माधुरी दीक्षितसारखी दिसणारी 'ही' मुस्लिम अभिनेत्री लग्नाआधीच गर्भवती, नंतर केलं हिंदू क्रिकेटपटूशी लग्न...

Madhuri Dixit look alike Actress: माधुरी दीक्षितसारखी दिसणारी मुस्लिम अभिनेत्रीचा पहिला चित्रपट दशकातील रोमँटिक ब्लॉकबस्टर ठरला होता. तिचा पहिला चित्रपट सुपरहिट झाला होता, गर्भवती राहिल्यानंतर तिने एका हिंदू क्रिकेटपटूशी लग्न केले. 

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 17, 2025, 01:22 PM IST
Farheen Khan

Meet Muslim actress who looked like Madhuri Dixit: 90च्या दशकात एक अशी अभिनेत्री बॉलिवूडमध्ये दाखल झाली होती, जिने आपल्या सौंदर्याने आणि अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली. तिच्या चेहऱ्याचे हावभाव, नजरेतील चमक आणि स्मित पाहून लोक तिला 'छोटी माधुरी' म्हणायचे. तिच्या डेब्यू फिल्मनं तर त्या काळातली सुपरहिट रोमँटिक चित्रपटांची आठवण करून दिली. कोण आहे ही अभिनेत्री चला जाणून घेऊयात. 

कोण आहे ही अभिनेत्री? 

ही अभिनेत्री आहे अभिनेत्री फरहीन खान.  फरहीनने 1992 मध्ये आलेल्या जान तेरे नाम या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पाऊल टाकलं. चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर चांगला गवगवा केला. पण माधुरी दीक्षितसारखी दिसणारी तिची 'लुकलाईक’ म्हणवली जाणारी ही अभिनेत्री फार काळ फिल्म इंडस्ट्रीत टिकू शकली नाही. सुरुवातीच्या काळात प्रचंड लोकप्रियता मिळाल्यानंतर तिने अचानक करिअरला अलविदा केला आणि आपलं आयुष्य भारतीय क्रिकेटपटू मनोज प्रभाकर यांच्यासोबत जोडून टाकलं.

क्रिकेटरशी लग्न 

लग्न झालेल्या क्रिकेटरवर मनापासून प्रेम करणाऱ्या फरहीननं दुसरी पत्नी होण्याचा निर्णय घेतला. लग्नानंतर ती मुंबई सोडून दिल्लीला स्थायिक झाली. आज ती चित्रपटसृष्टीपासून लांब असली तरी व्यवसायात आपलं वेगळं स्थान निर्माण करत आहे. ती ऑर्गेनिक स्किनकेअर प्रॉडक्ट्सची कंपनी चालवते आणि नैनीतालमध्ये स्वतःचं एक होमस्टे देखील व्यवस्थापित करते.

कशी बनली अभिनेत्री?

फरहीननं एका मुलाखतीत आपलं फिल्मी करिअर, वैयक्तिक आयुष्य आणि लग्नाबद्दल बिनधास्तपणे बोलताना सांगितलं होतं की, तिच्या कुटुंबात कुणीही चित्रपटसृष्टीत नव्हतं. तिच्या आईच्या मैत्रिणी रीना रॉय आणि बरखा रॉय यांच्यामुळे ती या दुनियेत आली. एका फोटोशूटनंतर तिला थेट फिल्मची ऑफर मिळाली. कोणत्याही संघर्षाशिवाय ती नायिका बनली.

1993 मध्ये आलेल्या सैनिक या चित्रपटात फरहीननं अक्षय कुमारच्या बहिणीची भूमिका साकारली होती. मजेशीर गोष्ट म्हणजे, त्याच अक्षयवर तिचा क्रश होता. तिला शूटिंगदरम्यान अक्षयला 'भैया' म्हणावं लागत असल्याने तिच्या मनात गोंधळ निर्माण व्हायचा.

कसं होतं बालपण?

फरहीनचं बालपणही वेगळं होतं. तिचे वडील मुस्लिम तर आई हिंदू होती. मुस्लिम धर्मातील कट्टरतेविषयी तिला कधीच आकर्षण वाटलं नाही, उलट हिंदू मुलाशी लग्न करावं अशी तिची इच्छा होती. याच कारणामुळे तिनं मनोज प्रभाकरसोबत संसार थाटला. “मी माझ्या पतीची दुसरी पत्नी आहे,” असं ती निःसंकोचपणे सांगते.

काही सुरु झाली लव्हस्टोरी?

तिची आणि मनोज प्रभाकर यांची भेट 1993 मध्ये एका जिममध्ये झाली होती. तिथून सुरू झालेलं बोलणं हळूहळू प्रेमात बदललं आणि पुढच्या वर्षी दोघांनी लग्न केलं. पहिल्या लग्नातील समस्या सुरू असतानाच फरहीन त्याच्या आयुष्यात आली होती. दोघांमध्ये 10 वर्षांचं अंतर असूनही त्यांचं नातं घट्ट झालं. 2009 मध्ये त्यांनी विधीवत हिंदू रीतीरिवाजांनुसार फेर्‍या घेतल्या, मात्र त्याआधीच दोघांचा निकाह झालेला होता.

आज फरहीन चित्रपटसृष्टीत नसली तरी तिचं आयुष्य आजही चाहत्यांसाठी कुतूहलाचं ठरतं.

