विकेट घेतल्यानंतर भारतीय खेळाडूचं 'Gen-Z' स्टाईल सेलिब्रेशन, काही क्षणातच Video Viral

WDPL 2026 : दिल्ली प्रिमियर लीग 2026 सध्या सुरु आहे, मागील काही दिवसांपासून अनेक युवा खेळाडू डीपीएल 2026 मध्ये चांगली कामगिरी करत आहेत. नितीश राणा, आयुष बडोनी सारखे दमदार खेळाडू हे या लीगमध्ये खेळताना दिसत आहेत. दिल्ली प्रिमियर लीगमध्ये पुरुष भारतीय युवा खेळाडू तर चांगली कामगिरी करत आहेतच, त्याचबरोबर महिला खेळाडू देखील चाहत्यांचे भरपूर मनोरंजन करत आहेत. क्रिकेटमध्ये एखाद्या खेळाडूने अर्धशतक, शतक किंवा विकेट घेतल्यानंतर त्याचे काही खास सेलिब्रेशन करतात. 20 ऑगस्ट रोजी महिला दिल्ली प्रिमियर लीग 2026 च्या पहिल्याच सामन्यामध्ये सध्या एक युवा खेळाडू चर्चेत पाहायला मिळाली आहे.
महिला दिल्ली प्रिमियर लीग 2026 चा पहिला सामना हा सेंट्रल दिल्ली क्वीन्स विरुद्ध साऊथ दिल्ली सुपरस्टार्स यांच्यामध्ये खेळवण्यात आला. या सामन्यामध्ये सेंट्रल दिल्ली क्वीन्सची अष्टपैलू खेळाडू मेधावी बिधुरी हिने विकेट घेतल्यानंतर खास सेलिब्रेशन केले त्यानंतर सोशल मिडियावर हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. विकेट घेतल्यानंतर सेंट्रल दिल्ली क्वीन्सची अष्टपैलू खेळाडू मेधावी बिधुरीने केलेला अनोखा हावभाव चाहत्यांना खूप आवडत आहे. बिधुरीचा हा जल्लोष सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. सोशल मिडियावर आता तिने केलेल्या या सेलिब्रेशननंतर झेन-झी पद्धतीने सेलिब्रेशन केल्याचे सांगितले जात आहे.
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मेधावी बिधुरी डब्ल्यूडीपीएलमध्ये सेंट्रल दिल्ली क्वीन्स संघाकडून अष्टपैलू खेळाडू म्हणून खेळते. ती उजव्या हाताने फलंदाजी करते आणि लेग-ब्रेक गोलंदाजी करते. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका पोस्टनुसार, मेधावीच्या सेलिब्रेशनची कल्पना तिच्या बहिणीची होती. तिची बहीण 'जेन-झेड' स्टाईलने खूप प्रभावित झाली आहे आणि तिने सुचवले की मेधावीने विकेट घेतल्यानंतर 67 नंबरची जर्सी घालून एक खास सेलिब्रेशन करावे. त्यानंतर मेधावीने त्याच शैलीत मैदानावर जल्लोष केला आणि तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर झटपट व्हायरल झाला. चाहते तिच्या क्रिकेट कौशल्याचे तसेच तिच्या गोंडस आणि आत्मविश्वासपूर्ण शैलीचे कौतुक करत आहेत.
Meet Medhavi Bidhuri— Kiara (@Kiara_X_X1) August 21, 2026
Genz cricketer Jersey no. 67
>She went famous for her trending celebrat
>She comes as a package She is cute
>She is cricketer
>She wears yellow jersey pic.twitter.com/kBGZItEdj9
मेधावीचा Gen-Z सेलिब्रेशनचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर लगेचच व्हायरल झाला. मेधावीने सामन्यात 4 ओव्हरमध्ये 24 धावा देऊन 2 विकेट्स घेतले. दरम्यान, फलंदाजी करताना मेधावी केवळ 5 धावांवर बाद झाली.
"6-7" हा आजकाल Gen-Z आणि सोशल मीडियाच्या बोलचालीत वापरला जाणारा एक व्हायरल मीम/खासगी विनोद आहे. याचा कोणताही खोल अर्थ नाही. टिकटॉक आणि इन्स्टाग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मवर, विशेषतः "सिक्स-सेव्हन" हा वाक्प्रचार वापरून आणि त्यासोबत विशिष्ट हातवारे करून, हा शब्द गंमतीशीरपणे बोलण्याचा किंवा लिहिण्याचा एक मार्ग म्हणून तो लोकप्रिय झाला आहे