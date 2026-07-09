आयपीएल 2026 मध्ये 0 विकेट्स तरीही 'या' खेळाडूने भारतीय संघात मिळवले स्थान? बीसीसीआयच्या निवडीवर पुन्हा टीका

भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये तीन टी20 सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. ही मालिका टीम इंडियाची इंग्लंडविरुद्ध मालिकेनंतर होणार आहे, भारताच्या संघाने झालेल्या मालिकेत आणि सुरु असलेल्या मालिकेत अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी केली नाही त्यामुळे आता भारताच्या संघावर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे. भारतीय संघाने टी20 विश्वचषक 2026 मध्ये विजेतेपद नावावर केल्यानंतर टीम इंडियाला एक विजय हाती लागला नाही. झिम्बाब्वेविरुद्ध होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या मालिकेसाठी बीसीसीआयने टीम इंडियाची घोषणा केली आहे यामध्ये आता अनेक नव्या खेळाडूंना भारतीय संघामध्ये खेळण्याची संधी मिळणार आहे.
आता या संघामध्ये अशा एका गोलंदाजाला स्थान मिळाले आहे त्याने आयपीएलमध्ये एकही विकेट घेतला नाही. भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये होणाऱ्या टी20 मालिकेसाठी टीम इंडिया श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात खेळताना दिसणार आहेत. या संघामध्ये आयपीएलमध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या अशोक शर्मा आणि यश ठाकूर यांसारख्या खेळाडूंना भारतीय संघात पहिल्यांदाच स्थान देण्यात आले आहे. तर रिंकू सिंगला देखील भारतीय संघामध्ये कमबॅक करण्याची संधी मिळणार आहे. आता भारतीय संघामध्ये 21 महिन्यानंतर टीम इंडियाचा आणखी एक खेळाडू संघामध्ये कमबॅक करणार आहे.
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लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघातील वेगवान गोलंदाज मयंक यादव हा आता भारतीय टी20 संघात पुनरागमन करणार आहे. मयंक यादवने आयपीएलमध्ये त्याच्या स्फोटक गोलंदाजीने लक्ष वेधले होते पण त्यानंतर त्याला सातत्याने दुखापतीचा सामना करावा लागला आहे. आता पुन्हा एकदा त्याला स्वत:ला सिद्ध करण्याची संधी मिळाली आहे. मयंक यादवला भारतीय संघामध्ये स्थान मिळाल्यानंतर आता बीसीसीआयच्या निवडकर्त्यांवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अशोक शर्माने 6 विकेट्स तर यश ठाकूर 1 सामन्यात 2 विकेट्स यांसारख्या खेळाडूंना आयपीएलमधील त्यांच्या दमदार कामगिरीबद्दल बक्षीस मिळाले असताना, मयंकने काय साध्य केले आहे? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
आयपीएल 2026 मध्ये मयंकने 4 सामने खेळले पण त्याने एकही विकेट घेतला नाही. आयपीएल 2026 च्या संपूर्ण दुखापतीमुळे त्याला फक्त 4 सामन्यांमध्ये सहभागी होता आले आहे. इतकेच नाही, तर तो खूप महागडाही ठरला. त्यामुळे, जर या कामगिरीच्या आधारावर मयंकची निवड झाली, तर संघ व्यवस्थापन त्याच्यावर मेहरबानी करत आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. सोशल मिडियावर सध्या बीसीसीआयवर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे.