MCA निवडणुकीच्या रिंगणात 'पवार-शेलार' एकत्र! बुधवारी होणार निवडणूक, दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला

MCA Election 2025 : बुधवार 12 नोव्हेंबर 2025 रोजी मुंबई क्रिकेट असोसिएशन कार्यकारी समितीची त्रैवार्षिक (2025-28) निवडणूक पार पडणार आहे. कार्यकारी समितीमधील विविध पदांसाठी ही निवडणूक होणार असून या निवडणुकीत जेष्ठ नेते शरद पवार आणि मंत्री आशिष शेलार हे एकत्र आले आहेत. 'पवार-शेलार' पॅनलमधील उमेदवारांना भरघोस मतांनी विजयी करा यासाठी आशिष शेलारांनी एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदासाठी उत्सुक असलेल्या सर्व उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतल्यामुळे सोमवारी अजिंक्य नाईक यांची अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. त्यामुळे आता उर्वरित पदांसाठी निवडणूक होणार आहे.
मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीसाठी बुधवारी 3 ते 6 या वेळेत मतदान होणार आहे. शरद पवार आणि आशीष शेलार गटाने त्यांच्या उमेदवारांची यादी मंगळवारी जाहीर केली. यात पदाधिकाऱ्यांमध्ये बिनविरोध निवडून आलेले अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांच्यासह आमदार जितेंद्र आव्हाड (उपाध्यक्ष), गौरव पय्याडे (सहसचिव) आणि अरमान मलिक (खजिनदार) यांचा समावेश आहे. कार्यकारिणी सदस्यांमध्ये आमदार मिलिंद नार्वेकर यांच्यासह विघ्नेश कदम, विकास रेपाळे, प्रमोद यादव, भूषण पाटील, संदीप विचारे, मंगेश साटम, सूरज समत आणि मौलिक मर्चट यांना पुरस्कृत केले आहे. गव्हर्निंग कौन्सिलसाठी राजदीप गुप्ता (अध्यक्ष) आणि किशोर जैन (सदस्य) यांना पाठिंबा दिला.
उपाध्यक्ष - जितेंद्र आव्हाड विरुद्ध नविन शेट्टी
सचिव - शाह आलम शेख विरुद्ध डॉ. उन्मेष खानविलकर
सहसचिव - गौरव पयाडे विरुद्ध निलेश भोसले
खजिनदार - अर्मान मलिक विरुद्ध सुरेंद्र शेवाळे
कार्यकारी परिषद सदस्य - 11 पदांसाठी 20 उमेदवार मैदानात आहेत
आजपर्यंत आम्ही सगळ्यांनीच मा. शरद पवार साहेब असो, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी असो, या सगळ्यांच्याच नेतृत्वात आणि मार्गदर्शनाखाली क्रिकेटच्या विकासासाठी सातत्याने काम करत आहोत. यामध्ये पक्षीय भेद कधीच न बाळगता ही निवडणूक आपण लढत आहोत. म्हणून मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (MCA)… pic.twitter.com/V9hibDZOXk
Adv. Ashish Shelar ॲड. आशिष शेलार (ShelarAshish) November 11, 2025
मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदाच्या अनेक राजकीय नेते निवडणुकीच्या मैदानात उतरले होते. भाजपाचे नेते प्रसाद लाड, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे मिलिंद नार्वेकर यांचा यात समावेश होता. मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा मुलगा विहंग सरनाईक यांनीही अर्ज दाखल केला होता. अर्ज दाखल करण्यासाठी काही तास शिल्लक असताना भाजप नेते प्रसाद लाड हे सोमवारी 10 नोव्हेंबर रोजी एमसीएच्या कार्यालयात पोहोचले. त्यांची अध्यक्ष दालनात अजिंक्य नाईक यांचासोबत बैठक झाली. या बैठकीनंतर प्रसाद लाड यांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील त्यांचा अर्ज मागे घेतला आहे. त्यामुळे अजिंक्य नाईक यांच्या अध्यक्षपदाचा मार्ग मोकळा झाला आणि त्यांची पुन्हा एकदा बिनविरोध अध्यक्षपदी निवड झाली.
मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची निवडणूक कधी होणार आहे?
मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची निवडणूक बुधवार, 12 नोव्हेंबर 2025 रोजी होणार आहे.
मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत कोणत्या पदांसाठी मतदान होणार आहे?
उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, खजिनदार आणि कार्यकारी परिषद सदस्य पदांसाठी मतदान होणार आहे.
सचिव पदासाठी कोण कोण मैदानात आहेत?
शाह आलम शेख विरुद्ध डॉ. उन्मेष खानविलकर