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करून हे म्हटलं.