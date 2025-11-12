MCA निवडणुकीचा निकाल जाहीर! उपाध्यक्षपदी जितेंद्र आव्हाडांची निवड

MCA Elections : बुधवार 12 नोव्हेंबर 2025 रोजी मुंबई क्रिकेट असोसिएशन कार्यकारी समितीची त्रैवार्षिक (2025-28) निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत शरद पवार यांच्या पॅनलमधील अनेक उमेदवारांचा विजय झाला. तर आशिष शेलार यांच्या पॅनलमधील उमेदवारांना धक्का बसला आहे. सोमवारी अध्यक्षपदासाठी शर्यतीत असलेल्या उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्यामुळे अजिंक्य नाईक यांची बिनविरोध निवड झाली होती. मात्र कार्यकारी समितीमधील उर्वरित पदांसाठी निवडणूक बुधवारी पार पडली. यात मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचा भाग असलेल्या सदस्यांनी मतदान केलं यात झहीर खान सह अनेक अनेकांचा समावेश होता.
मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीसाठी बुधवारी 3 ते 6 या वेळेत मतदान झाले. यात उपाध्यक्ष पदासाठी जितेंद्र आव्हाड विरुद्ध नविन शेट्टी सचिव पदासाठी शाह आलम शेख विरुद्ध डॉ. उन्मेष खानविलकर, सहसचिव पदासाठी गौरव पयाडे विरुद्ध निलेश भोसले, खजिनदार पदासाठी अर्मान मलिक विरुद्ध सुरेंद्र शेवाळे अशी लढत होती. तर कार्यकारी परिषद सदस्य 11 पदांसाठी 20 उमेदवार मैदानात होते.
एमसीएच्या निवडणुकीत पाध्यक्ष पदी जितेंद्र आव्हाड यांची निवड झाली असून त्यांचा 201 मतांनी विजय झालाय. तर नविन शेट्टी यांना 155 मत मिळाल्यामुळे पराभूत व्हावे लागेल. तर सचिवपदी डॉ उन्मेष खानविलकर, सह सचिवपदी निलेश भोसले, खजिनदारपदी अरमान मलिक इत्यादींची निवड झाली आहे. सदस्य पदी मिलिंद नार्वेकर यांची वर्णी लागली.
अपेक्स कौन्सिल मेंबर पदावर विघ्नेश कदम, नदीम मेनन, नार्वेकर मिलिंद, विकास रेपाळे, भूषण पाटील, प्रमोद यादव, सुरज सामंत, संदीप विचारे, नील सावंत इत्यादी विजयी झाले आहेत.
उपाध्यक्ष - जितेंद्र आव्हाड (201 मत)
सचिव - डॉ. उन्मेष खानविलकर
सहसचिव - निलेश भोसले
खजिनदार - अरमान मलिक
अपेक्स कौन्सिल मेंबर - विघ्नेश कदम, नदीम मेनन, नार्वेकर मिलिंद, विकास रेपाळे, भूषण पाटील, प्रमोद यादव, सुरज सामंत, संदीप विचारे, नील सावंत
मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत कोणत्या पदांसाठी मतदान झाले?
उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, खजिनदार आणि कार्यकारी परिषद सदस्य पदांसाठी मतदान झाले.
मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत किती मतदारांनी मतदान केले?
मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत 362 मतदारांनी मतदान केले.
सचिवपदी कोणाची निवड झाली?
डॉ. उन्मेष खानविलकर यांची सचिवपदी निवड झाली आहे.