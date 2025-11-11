English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

MCA निवडणुकीच्या रिंगणात 'पवार-शेलार' एकत्र! बुधवारी होणार निवडणूक, दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला

MCA Election 2025 : मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या कार्यकारी समितीची त्रैवार्षिक (२०२५-२८) निवडणूक बुधवारी होणार आहे. यात शरद पवार आणि आशीष शेलार गटाने त्यांच्या उमेदवारांची यादी मंगळवारी जाहीर केली.   

पूजा पवार | Updated: Nov 11, 2025, 11:00 PM IST
MCA निवडणुकीच्या रिंगणात 'पवार-शेलार' एकत्र! बुधवारी होणार निवडणूक, दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला
(Photo Credit : Social Media)

MCA Election 2025 : बुधवार 12 नोव्हेंबर 2025 रोजी मुंबई क्रिकेट असोसिएशन कार्यकारी समितीची त्रैवार्षिक (2025-28) निवडणूक पार पडणार आहे. कार्यकारी समितीमधील विविध पदांसाठी ही निवडणूक होणार असून या निवडणुकीत जेष्ठ नेते शरद पवार आणि मंत्री आशिष शेलार हे एकत्र आले आहेत. 'पवार-शेलार' पॅनलमधील उमेदवारांना भरघोस मतांनी विजयी करा यासाठी आशिष शेलारांनी एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदासाठी उत्सुक असलेल्या सर्व उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतल्यामुळे सोमवारी अजिंक्य नाईक यांची अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. त्यामुळे आता उर्वरित पदांसाठी निवडणूक होणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीसाठी बुधवारी 3 ते 6 या वेळेत मतदान होणार आहे. शरद पवार आणि आशीष शेलार गटाने त्यांच्या उमेदवारांची यादी मंगळवारी जाहीर केली. यात पदाधिकाऱ्यांमध्ये बिनविरोध निवडून आलेले अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांच्यासह आमदार जितेंद्र आव्हाड (उपाध्यक्ष), गौरव पय्याडे (सहसचिव) आणि अरमान मलिक (खजिनदार) यांचा समावेश आहे. कार्यकारिणी सदस्यांमध्ये आमदार मिलिंद नार्वेकर यांच्यासह विघ्नेश कदम, विकास रेपाळे, प्रमोद यादव, भूषण पाटील, संदीप विचारे, मंगेश साटम, सूरज समत आणि मौलिक मर्चट यांना पुरस्कृत केले आहे. गव्हर्निंग कौन्सिलसाठी राजदीप गुप्ता (अध्यक्ष) आणि किशोर जैन (सदस्य) यांना पाठिंबा दिला.

कोणत्या पदासाठी कोण मैदानात? 

उपाध्यक्ष - जितेंद्र आव्हाड विरुद्ध नविन शेट्टी
सचिव - शाह आलम शेख विरुद्ध डॉ. उन्मेष खानविलकर
सहसचिव -  गौरव पयाडे विरुद्ध निलेश भोसले
खजिनदार - अर्मान मलिक विरुद्ध सुरेंद्र शेवाळे
कार्यकारी परिषद सदस्य - 11 पदांसाठी 20 उमेदवार मैदानात आहेत

अध्यक्षपदी अजिंक्य नाईक बिनविरोध : 

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदाच्या अनेक राजकीय नेते निवडणुकीच्या मैदानात उतरले होते. भाजपाचे नेते प्रसाद लाड, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे मिलिंद नार्वेकर यांचा यात समावेश होता. मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा मुलगा विहंग सरनाईक यांनीही अर्ज दाखल केला होता. अर्ज दाखल करण्यासाठी काही तास शिल्लक असताना भाजप नेते प्रसाद लाड हे सोमवारी 10 नोव्हेंबर रोजी एमसीएच्या कार्यालयात पोहोचले. त्यांची अध्यक्ष दालनात अजिंक्य नाईक यांचासोबत बैठक झाली. या बैठकीनंतर प्रसाद लाड यांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील त्यांचा अर्ज मागे घेतला आहे. त्यामुळे अजिंक्य नाईक यांच्या अध्यक्षपदाचा मार्ग मोकळा झाला आणि त्यांची पुन्हा एकदा बिनविरोध अध्यक्षपदी निवड झाली. 

FAQ : 

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची निवडणूक कधी होणार आहे?
मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची निवडणूक बुधवार, 12 नोव्हेंबर 2025 रोजी होणार आहे.

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत कोणत्या पदांसाठी मतदान होणार आहे?
उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, खजिनदार आणि कार्यकारी परिषद सदस्य पदांसाठी मतदान होणार आहे.

सचिव पदासाठी कोण कोण मैदानात आहेत?
शाह आलम शेख विरुद्ध डॉ. उन्मेष खानविलकर

About the Author
Tags:
mcamarathi newsMCA Electionjitendra awhadsharad pawar

इतर बातम्या

Aajche Rashi Bhavishya 12 November: बुधवारी शशियोगामुळे वृ्...

भविष्य