संजू सॅमसनचा जिवलग मित्र आहे हा अभिनेता; 26 कोटींच्या चित्रपटातून कमावले 176 कोटी, शूटिंगदरम्यानही होतात भेटी

Meet Sanju Samson close friend Actor Basil Joseph: क्रिकेट आणि चित्रपटसृष्टी यांचं नातं नेहमीच चर्चेत राहिलं आहे. अनेकदा क्रिकेटर्सच्या अफेअर्सच्या बातम्या समोर येतात, पण काही मैत्रीही तितक्याच खास असतात. अशाच एका खास नात्याबद्दल मलयाळम अभिनेता टोविनो थॉमसने खुलासा केला आहे. त्याने सांगितलं की भारतीय क्रिकेटपटू संजू सॅमसन हा त्याचा खूप जवळचा मित्र आहे. टोविनोच्या मते, संजूच्या यशाचा आनंद त्याच्यासाठी फक्त एका चाहत्याचा नाही, तर एक वैयक्तिक अभिमानाचा क्षण असतो. कारण दोघेही अनेक वर्षांपासून एकमेकांचे चांगले मित्र आहेत आणि एकाच राज्यातून येतात, त्यामुळे त्यांच्यात वेगळीच जवळीक आहे.
टोविनो थॉमसने एक रंजक अनुभव सांगताना म्हटलं की, वर्ल्ड कपदरम्यान तो मित्रांसोबत एक चित्रपट पाहायला थिएटरमध्ये गेला होता. मात्र त्याच वेळी संजू सॅमसनचा महत्त्वाचा सामना सुरू होता. त्यामुळे त्याचं लक्ष पूर्णपणे मोबाईलवरच होतं.
तो म्हणाला, “मी थिएटरमध्ये बसलो होतो, पण माझं पूर्ण लक्ष सामन्याकडेच होतं. वेस्ट इंडिजविरुद्धचा नॉकआउट सामना होता. स्क्रीनवर मोठा स्टार दिसत असला तरी मी मात्र सामना संपेपर्यंत चित्रपटाकडे नीट पाहिलंच नाही.” त्याने हेही सांगितलं की संजूचं प्रत्येक यश त्याच्यासाठी खास असतं, कारण ती फक्त एक क्रिकेटरची उपलब्धी नसून मित्राची प्रगती आहे.
दोघांची मैत्री किती घट्ट आहे, याचं उदाहरणही टोविनोने दिलं. अलीकडेच संजू सॅमसनने रात्री उशिरा त्याला फोन करून भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानंतर तो थेट टोविनोच्या शूटिंग लोकेशनवर पोहोचला. दोघांनी रात्री २ वाजेपर्यंत एकत्र वेळ घालवत गप्पा मारल्या.
Sanju Samson's success felt personal to me - Actor Tovino Thomas
"While the world cup was happening, I was at theatre with my friends to watch F1 movie. As Sanju was performing so well, I was hooked up to my mobile watching the match rather than watching Brad Pitt on screens.… pic.twitter.com/aP5pXpKIJC
टोविनो थॉमस हा मलयाळम चित्रपटसृष्टीतील एक लोकप्रिय अभिनेता आहे. त्याच्या '2018' या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर मोठं यश मिळवत सुमारे १७६ कोटींची कमाई केली होती. याशिवाय “A.R.M.” हा त्याचा पहिला १०० कोटी क्लबमध्ये पोहोचलेला सोलो चित्रपट ठरला, ज्याने जगभरात १०६ कोटींची कमाई केली. 'थल्लुमाला' सारख्या चित्रपटांमधूनही त्याने प्रेक्षकांचे मनही जिंकले आहे.
एकंदरीत, संजू सॅमसन आणि टोविनो थॉमस यांची ही मैत्री चाहत्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे, जिथे यश आणि नातं दोन्ही समान महत्त्वाचं मानलं जातं.